SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

UDI condiciona apoyo a la reforma que busca fortalecer el control fronterizo: piden aumentar el presupuesto de las FF.AA.

La arremetida de la bancada se da tras el anuncio del Mandatario de una reforma mediante decreto supremo para desplegar las FF.AA. en las fronteras.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Continúan las repercusiones en el mundo político luego que el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, diera cuenta -ante la segunda subcomisión mixta de Presupuesto- de la situación crítica de su institución producto de los recortes en el presupuesto.

El jefe castrense, expuso que el déficit de la institución ascendería a $40.000 millones, considerando que solo los despliegues militares en el norte y en el sur sumarían un forado del orden los $14 mil millones. “Indudablemente que estamos en una situación compleja para terminar el año”, señaló.

En ese escenario, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) advirtió que si no se aumenta el presupuesto para las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no respaldará la reforma anunciada por el Presidente Gabriel Boric que busca fortalecer -mediante decreto supremo- el despliegue militar en las fronteras.

El diputado Cristhian Moreira, integrante de la comisión de Defensa, y su par Sergio Bobadilla señalaron que “el gobierno, pero en particular el Presidente Gabriel Boric, no pueden pretender que aprobemos una reforma que implica un mayor despliegue por parte de las FF.AA. en las fronteras, cuando al mismo tiempo las siguen asfixiando en materia presupuestaria”.

Los parlamentarios indicaron que sería “contradictorio exigirles un mayor despliegue y más responsabilidades, pero con los mismos recursos o incluso menos que antes”.

“No solo es una falta de coherencia brutal, sino que también de respeto hacia los miles de funcionarios militares, que pese a las condiciones absolutamente precarias que en muchos casos mantienen, siguen sacrificándose a diario para garantizar la seguridad de todos los chilenos”, señalaron en una declaración conjunta.

Eso sí, los diputados aclararon que están “completamente a favor de que las FF.AA. colaboren en el control fronterizo, porque es la única forma de evitar la migración ilegal”, no obstante, resaltaron que no estarán “disponibles a seguir cargándolas de funciones y tareas operativas, sin garantizarles los medios necesarios para que las puedan cumplir”.

En ese escenario, exigieron "no solo cubrir el déficit que las instituciones mantienen durante este año, sino que también aumentar el presupuesto para el 2026″.

“El Presidente Boric tiene que comprender que la defensa es una de las áreas más estratégicas del país, por lo que su deber es asegurar la estabilidad financiera y operativa de las FF.AA.”, indicaron.

Más sobre:FF.AA.Fuerzas ArmadasUDIApoyoJavier Iturriaga

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión
Chile

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Un total de 50 personas detenidas deja operativo por ropa falsificada: se incautaron más de 10 mil prendas

Presidenta del Servel y posibilidad de Jadue de estar en la papeleta en noviembre: “El proceso de candidaturas y padrón ya cerró”

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones
Negocios

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones

El desconocido proceso sancionatorio de la Bolsa de Santiago en contra de STF Capital

Copec se reúne con ministro de Economía y acusa retraso grave de proyecto Las Salinas por “exceso de burocracia”

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio
Tendencias

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors
El Deportivo

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors

La respuesta de Pablo Milad a Nicolás Córdova luego de los dardos del DT tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres
Cultura y entretención

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual

A 100 años de su estreno: El Húsar de la Muerte inaugurará la edición 2025 de FICViña

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea
Mundo

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Netanyahu insiste en que Trump se merece el Nobel de la Paz por el acuerdo de Gaza

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida