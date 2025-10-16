Solo cinco carteras se mantienen intactas: todos los ministros del Presidente Boric que han salido de La Moneda
Este jueves dejó el gobierno el ministro de Energía, Diego Pardow, quien enfrentó múltiples críticas por el error de cálculo en las tarifas de las cuentas de luz.
Tras la polémica por el error de tarifas en las cuentas de luz, el ministro de Energía Diego Pardow salió de La Moneda. La renuncia del titular de la cartera se suma a un extenso listado de autoridades que han dejado el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
A cinco meses del término de esta administración, los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Secretaría General de Gobierno, Mujer y Equidad de Género, Vivienda y Urbanismo y Medio Ambiente son los únicos que han permanecido con sus mandos inalterables.
Los secretarios de Estado que han salido del gobierno son:
- Interior: Izkia Siches (Ind) y Carolina Tohá (PPD).
- Secretaría General de la Presidencia: Giorgio Jackson (FA) y Ana Lya Uriarte (PS).
- Trabajo y Previsión Social: Jeannette Jara (PC).
- Culturas, las Artes y Patrimonio: Julieta Brodsky (FA) y Jaime de Aguirre (Ind).
- Ciencia y Tecnología: Flavio Salazar (PC) y Silvia Díaz (PPD).
- Educación: Marco Antonio Ávila (FA).
- Desarrollo Social y Familia: Jeannette Vega (PPD) y Giorgio Jackson (FA).
- Bienes Nacionales: Marcela Sandoval (FA).
- Minería: Marcela Hernando Pérez (PR).
- Salud: Begoña Yarza (Ind-ex PS).
- Agricultura: Esteban Valenzuela (FRVS).
- Deporte: Alexandra Benado (Ind).
- Justicia: Marcela Ríos (FA).
- Relaciones Exteriores: Antonia Urrejola (PS).
- Defensa Nacional: Maya Fernández (PS).
- Obras Públicas: Juan Carlos García (PL).
