UDI condiciona apoyo a la reforma que busca fortalecer el control fronterizo: piden aumentar el presupuesto de las FF.AA.

Continúan las repercusiones en el mundo político luego que el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, diera cuenta -ante la segunda subcomisión mixta de Presupuesto- de la situación crítica de su institución producto de los recortes en el presupuesto.

El jefe castrense, expuso que el déficit de la institución ascendería a $40.000 millones, considerando que solo los despliegues militares en el norte y en el sur sumarían un forado del orden los $14 mil millones. “Indudablemente que estamos en una situación compleja para terminar el año”, señaló.

En ese escenario, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) advirtió que si no se aumenta el presupuesto para las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no respaldará la reforma anunciada por el Presidente Gabriel Boric que busca fortalecer -mediante decreto supremo- el despliegue militar en las fronteras.

El diputado Cristhian Moreira, integrante de la comisión de Defensa, y su par Sergio Bobadilla señalaron que “el gobierno, pero en particular el Presidente Gabriel Boric, no pueden pretender que aprobemos una reforma que implica un mayor despliegue por parte de las FF.AA. en las fronteras, cuando al mismo tiempo las siguen asfixiando en materia presupuestaria”.

Los parlamentarios indicaron que sería “ contradictorio exigirles un mayor despliegue y más responsabilidades, pero con los mismos recursos o incluso menos que antes”.

“No solo es una falta de coherencia brutal, sino que también de respeto hacia los miles de funcionarios militares, que pese a las condiciones absolutamente precarias que en muchos casos mantienen, siguen sacrificándose a diario para garantizar la seguridad de todos los chilenos”, señalaron en una declaración conjunta.

Eso sí, los diputados aclararon que están “completamente a favor de que las FF.AA. colaboren en el control fronterizo, porque es la única forma de evitar la migración ilegal”, no obstante, resaltaron que no estarán “disponibles a seguir cargándolas de funciones y tareas operativas, sin garantizarles los medios necesarios para que las puedan cumplir”.

En ese escenario, exigieron "no solo cubrir el déficit que las instituciones mantienen durante este año, sino que también aumentar el presupuesto para el 2026″.

“El Presidente Boric tiene que comprender que la defensa es una de las áreas más estratégicas del país, por lo que su deber es asegurar la estabilidad financiera y operativa de las FF.AA.”, indicaron.