Sondeo Descifra: 52% está en desacuerdo con decisión de Kast de quitar apoyo a Bachelet para la ONU

El pasado martes 24 de marzo el gobierno de José Antonio Kast dio a conocer una esperada decisión. Ese día se decidió oficializar el retiro del apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Tras conocer la determinación, Bachelet manifestó, a través de un comunicado, que continuará su carrera en la búsqueda de conseguir el máximo sillón del organismo internacional, la que cuenta con apoyos de países como México y Brasil.

Asimismo, la resolución de Kast generó diversas reacciones, incluida una carta firmada por excancilleres en donde se cuestiona la determinación del Mandatario.

Sobre esta decisión del jefe de Estado se enfocó el último “Termómetro Político”, el sondeo realizado semanalmente por Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool–, dónde se preguntó a los ciudadanos su opinión sobre el portazo a la exmandataria.

El principal resultado que arrojó el sondeo, es que la mayoría, un 52% está en desacuerdo con la determinación de Kast, mientras un 48% la respalda.

También se consultó sobre la opinión personal respecto de la candidatura de Michelle Bachelet al principal puesto de la ONU. Acá, un 51% apoya su postulación, un 44% no la apoya y un 6% no sabe o no responde.

Finalmente, se preguntó: “¿ Usted considera que la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, afecta negativamente la imagen internacional del país ?"

Sobre la pregunta el 53% sostuvo que sí afecta negativamente la decisión, un 44% señala que no y un 3% no sabe o no responde.

Base de datos

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 16 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: Cuatro minutos promedio.

Fecha de ejecución: 25 al 26 de marzo.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 1289 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 2,7% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.