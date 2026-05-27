Precio del litio mejora en el primer trimestre: SQM gana US$ 365 millones y paga a Corfo US$ 342 millones

26/12/2025 - NUEVO DIRECTORIO NOVAANDINO LITIO, ENTRE CODELCO Y SQM. - Foto - Mario Tellez / La Tercera

Los favorables precios del litio se notaron en los resultados que presentó SQM este martes.

El aumento del valor del mineral repercutió en que los ingresos de la compañía por concepto de litio crecieran 70% entre primer trimestre, alcanzando ventas por US$ 1.760 millones, cuando el año pasado llegó a US$ 1.037 millones.

La ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de la de minera no metálica vinculada a Julio Ponce Lerou se incrementaron 164%, pasando de US$ 138 millones el año pasado a US$ 365 millones este primer trimestre.

El gerente general de SQM, Ricardo Ramos, analizó que “en litio, los volúmenes de venta alcanzaron aproximadamente 69 mil toneladas métricas de LCE en todas nuestras operaciones, ya que continuamos operando a plena capacidad para satisfacer la fuerte demanda de nuestros clientes. Según nuestras estimaciones actuales, la demanda global de litio podría superar 1,9 millones de toneladas métricas de LCE este año, mientras que las dinámicas del mercado siguen sugiriendo un equilibrio ajustado entre la oferta y la demanda. Como resultado, hemos revisado al alza nuestra proyección de volúmenes de venta para el año, aumentando nuestro crecimiento esperado de 10% a 15%”.

Ramos dijo que “el primer trimestre de 2026 marcó nuestro primer trimestre completo operando junto a Codelco a través de nuestra alianza Nova Andino Litio, y los resultados ponen de manifiesto la solidez de esta. Estamos operando a plena capacidad, generando sólidos resultados financieros, mientras continuamos ampliando nuestra capacidad de producción. Solo en el primer trimestre, Nova Andino Litio generó más de US$ 530 millones en aportes al Estado de Chile, incluyendo pagos a Corfo, gobiernos locales e impuestos”.

Según los estados financieros, la empresa contabilizó pagos por derechos de arrendamiento a Corfo por US$ 342 millones a marzo de 2026, cifra que más que cuadriplicó los US$ 72 millones del mismo trimestre del año anterior. El alza fue de 375%.

El Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, una medida de rentabilidad operacional) totalizó los US$ 837 millones el primer cuarto del año. Un crecimiento en torno a 133% frente a los US$ 360 del similar periodo del 2025.

“Reportamos sólidos volúmenes de ventas durante el primer trimestre y creemos que los volúmenes podrían seguir aumentando trimestre a trimestre. También estimamos que los precios promedio realizados podrían ser más altos en el segundo trimestre en comparación con el primer trimestre del año”, examinó la compañía.

SQM añadió sobre el positivo valor de minerla que su “precio promedio de venta realizado aumentó cerca de un 95% interanual, alcanzando aproximadamente US$17,8 por kilogramo. Dado el ajustado equilibrio entre oferta y demanda que seguimos observando en el mercado, creemos que los precios realizados en el segundo trimestre podrían ser superiores a los reportados en el primer trimestre”.

En cuanto al producto nutrición vegetal de especialidad, la compañía reportó un crecimiento de 13%, registrando ventas por US$ 239 millones. El negocio del yodo y derivados creció 8%, alcanzando ingresos por US$ 276 millones.