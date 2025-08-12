Kast reitera lineamientos migratorios: “Vamos a cerrar las fronteras y no haremos regularizaciones masivas”

En el marco del seminario internacional Moneda Patria Investment, que reúne a los candidatos a La Moneda, el abanderado republicano, José Antonio Kast, detalló algunas de sus propuestas económicas, entre ellas, un ajuste fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses y rebaja de impuestos a grandes empresas al 23%.

Además de entregar una serie de lineamientos financieros, también reiteró su idea de reducir el aparato estatal y recuperar el Estado de Derecho, para eso remarcó que los poderes del Estado deben respetar las facultades de las instituciones: “Que cada uno haga su trabajo”.

“El Estado tiene como principal misión recuperar la seguridad para los chilenos. No hay inversión si no hay seguridad. Después, los tribunales tienen que aplicar los fallos, no legislar“.

Y añadió: “El Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias”.

Asimismo, señaló: “Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que le corresponde a los parlamentarios. Eso tuvo un auge después del estallido. Nadie respetó nada, ni aquellos que habían jurado respetar la Constitución y que son de nuestro sector. El populismo fue desatado".

Política migratoria

El candidato reiteró que su eventual gobierno estará enfocado en controlar los ingresos clandestinos para evitar colapsar los sistemas de salud, educación y otros organismos públicos.

“Esto no es una muestra de diversidad cultural, para que nadie se equivoque. Esto se vive, en concreto, en los barrios, en las escuelas, en los centros de salud. Se vive en los arriendos, porque van subiendo los montos de los arriendos. Se vive en la falta de empleos, esto es una realidad que muchos no se imaginan”, precisó.

Por lo mismo, aseguró que durante su gobierno no habrán regulaciones masivas de migrantes.

“Aquí la diferencia principal que nosotros tenemos con quien va a exponer más tarde, es que no vamos a regularizar masivamente ningún grupo más. En Chile ya han habido muchas regularizaciones masivas. Lo primero que vamos a hacer es cerrar las fronteras y no vamos a hacer regularizaciones", zanjó.