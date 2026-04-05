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    Tras salida del ‘Dr. File’ de la bancada: el esfuerzo de Parisi por marcar línea en el PDG y evitar nuevo quiebre

    El líder del Partido de la Gente defendió la salida de un diputado de la bancada por indisciplina, advirtió sobre la necesidad de orden interno y abordó las tensiones que han afectado al conglomerado.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Tras salida del ‘Dr. File’ de la bancada: el esfuerzo de Parisi por marcar línea en el PDG y evitar nuevo quiebre Andres Perez

    El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó la crisis interna que atraviesa la colectividad, marcando una señal de reordenamiento tras la salida del diputado, Cristian Contreras, de la bancada en la Cámara.

    En entrevista con Mesa Central de T13, el economista justificó la decisión, apuntando directamente a problemas de disciplina. Según sostuvo, el parlamentario había incurrido en reiteradas inasistencias a votaciones relevantes, lo que —a su juicio— afecta directamente a la ciudadanía. “Faltó a sesiones importantes para la gente”, afirmó.

    En esa línea, Parisi enfatizó que el PDG busca instalar estándares más estrictos de funcionamiento interno. “Con la gente no se juega”, señaló, remarcando que la colectividad debe actuar con mayor coordinación para evitar errores que, en el pasado, terminaron debilitando su posición política.

    Tras salida del ‘Dr. File’ de la bancada: el esfuerzo de Parisi por marcar línea en el PDG y evitar nuevo quiebre. En la imagen, Cristián Contreras.

    El excandidato presidencial también abordó los límites institucionales del partido, aclarando que, si bien se puede remover a un diputado de la bancada, su expulsión del partido responde a un proceso formal regulado, lo que impide decisiones inmediatas en ese plano.

    Sus declaraciones se dan en medio de un contexto marcado por tensiones internas y el recuerdo de quiebres anteriores dentro del PDG, escenario que —según dejó entrever— buscan evitar a través de una mayor disciplina y orden.

    En paralelo, Parisi también se refirió a otras controversias recientes dentro del partido, como el caso del diputado Javier Olivares, restando dramatismo al episodio, pero reiterando que lo central es mantener coherencia en la acción legislativa.

    Tras salida del ‘Dr. File’ de la bancada: el esfuerzo de Parisi por marcar línea en el PDG y evitar nuevo quiebre. En la imagen, Javier Olivares.

    Críticas a Kast y Quiroz

    En el plano político, Parisi también dirigió cuestionamientos al gobierno del presidente José Antonio Kast, particularmente por el manejo del alza en los combustibles, acusando que el Ejecutivo ha trasladado el costo directamente a la clase media.

    Asimismo, criticó el rol del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apuntando a lo que calificó como una falta de medidas efectivas para contener el impacto económico en los hogares.

    En ese contexto, reiteró su propuesta de reducir el impuesto específico a los combustibles y advirtió sobre efectos inflacionarios derivados de las actuales políticas.

    Tras salida del ‘Dr. File’ de la bancada: el esfuerzo de Parisi por marcar línea en el PDG y evitar nuevo quiebre. En la imagen, Jorge Quiroz y José Antonio Kast. Diego Martin
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