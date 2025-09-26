“Tiempos de Acción, Tiempos de Renovación”: RN lanza campaña parlamentaria y Galilea llama a candidatos a “vincularse” con sus electores

A menos de dos meses de las elecciones generales en el país, Renovación Nacional (RN) lanzó este jueves su campaña parlamentaria, que cuenta con nueva imagen y eslogan, con el fin de impulsar las candidaturas de sus postulantes al Congreso.

La actividad, efectuada en la sede de Antonio Varias, se realizó en el marco de la grabación de la franja televisiva del partido, en la cual participó la totalidad de sus cartas parlamentarias.

“Tiempos de Acción, Tiempos de Renovación”, es el lema que acompañará a los candidatos del partido, a quienes el timonel de la colectividad, Rodrigo Galilea, llamó a “escuchar” y “vincularse” con su electorado, con el fin de sortear con éxito los comicios del 16 de noviembre próximo.

Hasta ahora, RN había trabajado con el lema “Construyamos Tiempos Mejores”, en homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

El llamado de Galilea

En la ocasión, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, relevó la importancia de escuchar y conectarse con el electorado para obtener un buen resultado en los comicios.

“Alberto Cardemil y también Baldo (Prokurica) lo decían: las campañas tienen mucho de mirar a los ojos, tienen mucho de saber escuchar y no tanto de ponerse a hablar. Créanme que es así”, emplazó a los postulantes.

Al respecto, afirmó que hoy la ciudadanía está desencantada de la política, y que “cuando se encuentra con candidatos, mujeres y hombres, a lo largo de todo Chile, que saben escuchar, que son receptivos, que son empáticos, que transmiten honestidad, que transmiten trabajo y ganas, eso hace toda la diferencia”.

Así, apeló a los candidatos: “Sepan escuchar, sepan vincularse, sepan tener empatía con la gente a la cual le van a pedir el voto. Ahí está la clave, la clave de tener éxito en esta elección”.

Pacto electoral y Evelyn Matthei

En la ocasión Galilea relevó la importancia de RN como una de las principales fuerzas políticas del país y, además, valoró pertenecer al pacto parlamentario forjado entre Chile Vamos y Demócratas.

“Tenemos el 20% de los concejales de Chile, el 20% de los alcaldes, una proporción importantísima de cores y dos gobernadores. Eso no lo tiene nadie, absolutamente nadie. Si todo ese ejército sale con entusiasmo, y hay que hacer que salga con entusiasmo, nadie nos puede parar”, destacó Galilea.

Agregó que el pacto electoral al que pertenecen es el “más amplio que se ha hecho en la historia de Chile desde que volvimos a la democracia, y eso hay que aprovecharlo. Eso es una fortaleza y no es una debilidad”.

Finalmente, relevó la figura de Evelyn Matthei como candidata presidencial del sector, al señalar que “tiene una trayectoria que no tiene ningún otro candidato a la Presidencia de la República”

“Eso es muy importante y hay que mostrarlo. Improvisar en la Presidencia de la República, ya vemos lo que significa, lo vemos hoy, lo hemos sufrido en los últimos tres o cuatro años”, sostuvo, en relación a la actual administración.