Tohá destaca paso de Jara al balotaje y reconoce: “Esta elección siempre ha sido cuesta arriba”

La exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), destacó el paso de la candidata oficialista Jeannette Jara a segunda vuelta, en la que se enfrentará al republicano José Antonio Kast el próximo domingo 14 de diciembre.

La figura del Socialismo Democrático remarcó que la exministra del Trabajo representa “la defensa de valores democráticos, la defensa de las conquistas sociales que han costado tanto de obtenerse, la defensa de las mujeres y de todo lo que hemos ido logrando en el tiempo, la defensa de lo que es la cultura democrática, no solo las normas o las instituciones, sino el respeto al adversario, el respeto a quien piensa distinto, no apostar a la destrucción del otro, sino a la construcción con el otro”.

En ese sentido, apuntó que Jara 2va a ser el baluarte de todas esas ideas en la segunda vuelta y detrás de ella vamos a estar todos apoyándola porque es un bien mayor el que se juega en la elección".

Tohá, eso sí, reconoció que la tarea de imponerse a Kast en el balotaje es compleja. "Siempre esta elección ha sido cuesta arriba, no ahora. Siempre ha sido cuesta arriba y eso es lo valioso de lo que ha hecho Jeannette, que le ha puesto una energía, un talante, una positividad a enfrentar una tarea que siempre se ha sabido que es dura".

“Cuando viene una segunda vuelta es una nueva elección y todo ese electorado que votó por otros candidatos o candidatas no necesariamente va a hacer lo que su candidato diga, va a ir a mirar, va a ir a buscar y a ese electorado también le puede hacer sentido lo que representa, lo que puede llegar a representar que pasemos a una construcción de ultraderecha en Chile”, zanjó.