Sube presión sobre rol de Kaiser: libertarios se niegan a ingreso de gabinete de Kast

Pasado las 11 de la mañana, llegaron hasta “La Moneda chica” de José Antonio Kast, el secretario general del Partido Nacional Libertario (PNL), Juan Antonio Urzúa; y el vicepresidente Hans Marowski, para seguir con las conversaciones para definir si se sumarán o no al futuro gobierno republicano.

Aunque por estos días han mantenido contactos habituales con el presidente y senador electo del Partido Republicano, Arturo Squella, tras la cita de la semana pasada -a la que llegaron también Chile Vamos, Amarillos, Demócratas, entre otros-, lo cierto es que este es el primer encuentro formal que sostienen con los equipos de Kast.

Quien los recibió en esta ocasión fue el asesor del presidente electo, Alejandro Irarrázaval, quien se desempeñó como coordinador general de la campaña y que por estos días ha estado trabajando en la conformación del futuro gabinete y de otros cargos de gobierno.

La reunión se extendió por cerca de dos horas y abordaron algunas condiciones y cómo podrían llegar a colaborar en la futura administración.

Tras la cita, Marowski abordó la posibilidad de que Kaiser sea parte del gobierno. “Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente como tenemos a la senadora Vanessa Keiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo partido republicano”, apuntó.

La definición se da en medio de la discusión al interior del partido respecto a su participación en el gobierno republicano. El tema si bien se debería zanjar durante los primeros días de enero, esto sobre todo considerando que Kast espera cerrar su gabinete antes del 15 del próximo mes, lo cierto es que aún está lejos de estar definido.

Aunque en público el presidente y exabanderado de la tienda, Johannes Kaiser, ha evitado confirmar o descartar de plano, según fuentes del partido, en la interna tanto él como otros miembros de la directiva como Juan Antonio Urzúa, han transparentado su incomodidad respecto a la posibilidad de participar en el gobierno de Kast.

Esto, sobre todo porque miran con inquietud que también participen partidos como Evópoli, Demócratas y Amarillos, con los que -recalcan- mantienen diferencias profundas. En ese contexto, no solo ven difícil que pueda funcionar un gobierno tan amplio, sino que creen que son ellos lo que terminarán pagando los costos, por lo que han manifestado que se debe evaluar una fórmula que les permita participar del gobierno, pero sin arriesgar el proyecto del partido.

En ese escenario, de hecho, ya han aparecido algunos temas en los que han empezado a marcar diferencias con el resto del sector. Por ejemplo, después de que la semana se diera a conocer que Kast se reuniría con la expresidenta Michelle Bachelet para -entre otras cosas- abordar su postulación a la secretaría general de la ONU, entre los libertarios salieron rápidamente a distanciarse.

“Se supone que iba a haber una reunión, pero no tenemos noticia de que eso se vaya a transformar en política. Evidentemente que esto lo miramos con mucha preocupación“, dijo Kaiser durante el fin de semana en su programa de streaming.

Un día antes, a través de sus redes sociales, Marowski afirmó que “Bachelet representa un ciclo político agotado, despilfarro fiscal, malas reformas y cero responsabilidad con los recursos del Estado. Pensar en gastar plata que Chile no tiene para reflotar su figura no es prudente ni necesario. Es repetir los errores que el país ya pagó caro”.

Esa, explican algunos en el partido, es reflejo de la disyuntiva presente en el partido. No solo sobre si entrarán al gobierno, sino también si será con Kaiser o no en el gabinete. Esto, dado los costos políticos que significa ser ministro de Estado y que, a causa de ello, pueda salir dañada la imagen del excandidato presidencial.

De hecho, los primeros en cristalizar esa preocupación fueron dos personeros de su círculo más íntimo: sus hermanos Vanessa Kaiser -senadora electa por la Región de La Araucanía- y Axel, analista que es cercano al Presidente de Argentina, Javier Milei.

La también exconcejala, en entrevista con El Líbero, marcó la postura -hasta ahora predominante- en las filas libertarias. “Yo no quiero que mi hermano sea un fusible”, sostuvo, al hacer una comparación con los primeros ministros que salieron en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Esta jornada, en entrevista con T13 Radio, Axel Kaiser también reforzó esa inquietud que ronda en las huestes libertarias.

“Si Johannes quiere ser candidato, debe tener cuidado de no quemarse como ministro”, afirmó.

Entre los diputados de la futura bancada -que asumirá el próximo 11 de marzo- si bien consideran al otrora candidato presidencial como un cuadro potente en el eventual gabinete de Kast, son enfáticos en que los próximos pasos de él debieran ser pensando en los objetivos “a largo plazo” que tiene el PNL, como las próximas elecciones municipales y solidificar el proyecto político.

“La figura de Johannes es no menos importante, por ende, ayudaría mucho al gobierno, pero también es cierto que hay un partido joven el cual necesita un liderazgo, de guía”, sostuvo el diputado Cristián Labbé, quien fue el generalísimo de la campañap presidencial de Kaiser.

Y añadió: “Hay mucho por hacer con los militantes, con las bases, con el proyecto que es a largo plazo. Johannes, como presidente del partido, es una decisión que tiene que tomar él, pero también pensando en el Partido Nacional Libertario”.

En la misma postura está el diputado Cristóbal Urruticoechea, quien fue uno de los actuales representantes del partido en la Cámara que logró la reelección. A su juicio, “Johannes no solo está preparado para asumir un ministerio, sino que la Presidencia de la República”.

Sin embargo, acotó, la importancia del proyecto político del partido es “de largo plazo”.

La futura diputada, Paulina Muñoz, agregó: “Tengo una muy buena percepción si él llegara a tomar la decisión de entrar al gobierno, pero cualquier líder que pueda representar y llevar la fuerza política del Partido Nacional Libertario”.

La eventual llegada de Kaiser, agregó Muñoz, “abre las puertas a otros líderes del Partido Nacional Libertario”.