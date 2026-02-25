Tras bilateral en La Moneda: Sedini destaca “experiencia” de Vallejo a cargo de Segegob

Este miércoles se concretó la reunión bilateral del traspaso de mando de la Segegob entre la actual ministra Camila Vallejo y su sucesora Mara Sedini.

Tras la cita, que se extendió por más de una hora, tanto Vallejo como Sedini brindaron un punto de prensa en el que valoraron la instancia y se mostraron dispuestas a mantener la comunicación para un correcto traspaso.

“Esta tradición republicana es importante y la tenemos que cuidar porque independientemente de los cambios de gobierno, independientemente de las diferencias políticas, hay que garantizar que no haya una discontinuidad de las labores que le competen a los ministerios”, destacó Vallejo.

“Por esa razón hemos entregado una carpeta con información sobre los reglamentos, cómo funciona el ministerio, también todo lo que tiene que ver con la agenda ministerial, lo que ha sido el cumplimiento de nuestros objetivos y metas del 2025, como también el resumen de todo el periodo”, detalló.

Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

En esa línea, reforzó: “La reunión fue muy buena, positiva, cordial. Hicieron preguntas y por cierto quedamos a disposición de no solo contestarlas ahora, sino que de mantener el vínculo hasta el 11 de marzo, que es el momento donde ya nosotros terminamos nuestro mandato y empieza el mandato del presidente electo”.

Luego fue el turno de Sedini de tomar la palabra. “Quiero agradecer a la ministra Vallejo y a su equipo por esta muy buena reunión, donde se nos presentó toda la información del ministerio, la parte administrativa, los proyectos de ley (...) tenemos mucha tarea que hacer, tenemos mucho que leer”, comenzó destacando la futura vocera.

Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

A eso agregó: “Fue una muy grata conversación respecto al funcionamiento del ministerio, los desafíos, pero también de la experiencia de cuatro años que la ministra y de su equipo traen para entregarnos y compartirnos. La ministra fue muy clara”.

Siguiendo esa senda, Sedini añadió: “Este es un ministerio que tiene muchos desafíos, mucha exposición, y es evidente que estar cuatro años en la gestión es algo que hay que reconocerle. Hay que tener mucha fortaleza para poder haber estado en estos cuatro años de corrido, y eso, por supuesto, que lo valoro, lo respeto muchísimo, y hay muchas cosas que observar y aprender, por supuesto”.