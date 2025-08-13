Tras reproches a las dichos sobre sueldo vital: Luis Escobar y Paulina Vodanovic se reúnen en la sede del PS

Luego de semanas intensas para la campaña de Jeannette Jara, uno de los asesores económicos del comando, Luis Escobar, sostuvo una reunión con la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien cuestionó las recientes declaraciones del economista.

La cita se da en medio de cierta tensión con la socialista, que este lunes, en diálogo con Tolerancia Cero, afirmó que Escobar “no pertenece al Socialismo Democrático” y bromeó con la salida de los economistas al ser consultada por la negativa del equipo a la propuesta de sueldo vital.

En esa línea, Vodanovic advirtió que Escobar “tendrá que buscar la forma de consensuar” sobre los lineamientos económicos.

La senadora igualmente abordó la aprensiones de Escobar sobre la cifra de sueldo vital: “En lo técnico, puede ser que tenga la razón de que no se puede hoy, pero a lo mejor se podrá en un segundo o un tercer año de gobierno (...) También se dijo, por 12 años, que no íbamos a tener reforma provisional, y tenemos reforma provisional. Entonces, yo quisiera que nosotros, desde esta candidatura progresista, seamos capaces de proponer cosas que sí son posibles y ver cómo se hacen posibles".

Desde que el economista se integró al comando de la candidata, no han cesado las polémicas sobre la preparación y modificaciones al programa de Jara.

En entrevista con La Tercera, Escobar zanjó que es bastante difícil establecer un sueldo mínimo de 750 mil pesos, una de las medidas que prometió Jara en el programa con el que se presentó a las primarias.

Además, también abrió un flanco con la casa política de Jara, tras afirmar que la exministra se identifica como socialdemócrata, pese a su militancia comunista.