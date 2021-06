Tras dichos de Chahuán: Sebastián Sichel insiste en libertad de acción en RN como “una señal al mundo independiente, de que va a haber una apertura a mayor participación”

Polémica generaron los dichos que durante esta mañana dio el recién asumido presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, respecto a una eventual libertad de acción en la tienda de cara a las elecciones primarias del 18 de julio.

“No se va a obligar a ningún militante del partido para que apoye al candidato Mario Desbordes”, sostuvo el senador esta mañana tras ser consultado por la petición de algunos militantes que públicamente apoyan al independiente Sebastián Sichel y que quieren que sea el consejo nacional de la tienda el organismo que defina este tema para así evitar posibles sanciones.

Al respecto, el exministro y expresidente del BancoEstado, aseguró que “creo que la libertad de acción cuando uno va en un mismo pacto electoral es un desde y no un hasta. Y me parece bastante triste que sigamos después de dos meses de inscritas la primaria, de seis meses más menos desde que lanzamos la candidatura teniendo esta discusión circular en que realidad si estamos de acuerdo de que somos parte de la misma coalición y podemos construir una misma mayoría para el país, no se agote y se apruebe rápidamente la libertad de acción”.

“Cuando tu eres parte del mismo proyecto político, me gustaría que esto no fuera el debate diario de la libertad de acción, sino que fuera casi como el desde y que termináramos con esta mirada de los partidos como clubes en que solo los dueños del club pueden participar”, agregó Sichel.

El exministro de Desarrollo Social aseguró en la misma línea que “vuelvo a reiterar la necesidad de libertad de acción como una señal al mundo independiente, de centro y gente que participa en en esta coalición de que va a haber una apertura a mayor participación y también como señal de unidad dentro de una coalición, no parece lógico que alguien que participa en la misma primaria no pueda ser apoyado por quienes son parte de la misma coalición”.

Desbordismo: dar libertad de acción es “dinamitar” el partido

Por su parte, con molestia reaccionaron desde el comando de Mario Desbordes a los dichos del senador Chahuán.

La diputada Paulina Núñez, una de las voceras oficiales del exministro de Defensa, aseguró que “cada uno de los militantes ha adscrito voluntariamente a un partido político, en este caso RN, por lo tanto, dar libertad de acción dentro de un partido político, obviamente que es dinamitar la institución y los partidos políticos”

“Queremos pedirle al presidente del partido, Francisco Chahuán, que escuche a la militancia, que respete a la institucionalidad y que no entré dinamitando el partido con una eventual libertad de acción para quienes ya hemos tomado una decisión de quién es nuestro candidato presidencial”, cerró.

Por su parte el coordinador del comando, el también diputado Camilo Morán afirmó que pensaba que Chahuán “se equivoca. Creo que en su búsqueda de buscar la unidad dentro de RN comete una sobredosis de entusiasmo y habla de la libertad de acción cuando no corresponde. No es el presidente del partido quien puede otorgar o no la libertad de acción a sus militantes, muy por el contrario, es el consejo general el que puede”.

Si bien, ambos señalaron que desde el comando no se perseguirá a quienes no apoyen a Desbordes, si dejaron en claro que cualquier militante podría denunciar a otro ante el Tribunal Supremo del partido por falta a los deberes de la tienda en caso de no apoyar al candidato de RN.