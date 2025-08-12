Tras dichos de Kast sobre el Congreso: Jara asegura que es un “error” querer “gobernar por decreto, de forma autoritaria”

La candidata oficialista, Jeannette Jara, abordó los dichos de José Antonio Kast sobre el rol del Parlamento, luego que el candidato del Partido Republicano planteara la idea de profundizar en las potestades que tiene el Estado para evitar generar "más leyes para aplicar la ley".

“El Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial, y la autonomía del Presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites que le corresponde a los parlamentarios”, sostuvo Kast.

Y luego agregó: “También tenemos que regular el sentido de la autoridad. En Chile hoy no hay sentido de la autoridad (…) tenemos que decir que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica (…) aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo”.

Los candidatos asistieron este martes al seminario internacional Moneda Patria Investment y fue ahí donde al término del foro que la exministra fue consultada por las declaraciones de Kast, y aunque en un principio evitó profundizar en el tema, de todas formas cuestionó el planteamiento de su contrincante.

Jara manifestó: “Lo que puedo decir es que para mí la democracia es muy valiosa. Efectivamente las leyes se disputan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país".

Y precisó: “Pensar que aquí se puede gobernar por decreto, de forma autoritaria, me parece que es un error".

Hecho ese punto, reconoció que el Congreso requiere más celeridad para avanzar con los proyectos que “pueden solucionar los problemas de las personas en sus casas”.