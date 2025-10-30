SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Tengo un compromiso total”: Matthei presenta medidas contra la inmigración irregular desde Alto Hospicio

Las medidas de la candidata de Chile Vamos incluyen una nueva Policía Militar Fronteriza, centros de expulsión, la salida del país de presos extranjeros y personas con orden de salida, y tecnología para blindar la frontera.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En el marco de su visita a la Región de Tarapacá, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, este jueves presentó un conjunto de medidas contra la inmigración irregular y para blindar las fronteras del país.

“Quiero ser súper clara. Vamos a poner todo el dinero que haya que poner para terminar con la inmigración ilegal y con la internación de armamento y de drogas a través de nuestras fronteras. Vamos a invertir 2.500 millones de dólares, una cifra histórica, nunca se ha invertido tanto dinero en seguridad ciudadana. Esto es urgente, porque de otra manera nuestro país no va a tener vuelta atrás”, dijo en un acto de campaña en Alto Hospicio.

La aspirante de la derecha tradicional a La Moneda anunció que el primer día de su eventual gobierno estará en la frontera norte para liderar personalmente la puesta en marcha del plan.

“Prometo que esa noche, el 11 de marzo, cuando haya asumido como presidenta, voy a estar en Arica y al día siguiente en Tarapacá. Asegurándome que las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y todo el mundo tengan lo que sea necesario para parar esta ola de inmigración ilegal que tiene a los chilenos al borde de lo que pueden soportar”, afirmó.

Asimismo, se comprometió a que el primer día de su posible mandato ingresará el proyecto para crear la Policía Militar Fronteriza y se aumentará el tiempo de retención de inmigrantes irregulares para impedir fugas y facilitar expulsiones. Además, iniciará la instalación de centros de expulsión con biometría para identificar a todos los inmigrantes irregulares.

También señaló que comenzará la reubicación y reclasificación de presos por peligrosidad, con un régimen penitenciario estricto para los jefes del narcotráfico, quienes estarán aislados y sin acceso a internet ni visitas.

“Tengo un compromiso total. Vamos a poner todo el dinero que sea necesario, toda la fuerza que sea necesaria, y toda la experiencia que tengo y también la voluntad, para de una vez por todas cerrar la inmigración ilegal”, aseguró Matthei.

Según su programa de gobierno, en los primeros 100 días se expulsará del país a los primeros 1.000 reos extranjeros, de un total de 3.000, y comenzará la salida de todos los inmigrantes ilegales con orden judicial o administrativa. El plan también considera el uso de aviones no tripulados, helicópteros, cámaras térmicas, satélites y radares, entre otras tecnologías, para anticipar, detectar y prevenir el ingreso ilegal al país.

Más sobre:PresidencialesEvelyn MattheiInmigración irregular

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“La justicia no es ni revancha ni venganza”: ministro Gajardo responde a dichos de Matthei sobre Plan Nacional de Búsqueda

Militar del Ejército es agredido en Colchane por migrantes que ingresaron de forma irregular al país

Trump limita las admisiones de refugiados a 7.500 al año y prioriza a los sudafricanos blancos

Nvidia, Microsoft y Apple son las empresas más valiosas del mundo ¿Cuáles le siguen?

Cuánto gastan en promedio las familias en esta semana que cierra con Halloween

Confirman fecha y horario para el cierre de campaña de Jara: apuesta por medir fuerzas con el evento de Kast

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Fiscal Miguel Ángel Orellana define los primeros lineamientos para el debut de la Fiscalía Supraterritorial
Chile

Fiscal Miguel Ángel Orellana define los primeros lineamientos para el debut de la Fiscalía Supraterritorial

Andrés Bórquez, el inesperado invitado de Boric a Corea que defiende el Brics y dardos a Trump: “No veo ningún problema”

La ira que acumulan los candidatos del PPD contra su directiva por el dispar aporte económico que recibieron

Nvidia, Microsoft y Apple son las empresas más valiosas del mundo ¿Cuáles le siguen?
Negocios

Nvidia, Microsoft y Apple son las empresas más valiosas del mundo ¿Cuáles le siguen?

Cuánto gastan en promedio las familias en esta semana que cierra con Halloween

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

Colo Colo no para de sufrir: Arturo Vidal se lesiona y no jugará ante Ñublense
El Deportivo

Colo Colo no para de sufrir: Arturo Vidal se lesiona y no jugará ante Ñublense

Exdelantero de Colo Colo se lanza contra Esteban Pavez por sus reclamos por no estar citado: “Eres bastante mala leche”

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita
Cultura y entretención

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

Trump limita las admisiones de refugiados a 7.500 al año y prioriza a los sudafricanos blancos
Mundo

Trump limita las admisiones de refugiados a 7.500 al año y prioriza a los sudafricanos blancos

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Ministro de Justicia francés visita en prisión al expresidente Sarkozy

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”