    Política

    Sin sollozos ni algarabía: el sobrio regreso del Senado tras las elecciones

    A diferencia del ambiente triste y desconsolado que se vio el lunes pasado en la sala de la cámara, los senadores perdedores se veían bastante enteros, incluso con buen humor.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    19 NOVIEMBRE 2025 SENADORES JUAN IGNACIO LATORRE, JOSE MIGUEL INSULZA Y TOMAS DE REMENTERIA DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Con algunos minutos de retraso, a paso lento, llegó el senador José Miguel Insulza (PS) a la sesión de este miércoles.

    Este era el primer encuentro del Senado tras las elecciones del pasado domingo, donde algunos legisladores no lograron la reelección. Uno de ellos era precisamente Insulza, quien se cambió de circunscripción desde Arica a la región de Valparaíso, pero el cambio no le favoreció.

    A diferencia del ambiente triste y desconsolado que se vio el lunes pasado en la sala de la cámara, los senadores perdedores se veían bastante enteros, incluso con buen humor.

    19 NOVIEMBRE 2025 SENADORES DURANTE SESION DE SALA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Igualmente quienes ganaron tampoco hacían demasiado alarde de sus victorias.

    El senador socialista, de hecho, recorrió varios pupitres saludando a los que resultaron electos como el senador Francisco Huenchumilla (DC).

    Claudio Cavalieri

    Al toparse con Insulza, el senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio), quien fue derrotado en su postulación como diputado por la zona de Valparaíso cordillera, le dio un palmetazo afectuoso en la espalda y le hizo un gesto con los brazos, encogiendo los hombros, en señal de indiferencia ante la adversidad.

    En medio de la sesión, hizo su ingreso el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, PS, quien saludó uno por uno a los presentes. Al llegar al asiento de la senadora Luz Ebensperger (UDI), quien no logró la reelección tras ser desafiada por el diputado Renzo Trisotti (ex UDI, hoy republicano), Elizalde le dio un abrazo más efusivo. Con ella había compartido en 2022 en la mesa del Senado. Él fue presidente y ella vicepresidenta de la corporación. Ebensperger se veía de buen ánimo y a todos los que se le acercaban, les transmitía que no había ninguna desgracia que lamentar.

    Otro de los heridos de la última elección era el senador Tomás de Rementería (PS), quien llegó temprano y recibió varios abrazos de sus pares, entre ellos del presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón (RN), quien al abrir la sesión hizo un saludo de felicitaciones a los ganadores y “de solidaridad” a quienes perdieron.

    19 NOVIEMBRE 2025 SENADOR TOMAS DE REMENTERIA, DURANTE SESION DE SALA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A pesar de que no es miembro del Senado, en la sesión apareció el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), quien también perdió su reelección. Su presencia fue recibida en forma afectuosa por varios senadores que se pusieron de pie para saludarlo.

    19 NOVIEMBRE 2025 FELIPE KAST, FRANCISCO UNDURRAGA Y LUCIANO CRUZ-COKE, DURANTE SESION DE SALA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene
