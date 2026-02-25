SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tras bilateral en La Moneda: Sedini destaca “experiencia” de Vallejo a cargo de Segegob

    “Este es un ministerio que tiene muchos desafíos, mucha exposición, y es evidente que estar cuatro años en la gestión es algo que hay que reconocerle. Hay que tener mucha fortaleza para poder haber estado en estos cuatro años de corrido, y eso, por supuesto, que lo valoro, lo respeto muchísimo", señaló la futura vocera de José Antonio Kast.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este miércoles se concretó la reunión bilateral del traspaso de mando de la Segegob entre la actual ministra Camila Vallejo y su sucesora Mara Sedini.

    Tras la cita, que se extendió por más de una hora, tanto Vallejo como Sedini brindaron un punto de prensa en el que valoraron la instancia y se mostraron dispuestas a mantener la comunicación para un correcto traspaso.

    “Esta tradición republicana es importante y la tenemos que cuidar porque independientemente de los cambios de gobierno, independientemente de las diferencias políticas, hay que garantizar que no haya una discontinuidad de las labores que le competen a los ministerios”, destacó Vallejo.

    “Por esa razón hemos entregado una carpeta con información sobre los reglamentos, cómo funciona el ministerio, también todo lo que tiene que ver con la agenda ministerial, lo que ha sido el cumplimiento de nuestros objetivos y metas del 2025, como también el resumen de todo el periodo”, detalló.

    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En esa línea, reforzó: “La reunión fue muy buena, positiva, cordial. Hicieron preguntas y por cierto quedamos a disposición de no solo contestarlas ahora, sino que de mantener el vínculo hasta el 11 de marzo, que es el momento donde ya nosotros terminamos nuestro mandato y empieza el mandato del presidente electo”.

    Luego fue el turno de Sedini de tomar la palabra. “Quiero agradecer a la ministra Vallejo y a su equipo por esta muy buena reunión, donde se nos presentó toda la información del ministerio, la parte administrativa, los proyectos de ley (...) tenemos mucha tarea que hacer, tenemos mucho que leer”, comenzó destacando la futura vocera.

    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    A eso agregó: “Fue una muy grata conversación respecto al funcionamiento del ministerio, los desafíos, pero también de la experiencia de cuatro años que la ministra y de su equipo traen para entregarnos y compartirnos. La ministra fue muy clara”.

    Siguiendo esa senda, Sedini añadió: “Este es un ministerio que tiene muchos desafíos, mucha exposición, y es evidente que estar cuatro años en la gestión es algo que hay que reconocerle. Hay que tener mucha fortaleza para poder haber estado en estos cuatro años de corrido, y eso, por supuesto, que lo valoro, lo respeto muchísimo, y hay muchas cosas que observar y aprender, por supuesto”.

    Más sobre:Camila VallejoMara Sedini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras cuestionamientos de Alvarado al gobierno por cable chino: Vallejo pide “solidaridad y respeto” para Muñoz

    Larry Summers anuncia su retiro de Harvard en medio de revisión por vínculos con Jeffrey Epstein

    Arauco cerró 2025 con fuerte caída en sus ganancias ante menores precios de la celulosa

    Casi el 40% de los almacenes en Chile fue víctima de delitos en enero

    Alianza entre SMU y Blue Express busca instalar casilleros inteligentes en 100 puntos de venta este año

    Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense

    Lo más leído

    1.
    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    2.
    Debut en Washington: Kast opta por Andrés Ergas como embajador ante EE.UU.

    Debut en Washington: Kast opta por Andrés Ergas como embajador ante EE.UU.

    3.
    Muñoz informó a Boric que aprobó concesión de cable submarino chino

    Muñoz informó a Boric que aprobó concesión de cable submarino chino

    4.
    La cita más esperada del traspaso: Sedini y Vallejo se sientan a ordenar la vocería

    La cita más esperada del traspaso: Sedini y Vallejo se sientan a ordenar la vocería

    5.
    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    Tras bilateral en La Moneda: Sedini destaca “experiencia” de Vallejo a cargo de Segegob
    Chile

    Tras bilateral en La Moneda: Sedini destaca “experiencia” de Vallejo a cargo de Segegob

    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasidelito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Larry Summers anuncia su retiro de Harvard en medio de revisión por vínculos con Jeffrey Epstein
    Negocios

    Larry Summers anuncia su retiro de Harvard en medio de revisión por vínculos con Jeffrey Epstein

    Arauco cerró 2025 con fuerte caída en sus ganancias ante menores precios de la celulosa

    Casi el 40% de los almacenes en Chile fue víctima de delitos en enero

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo
    Tendencias

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League

    Gianluca Prestianni reacciona en redes sociales al castigo de la UEFA por racismo con una publicación que luego tuvo que borrar

    Margarita Masías, la mejor sudamericana en Sevilla: “El maratón asusta, pero ahora sé que puedo correr mucho más rápido”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza
    Cultura y entretención

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Mon Laferte critica horarios del Festival de Viña: “Es muy tarde para el público y los artistas”

    A fondo con Emanuel Noir de Ke Personajes: “Le pongo el pecho al enemigo y le doy la espalda a los aplausos”

    Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense
    Mundo

    Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense

    Muere Antonio Tejero, el teniente coronel que lideró el intento de golpe de Estado en España en 1981

    Jefe de Unidad para A. Latina de EU partnerships sobre la relación entre la UE y Chile: “Ha evolucionado a una alianza estratégica de seguridad”

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva