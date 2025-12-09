Tohá afirma que “no se juega todo en esta jornada”, pero reconoce que indecisos “se deciden en estas últimas horas”

La exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) se trasladó este martes a las dependencias de TVN como parte del equipo que acompaña a la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC), en el último debate antes de la segunda vuelta.

La excandidata presidencial del Socialismo Democrático se mostró optimista: “Llegamos a este debate en un buen pie, en una elección que todos sabemos las dificultades que tiene, pero que ha ido mejorando el terreno bastante los últimos días”.

Al ser consultada sobre la importancia de este debate de cara a la segunda vuelta, afirmó: “No, no se juega todo en esta jornada. Las personas conocen las trayectorias de las candidaturas. Hay muchos elementos que sopesan. Las chilenas y los chilenos somos electores bien ponderados, bien reflexivos, entonces no creo que hoy vaya a cambiar todo”.

Sin embargo, hizo hincapié en un factor importante: “Los indecisos se deciden estas últimas horas y los hay muchos todavía”.