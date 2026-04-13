Sedini ante requerimiento en Contraloría por comida de Kast: “Vamos a responder en tiempo y forma como corresponde”

En una vocería posterior al consejo de gabinete de este lunes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a la denuncia que hicieron parlamentarios socialistas sobre una comida del Presidente José Antonio Kast con excompañeros de universidad en las dependencias de La Moneda.

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini denunciaron ante la Contraloría General de la República la situación, para esclarecer si la actividad social -de carácter privado- fue realizada o no con recursos estatales. Esto, en medio del relato del gobierno de que hay una crisis fiscal en el país.

Consultada al respecto en la vocería, Sedini contestó: “Como siempre, como gobierno vamos a respetar todas las instituciones y es por eso que vamos a responder en tiempo y forma como corresponde dando todos los antecedentes necesarios para responder a lo que se requiera y se nos pregunte”.

Llamado al PS a ser “coherentes”

Por otro lado, la vocera también fue requerida sobre la acusación del PS de que falta diálogo con las filas opositoras, a propósito del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno, que aún no es ingresada en el Congreso y será detallada por el Presidente Kast este miércoles en su primera cadena nacional.

“Lo que se ha hecho es sociabilizar y conversar sobre este proyecto con los distintos actores, no solo con parlamentarios, sino que también con distintos gremios que se ven afectados”, respondió.

“Dicho eso, creo que también hay que ser responsables. El mismo Partido Socialista hizo una crítica al gobierno, pero fueron ellos quienes suspendieron una reunión con el ministro de la Segpres. Entonces, ahí también es importante que seamos coherentes en cuanto a la necesidad de discutir este proyecto con la urgencia que requiere sacarlo adelante y que la conversación y el diálogo se dé con toda esa honestidad”, agregó.

Por última, inquirida sobre si la megarreforma será dividida -a propósito de los comentarios de algunas figuras políticas que apuntan a ello- Sedino dijo: “Si empezamos a dividir medidas, esto va a ser cada vez más costoso y no va a salir todo al mismo tiempo permitiendo que el auge llegue de manera urgente y próximamente, porque de verdad la gente necesita eso”.

“Y acá no son cosas excluyentes la seguridad con la economía. Acá tenemos que recuperar lo económico, que muchas veces es más lento, pero desde la perspectiva de la seguridad estamos avanzando en distintos proyectos. Hay una agenda legislativa potente, y ahí nuevamente hacemos el llamado en que se ponga la urgencia dentro del Congreso para avanzar en los proyectos de seguridad que pusimos dentro de la primera semana del gobierno”, añadió Sedini.