Tohá marca diferencias con Jara con miras a primarias del progresismo: “Tenemos énfasis distintos”

A pocas horas de que se oficializara la salida de Jeannette Jara del Ministerio del Trabajo, en un emotivo cambio de gabinete, la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, marcó las diferencias con la abanderada del Partido Comunista (PC).

Previo a su participación en el seminario “Antifeminismo en América Latina”, en el auditorio de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica, la extitular de Interior se refirió al escenario que se comienza a configurar en el sector con la confirmación de las candidaturas.

“Creo lo importante es que se han generado las condiciones para que tengamos una primaria interesante, potente en el progresismo. Se ha generado también la disposición de construir en torno a eso acuerdos y buscar establecer un mecanismo democrático que permita debatir, que se manifiesten las diferencias, pero en un marco de respeto y sin perder de vista las cosas que tenemos en común”, dijo.

Dicho eso, Tohá reconoció que hay una serie de condiciones que la distinguen de la presidenciable comunista: “Venimos de partidos distintos, tenemos énfasis distintos”, recalcó.

Seguidamente, remarcó que “lo importante es demostrar ante el país que uno puede diferenciarse sin perder de vista lo que tiene en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común? Tenemos una prioridad por hacer un Chile que sea justo con todas las personas. Tenemos una prioridad por dar seguridad en todas las dimensiones de la vida. Y tenemos una prioridad por lograr un progreso que impulse nuestra economía y que eso llegue a los bolsillos de las personas, a su vida cotidiana. Esas son cosas muy importantes que compartimos y van a ser el marco dentro del cual vamos a debatir porque al interior claro que hay diferencias”.

Tohá, además, descartó que exista una dispersión en la izquierda dado la cantidad de abanderados: “No considero que haya un sinnúmero de candidatos, hasta donde sé, hay cinco”. Y a la vez recalcó que para la primaria se debería convocar “más allá del oficialismo”, y destacando a la Democracia Cristiana (DC).

Pero no solo eso, la candidata del PPD también lanzó dardos a la derecha. “No tiene esa capacidad de llegar a ese acuerdo, no tiene esa capacidad de regular el debate sin estarse destruyendo mutuamente”.

En ese sentido, dijo que ese es un atributo que existe en el progresismo y que deben cuidar, “y hacer que en esta primaria, los ciudadanos se sientan realmente llamados a definir quién va a ser quien nos represente en la próxima elección”.