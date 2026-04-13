SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sedini ante requerimiento en Contraloría por comida de Kast: “Vamos a responder en tiempo y forma como corresponde”

    Por otro lado, la vocera también abordó la acusación del PS de que falta diálogo con las filas opositoras, a propósito del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsada por el gobierno.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En una vocería posterior al consejo de gabinete de este lunes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a la denuncia que hicieron parlamentarios socialistas sobre una comida del Presidente José Antonio Kast con excompañeros de universidad en las dependencias de La Moneda.

    El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini denunciaron ante la Contraloría General de la República la situación, para esclarecer si la actividad social -de carácter privado- fue realizada o no con recursos estatales. Esto, en medio del relato del gobierno de que hay una crisis fiscal en el país.

    Consultada al respecto en la vocería, Sedini contestó: “Como siempre, como gobierno vamos a respetar todas las instituciones y es por eso que vamos a responder en tiempo y forma como corresponde dando todos los antecedentes necesarios para responder a lo que se requiera y se nos pregunte”.

    Llamado al PS a ser “coherentes”

    Por otro lado, la vocera también fue requerida sobre la acusación del PS de que falta diálogo con las filas opositoras, a propósito del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno, que aún no es ingresada en el Congreso y será detallada por el Presidente Kast este miércoles en su primera cadena nacional.

    “Lo que se ha hecho es sociabilizar y conversar sobre este proyecto con los distintos actores, no solo con parlamentarios, sino que también con distintos gremios que se ven afectados”, respondió.

    “Dicho eso, creo que también hay que ser responsables. El mismo Partido Socialista hizo una crítica al gobierno, pero fueron ellos quienes suspendieron una reunión con el ministro de la Segpres. Entonces, ahí también es importante que seamos coherentes en cuanto a la necesidad de discutir este proyecto con la urgencia que requiere sacarlo adelante y que la conversación y el diálogo se dé con toda esa honestidad”, agregó.

    Por última, inquirida sobre si la megarreforma será dividida -a propósito de los comentarios de algunas figuras políticas que apuntan a ello- Sedino dijo: “Si empezamos a dividir medidas, esto va a ser cada vez más costoso y no va a salir todo al mismo tiempo permitiendo que el auge llegue de manera urgente y próximamente, porque de verdad la gente necesita eso”.

    “Y acá no son cosas excluyentes la seguridad con la economía. Acá tenemos que recuperar lo económico, que muchas veces es más lento, pero desde la perspectiva de la seguridad estamos avanzando en distintos proyectos. Hay una agenda legislativa potente, y ahí nuevamente hacemos el llamado en que se ponga la urgencia dentro del Congreso para avanzar en los proyectos de seguridad que pusimos dentro de la primera semana del gobierno”, añadió Sedini.

    Más sobre:Mara SediniJosé Antonio KastContraloríaMegarreformaReconstrucción Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    CMF publica normativa que elimina fricciones para el desarrollo del mercado de repos y de securitizaciones

    Andrés Trautmann, country head de Santander: “Chile enfrenta desafíos en crecimiento, productividad e inversión”

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza

    Producción de petróleo de la OPEP anota su mayor caída desde la pandemia

    Tribunal decreta prisión preventiva para tío de Francisca Millahual: sujeto afirma que víctima jugaba con el arma y se disparó

    Lo más leído

    1.
    Jeannette Jara y primer mes del gobierno de Kast: “Me ha sorprendido el nivel de fanatismo ideológico”

    Jeannette Jara y primer mes del gobierno de Kast: “Me ha sorprendido el nivel de fanatismo ideológico”

    2.
    Las jugarretas que han convertido a Manouchehri (PS) en el principal dolor de cabeza de Kast

    Las jugarretas que han convertido a Manouchehri (PS) en el principal dolor de cabeza de Kast

    3.
    Nuevo presidente de la DC y postura con el gobierno de Kast: “Tenemos un deber con Chile y significa tener que sentarnos a conversar”

    Nuevo presidente de la DC y postura con el gobierno de Kast: “Tenemos un deber con Chile y significa tener que sentarnos a conversar”

    4.
    Isabel Allende será principal expositora chilena en cumbre progresista, donde coincidirá con Boric

    Isabel Allende será principal expositora chilena en cumbre progresista, donde coincidirá con Boric

    5.
    Quiroz anfitrión: el reservado encuentro del ministro con los partidos para explicar la megarreforma

    Quiroz anfitrión: el reservado encuentro del ministro con los partidos para explicar la megarreforma

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast
    Chile

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Tribunal decreta prisión preventiva para tío de Francisca Millahual: sujeto afirma que víctima jugaba con el arma y se disparó

    Quiroz anfitrión: el reservado encuentro del ministro con los partidos para explicar la megarreforma

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”
    Negocios

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    CMF publica normativa que elimina fricciones para el desarrollo del mercado de repos y de securitizaciones

    Andrés Trautmann, country head de Santander: “Chile enfrenta desafíos en crecimiento, productividad e inversión”

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026
    Tendencias

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Cristián Galaz y Piero Maza, en la mira: el telefonazo de Tobar a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense
    El Deportivo

    Cristián Galaz y Piero Maza, en la mira: el telefonazo de Tobar a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense

    Justo Giani aborda el desafío de la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores: “Empezar a sacar cuentas es un error”

    “Es una situación que no esperábamos enfrentar”: Palestino celebra el fin de la deuda de Atlético Mineiro por Iván Román

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos
    Cultura y entretención

    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos

    Músico de No Doubt revela que padece Parkinson: “La buena noticia es que aún puedo tocar”

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza
    Mundo

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza

    Las razones y riesgos tras la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones