Tras críticas de embajador Judd: vicepresidente del Senado emplaza a Cancillería a “hacerse respetar”

07.05.2026 Iván Moreira - Senador de la República de Chile por Circunscripción 13, Región de Los Lagos Foto Pablo Vásquez R.

La controversia por el alza de los aranceles sigue complicando a La Moneda.

Este lunes, el vicepresidente del Senado y militante de la UDI, Iván Moreira, se sumó a los cuestionamientos de la oposición, y criticó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien durante la semana pasada apuntó contra los ministros de José Antonio Kast que apuntaron contra el alza de aranceles.

En concreto, se trata de los dichos de Fernando Barros (Defensa) y Jaime Campos (Agricultura), quienes criticaron en duros términos la decisión de la administración de Donald Trump.

“Si dos ministros que no son parte de la negociación quieren hacer comentarios provocativos que socaven la habilidad de sus colegas de negociar, es tema de ellos”, sostuvo Judd la semana pasada.

En ese contexto, este lunes Moreira -quien también integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado- no dudó en cuestionar al embajador norteamericano e hizo un emplazamiento directo a la Cancillería encabezada por el ministro Francisco Pérez Mackenna.

“Como vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de RR.EE., podría entender que el embajador de EE.UU. representa los intereses de su país, pero no ha sido una vez, han sido varios emplazamientos al gobierno de Chile. Eso es injerencia, intromisión en los asuntos políticos internos, y no corresponde de un representante diplomático”, afirmó.

En esa línea, recalcó que “la Cancillería debe hacerse respetar porque eso es respetar a Chile”.

Moreira es el primer parlamentario del oficialismo en pedir públicamente que Cancillería se pronuncie contra Judd. Si bien algunos en el sector ya habían criticado al embajador norteamericano, el representante de la UDI dicidió ir más allá apuntando directamente a la cartera de Relaciones Exteriores.

Esto, después de que durante la semana pasada distintas figuras de la oposición -entre ellos parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista- pidieran al gobierno enviar una nota de protesta por los dichos de Judd.

En el resto del oficialismo, si bien afirman que no están de acuerdo con el emplazamiento de Moreira, pues creen que un pronunciamiento del gobierno podría generar una crisis diplomática “innecesaria” y que enredaría aún más las negociaciones por los aranceles, en privado sí reconocen que de mantenerse las críticas del embajador estadounidense La Moneda se verá obligada a tomar una postura más clara.

En ese sentido, llaman a no entorpecer las conversaciones que está sosteniendo Cancillería para concretar una rebaja en algunos productos.