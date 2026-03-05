SUSCRÍBETE
    Política

    Tras presión de senadores: DC decide restarse de cónclave organizado por La Moneda

    El presidente (s) de la colectividad redactó una declaración pública en que sostiene que el encuentro se entiende como un hito para dar cierre a la administración de Boric, de la que ellos no fueron parte. Por lo mismo, decidió restarse.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Democracia Cristiana

    Ayer por la tarde, la directiva de la Democracia Cristiana (DC) se reunió en su sede para abordar la disputa que se abrió al interior de la colectividad sobre si deben o no asistir al cónclave que organizó La Moneda. El encuentro tiene el objetivo de cerrar la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric, del que ellos no son parte, de cara al cambio de mando.

    El lunes, el presidente (s) del partido, Óscar Ramírez, anunció que aceptó la invitación del gobierno para asistir a la instancia, que tradicionalmente reúne solo a partidos oficialistas. El martes por la tarde, La Tercera dio a conocer que varios integrantes del consejo nacional de la DC evidenciaron reparos frente a la participación de la colectividad en el cónclave.

    Horas después, la bancada de senadores de la DC reforzó el punto. En una conferencia de prensa, ellos exigieron que el partido se reste del cónclave. “Me parece una chacota política”, criticó el senador Iván Flores.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Durante este miércoles, Flores subió el tono y emplazó a Ramírez. Le dijo que si quiere ir, que lo haga a título personal, o bien que renuncie a la presidencia de la colectividad.

    Finalmente, en la reunión del miércoles por la tarde, la directiva encabezada por Ramírez decidió facultarlo a él para decidir si van a o no al conclave.

    Tras horas de reflexión, esta mañana Ramírez decidió que su partido no participará.

    “Dado el alcance que ha adquirido esta convocatoria, como mesa nacional, hemos considerado que ha sido percibida más como una actividad asociada al cierre del actual gobierno, que como un espacio amplio y transversal de diálogo y reflexión. En consecuencia, entendemos que ello se aparta del sentido original de la invitación que me fue extendida y no asistiremos al mencionado encuentro”, señaló Ramírez en una declaración pública.

    En la mesa argumentan que la decisión respondió a la controversial reunión entre Boric y José Antonio Kast, ocurrida la mañana del martes. En el partido son críticos de las actitudes del presidente saliente y del entrante, y de que hayan optado por suspender las bilaterales. En ese sentido, argumentan que evidenciar cercanía con el actual mandatario sería inconveniente.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    De todas formas, el llamado de atención de los senadores pesó. En la directiva molestó mucho que los legisladores hicieran un reclamo público, en un punto de prensa en el Congreso, en lugar de hablar directamente con la mesa.

    Además, en la directiva hacen presente que en junio de 2025 se desarrolló un cónclave en el palacio presidencial de Cerro Castillo con la presencia del diputado Eric Aedo y la senadora Provoste.

