Solo cinco carteras se mantienen intactas: todos los ministros del Presidente Boric que han salido de La Moneda

Tras la polémica por el error de tarifas en las cuentas de luz, el ministro de Energía Diego Pardow salió de La Moneda. La renuncia del titular de la cartera se suma a un extenso listado de autoridades que han dejado el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

A cinco meses del término de esta administración, los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Secretaría General de Gobierno, Mujer y Equidad de Género, Vivienda y Urbanismo y Medio Ambiente son los únicos que han permanecido con sus mandos inalterables.

Los secretarios de Estado que han salido del gobierno son: