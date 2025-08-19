SUSCRÍBETE
Política

Sin fin de las AFP y sin aborto libre: Jara realiza fuerte giro y deja atrás propuestas emblemáticas de su programa de gobierno

La candidata presidencial del oficialismo iniciará su periplo regional este martes en Valparaíso y retornará el 14 de agosto a Santiago. Antes de subirse al bus -denominado "Jaraneta"- presentó su reseteada propuesta programática de 83 páginas e informó los nombres de sus voceros.

David TralmaPor 
David Tralma
Santiago 18 de agosto 2025. La candidata a la Presidencia de la Republica​ del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, da a conocer el documento con los lineamientos programaticos, denominado Un Chile que Cumple, que ingresa durante este lunes al Servicio Electoral de Chile Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Este martes la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, iniciará su periplo de 27 días por las regiones del país, en el marco del despliegue territorial más ambicioso de su campaña de primera vuelta.

La exministra del Trabajo se subirá a la “Jaraneta”, un bus acondicionado para ella y su equipo de colaboradores diarios, con quienes llegará hasta la región de Valparaíso para comenzar su gira por Chile.

Así, esta jornada Jara sostendrá encuentros ciudadanos en Quilpué y Valparaíso, las comunas elegidas para comenzar la gira. El miércoles, en tanto, estará en Calama; el jueves, en Antofagasta y Mejillones; el viernes, en Iquique y Alto Hospicio, y el sábado en Arica. Este tipo de despliegue lo mantendrá hasta el próximo 14 de septiembre, cuando finalice el recorrido con una actividad en Santiago.

Para su periplo por las regiones del país, Jara y su equipo mandaron a hacer merchandising -como poleras y bolsas de género- con las fechas y nombres de las ciudades que visitarán.

Con el inicio de su gira, Jara dejará de lado los foros presidenciales, al menos hasta la segunda mitad de septiembre. Todo esto luego de dos semanas en las que la abanderada presidencial tuvo un mal desempeño en las mediciones de opinión, luego de caer en errores como desconocer la nacionalización del cobre en en su programa original y su respaldo al tercer retiro de fondos previsionales.

Nuevo programa

El nuevo momento de la campaña de Jara vino acompañado por un programa presidencial hecho desde cero. La propuesta fue coordinada por Camila Miranda (FA), quien desempeñó el mismo papel en la fallida nominación a La Moneda de Gonzalo Winter.

La misma Miranda, junto a Jorge Millaquén (PS), ingresaron el nuevo programa este lunes ante el Servicio Electoral. A esa misma hora, Jara presentaba los lineamientos generales del documento de 83 páginas que deja atrás la propuesta de solo 7 planas elaborada por el economista Fernando Carmona (PC), quien ya no forma parte del comando.

El texto se titula “Un Chile que cumple” y se compone por cinco capítulos. El primero de ellos se llama “Bases económicas: crecimiento que llegue a todas las mesas de Chile”, que estuvo trabajado por figuras como Luis Eduardo Escobar, Osvaldo Rosales, Andrea Bentancur, Nicolás Bohme, Ana María Correa y Sebastián García.

Acá, Jara da cuenta de medidas para acelerar la inversión pública y privada, como la creación de una “Oficina Presidencial de proyectos estratégicos” y la eliminación del cuestionado comité de ministros. En este sentido, también se recalca la mantención de la idea de un salario vital de $750 mil, a contrapelo de lo que planteó Escobar en sus intervenciones. Eso sí, dicho objetivo será progresivo y se buscará realizar mediante tres vías: alza del sueldo mínimo, subsidio a empresas de menor tamaño y transferencias monetarias a trabajadores formales.

El segundo capítulo del programa se llama “Seguridad sin miedo” y fue trabajado por figuras como el diputado Raúl Leiva (PS) y el senador Jaime Quintana (PPD), quien también ejerció el papel de puente entre Carolina Tohá y el programa. Esto último más allá de que la exministra del Interior tenga línea directa con Jara y hablen varias veces a la semana.

La propuesta de seguridad se divide en seis áreas: “Fortalecimiento institucional del Estado para la seguridad”, “combate al crimen organizado nacional y transfronterizo”, “inteligencia policial y criminal para la prevención, control y persecución de la violencia y el delito”, “fortalecimiento del sistema penitenciario”, “mayor eficacia policial” y “prevención del delito, de la violencia en nuestros niños, niñas y adolescentes y la violencia de género”.

El tercer capítulo se llama a “Salud a tiempo”. Parte del detalle de esta área fue anticipado la semana pasada por este medio y se destacan focos en listas de espera, medicamentos a precio justo, atención primaria universal, salud mental y estrategia integral contra el cáncer. Este acápite fue trabajado por la exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, junto a otros especialistas como María Soledad Barría.

El cuarto capítulo se llama “Viviendas y barrios”, además, se sumó un quinto foco, en materia educacional, que se titula “Una educación moderna, que protege, y forma integralmente”.

Nuevos refuerzos

El domingo, desde las 18.30, todos estos lineamientos programáticos fueron presentados en Londres 76 a los timoneles del oficialismo. Ellos escucharon la exposición, con un PPT, que hizo Jara en compañía de Millaquén, Miranda y compañía.

Los presidentes de partido también recibieron otra noticia: el anuncio de nuevas incorporaciones al comando de Jara.

La exministra les informó que este lunes también anunciaría a los voceros de la campaña. Como planteó este medio, además de Ricardo Lagos Weber (PPD), estaría la senadora Alejandra Sepúlveda (ex-FRVS) y la exministra Laura Albornoz (ex-DC). A ellas se sumó la exgeneralísima de la fallida campaña de Winter, Gael Yeomans.

Además, Jara también nominó enlaces con sectores de la sociedad civil. Así, por ejemplo, el diputado Eric Aedo (DC) quedó a cargo de ser un puente con el mundo empresarial; la diputada Ana María Gazmuri (AH) quedó como encargada de las relaciones culturales, y el alcalde Joel Olmos se alzó como vínculo con los evangélicos.

Además, Jara también comunicó las incorporaciones al comité estratégico de los presidentes del Partido Radical, Leonardo Cubillos, y del Frente Amplio, Constanza Martínez. Desde la colectividad de esta última era resentido por algunos personeros su ausencia en dicha instancia, coordinada por el sociólogo Darío Quiroga.

