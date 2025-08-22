Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Una nueva entrega del “Termómetro político”, un sondeo realizado por Descifra - una alianza estratégica entre Copesa y Artool- abordó esta semana el proyecto de ley sobre eutanasia que reactivó su discusión en el Congreso.

La encuesta reveló un amplio apoyo de la ciudadanía a la idea de que exista una legislación que permita solicitar asistencia médica para morir.

De esta manera, ante la consulta: ¿Está de acuerdo con que en Chile exista una ley que permita a una persona que sufre una enfermedad incurable solicitar asistencia médica para poner fin a su vida? Un 83% se manifestó a favor, mientras solo 13% dijo estar en desacuerdo y 4% no sabe o no responde.

Al desagregar las cifras, se puede observar que entre quienes apoyan la gestión del gobierno de Gabriel Boric, el porcentaje de apoyo a la medida aumenta hasta a un 92% y entre quienes desaprueban a la actual administración de La Moneda, el respaldo a la legislación baja a un 78%.

Asimismo, el 85% de los hombres apoyan la eutanasia y el porcentaje baja a un 81% entre las mujeres. En tanto, el grupo etario que más apoya la ley es el que va de 35 a 44 años con 87% y los mayores de 65% son los que menos respaldan la iniciativa legal con un 79%.

A su vez, a quienes apoyan una ley de eutanasia se le preguntó: ¿Por qué motivo está de acuerdo con la eutanasia? En este punto el 71% sostuvo que “Porque se debe permitir que una persona termine con su dolor cuando sufre de una enfermedad incurable”; un 23% dijo que “Porque cada persona es soberana para decidir por su vida”; un 3% señaló que “Porque hoy ocurre y es mejor regularla” y un 2% “Porque el costo de mantener a un enfermo terminal es muy alto” y 1% no sabe o no contesta.

En tanto, entre quienes no están de acuerdo con las eutanasia un 43% señaló que su razón es “Porque el deber de la medicina es preservar la vida, no terminarla” ; un 33% dice que “Porque las personas no pueden decidir acerca de la vida y la muerte”; un 16% sostiene que “Porque existe el riesgo de presiones y abusos a los pacientes terminales” y un 1% no sabe no responde.

Además, ante el enunciado “usted cree que el Gobierno le puso suma urgencia al proyecto de ley que permite la eutanasia porque :” Un 50% dijo porque “Estamos en periodo electoral y este tema tensiona a la oposición”, entre quienes desaprueban al gobierno este porcentaje sube a un 68% y entre quienes aprueban al gobierno el porcentaje baja a un 21%.

Por otro lado, un 21% dijo que la razón del gobierno para poner urgencia al proyecto es porque “Le preocupa la realidad de los pacientes terminales y sus familias” . En este punto, el porcentaje sube a 42% entre quienes aprueban al gobierno y 9% entre quienes desaprueban. A su vez, un 20% dice que porque: “Quiere cumplir su promesa de campaña”, el 30% entre quienes aprueban al gobierno y un 14% entre quienes desaprueban.