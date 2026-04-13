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    PS suspende cita con ministro Segpres y opta por entregar carta a Kast previo a ingreso de megaproyecto del gobierno

    Desde la tienda liderada por Paulina Vodanovic, que previamente acusó “falta de diálogo” del Ejecutivo, argumentaron tope de agenda para cancelar la reunión con José García Ruminot.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Partido Socialista entrega carta para Presidente Kast. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La mesa directiva del Partido Socialista (PS), encabezada por la senadora Paulina Vodanovic, suspendió la reunión que tenía programada para el mediodía de este lunes con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

    La cancelación de la cita fue dada a conocer por la propia colectividad mediante un aviso en su grupo de difusión de prensa.

    “Se informa que la reunión de los parlamentarios del PS con el ministro Segpres, programada para hoy a las 12:00 hrs en La Moneda, ha sido suspendida”, dice la información.

    En el aviso además se apunta que posterior a la actividad de esta jornada en el Monumento al Presidente Salvador Allende, en la Plaza de la Constitución, “parlamentarios del PS harán entrega de una carta en el Palacio de La Moneda”.

    La suspensión el encuentro con el secretario de Estado, para conocer detalles del megaproyecto denominado de Reconstrucción Nacional, también fue abordada por la timonel de los socialistas.

    “Nosotros, como mesa del Partido Socialista, habíamos solicitado una reunión con el ministro García en atención (...) que todavía nuestros diputados de oposición no tienen información alguna (del proyecto), habíamos pedido una reunión. Lamentablemente hay otra actividad que se había programado con anticipación con los economistas (en el Senado) y hay otra actividad que tenemos nosotros como partido y, por lo tanto, le hemos dicho al ministro que la mesa del partido no puede asistir”, dijo Vodanovic sobre el tope de agenda.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Pese a que la mesa definió cancelar la reunión, en horas de esta mañana la senadora cuestionó la “falta de diálogo” del Ejecutivo respecto a la reforma miscelánea, que será presentada por el Presidente José Antonio Kast en la cadena nacional programada para la noche de este miércoles.

    “Hay una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar", dijo en radio Pauta, agregando que “nosotros como senadores pensábamos hablar con el ministro García, pero los diputados nos han señalado que ellos, siendo la Cámara de origen, donde obligatoriamente debe entrar este proyecto, no han sido contactados por nadie del gobierno”, señaló.

    Según la congresista, “esto es algo inédito, porque siempre los gobiernos lo que se busca es hacer un trabajo prelegislativo, un trabajo de diálogo para informar y para buscar los apoyos, no para hacer tabla rasa y pasar por encima de todo el resto”.

    Desde la Segpres, en tanto, confirmaron que la cita fue suspendida por el PS y señalaron que el ánimo de la cartera es estar “siempre disponibles para recibirlos”.

    La carta

    En la misiva dirigida a Kast, el PS califica el megaproyecto de “reforma tributaria encubierta, regresiva y de alto riesgo”.

    “El primer problema de su propuesta es de naturaleza política e institucional. Su gobierno ha optado por incorporar cambios estructurales al sistema tributario dentro de una ley miscelánea, vinculada a la reconstrucción tras las emergencias. Esta decisión no es neutra: busca evitar el debate profundo que una reforma tributaria requiere y diluir sus efectos bajo un marco de urgencia social”, acusan en el texto.

    Asimismo, se apunta a la rebaja del impuesto corporativo, señalando que “la reducción del impuesto de primera categoría de 27% a 23% implica una pérdida de 0,52% del PIB anual (US$ 1.550 millones), beneficiando principalmente a grandes empresas –menos del 2% del total– y a los dueños del capital. La evidencia internacional es tajante: estas rebajas no generan aumentos significativos de inversión ni empleo, pero sí aumentan el déficit y la desigualdad".

    Y que “la combinación de recortes generalizados del gasto público (hasta 3% del presupuesto) y la reducción de ingresos fiscales estructurales tiene el riesgo de generar presiones recesivas. Además de reducir las posibilidades de crecimiento y generación de empleo, seguirá aumentando la inflación”.

    En el escrito, los socialistas señalan que se oponen “sin ambigüedades a una rebaja de impuestos de esta magnitud, porque la consideramos injustificada e irresponsable. Las medidas propuestas tendrán impactos negativos en el largo plazo”.

    Y luego advierten a Kast: “Como Partido Socialista queremos informarle que esta iniciativa no cuenta con nuestro apoyo, debido a su carácter regresivo, fiscalmente riesgoso e institucionalmente impropia. No seremos parte de un proyecto que debilita al Estado en su rol protector y profundiza la desigualdad. No están las condiciones políticas ni técnicas para su aprobación”.

    Además, emplazan al Mandatario a “retirar el componente tributario estructural de la ley miscelánea y a abrir un debate transversal que genere acuerdos y que se base en la evidencia y las enseñanzas de la política pública chilena de las últimas décadas”.

    Más sobre:Partido SocialistaPaulina VodanovicOposiciónReconstrucción NacionalJosé García RuminotJosé Antonio Kast

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