Timonel FA: “El gobierno genera una crisis para discutir lo que realmente quieren discutir, que es bajarle impuestos a los superricos”

Como “la madre de todas las batallas” ha sido calificada por la oposición el paquete de medidas del denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsadas por el gobierno.

Y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dio cuenta de ese relato, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, donde calificó la iniciativa como “La ley gato por liebre”.

“No es una ley ni de reconstrucción nacional, ni una ley tampoco de reactivación económica” , señaló la timonel frenteamplista.

Así la dirigenta cuestionó en duros términos al gobierno de José Antonio Kast: “Estuvimos dos semanas hablando de cifras, y de cifras que resultaron ser falsas. Yo creo que hoy día lo preocupante es que, en varias materias, el gobierno ha decidido tener una postura que, a mi juicio, rompe con una tradición republicana donde las cifras no son propaganda, sino son una forma de barómetro para poder ir midiendo las políticas públicas”.

En esa línea, Martínez sostuvo que el gobierno, al no utilizar el Mepco para frenar el alza de los combustibles, actuó de manera indolente e irresponsable.

La frenteamplista fue más allá y respecto del paquete de medidas por reconstrucción nacional señaló: “Lo que está planteando el gobierno es generar una crisis, que se está sintiendo hoy día en los bolsillos de los chilenos y las chilenas, para poder discutir el tema que realmente quieren discutir, que es bajarle los impuestos a los superricos “.

“El nivel de irresponsabilidad que se está poniendo para someter al país a una crisis, para pasar un proyecto de ley que avance en reducir el impuesto corporativo, sin ningún tipo de compensación -porque además eso es lo que se discute, podríamos hablar eventualmente sobre algunos ajustes en la medida en que no sean regresivos- ese es el problema”, añadió.

Además, Martínez sostuvo que el Presidente José Antonio Kast “ha planteado un gobierno de exclusión, un gobierno que ha sido irresponsable, ha sido indolente y no ha querido discutir con la oposición. Ha sido un gobierno de barra brava”.

Añadiendo que el gobierno “ha planteado temas de un ideologismo extremo donde se quiere reducir a toda costa el gasto público sin tener en consideración cómo se impactan las familias ni cómo logramos tener un sistema que aguante más de un año o dos años. Y además ha planteado temas muy importantes para la ciudadanía con un nivel de descriterio muy grande”.

De esta manera, la timonel del FA señaló que las decisiones de Kast afectarán su gobernabilidad. No obstante, descartó que esto fuera una advertencia. “ Nosotros no tenemos un interruptor de encender o apagar las movilizaciones como se ha querido plantear en innumerables ocasiones”.

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