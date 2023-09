UDI dejó caer su propia enmienda: Consejo rechaza subir la edad para ser Presidente y mantiene el requisito en 35 años

Durante el primer pleno de este martes, el Consejo Constitucional siguió las votaciones de las normas trabajadas en la comisión de Sistema Político. En la instancia, el órgano redactor rechazó la norma que buscaba elevar la edad de 35 a 40 años como requisito para postular al cargo de Presidente de la República. Pese a que se trataba de una enmienda patrocina por la UDI, la mayoría de sus consejeros se abstuvieron.

“Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena, tener cumplidos cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio, en conformidad con esta Constitución”, se lee en el inciso primero de la norma rechazada.

A la hora de visar la indicación, cinco de los seis consejeros UDI votaron por abstenerse. En ese grupo se encuentran: Edmundo Eluchans, María Claudia Jorquera, Carolina Navarrete, Arturo Phillips y Carlos Recondo, además de sus pares de Chile Vamos, Germán Becker (RN) y Gloria Hutt (Evópoli). La norma entonces tuvo 26 votos a favor, 17 en contra y siete abstenciones. Solo faltaron cuatro votos para lograr los 3/5 del pleno.

La única consejera de la colectividad liderada por el senador Javier Macaya, que votó a favor y alineada con el resto de la derecha -algunos consejeros de RN y toda la bancada del Partido Republicano- fue la representante de Coquimbo, Ivón Guerra. El oficialismo por su parte, votó en bloque en contra de la indicación.

Todo esto fue una operación de la UDI de último minuto. Fuentes del gremialismo comentan que fue Eluchans quien empujó a su bancada a dar la señal. Esto no es nuevo. El exdiputado ha dicho una y otra vez que el texto tiene que ser transversal y hay que darle “señales y gestos” al oficialismo. De hecho hizo lo mismo el lunes, cuando logró convencer a toda su bancada de votar a favor de la norma transitoria de paridad. Sin embargo no tuvo respuesta en los republicanos y la paridad se cayó solo por dos votos.

La preocupación de Eluchans se basaba en las duras críticas que hizo el oficialismo a este artículo. La izquierda afirmó estar en contra de elevar la edad a 40 años para adquirir el cargo de Mandatario argumentando que se trataba de una norma con nombre y apellido para perjudicar al Presidente Gabriel Boric. Ante esa crítica, la derecha respondió con un transitorio que dejaba por explícito que la norma no perjudicaría al actual Mandatario y solo aplicaría para futuros jefes de Estado.

“Yo puedo entender que se quiere hacer un punto sobre la edad, quizás reprochar o hacer un juicio de valor político respecto a la conducción del Estado actualmente, pero lo encuentro un poquito irresponsable que redactando un texto constitucional que supuestamente van a ser las reglas básicas que van a implementar nuestra democracia, nos encontremos con normas que tienen nombre y apellido. Eso es preocupante y tal vez incluso una pequeñez”, declaró el comisionado del PS, Gabriel Osorio.

Además, desde el oficialismo añadían que la norma -si es que se hubiera aprobado- afectaría a personeros de su sector tales como la vocera de gobierno Camila Vallejo (PC), que representaría una eventual carta presidencial de la izquierda.

Por su parte, el republicano Carlos Solar defendió la norma marcando que no apunta a nadie. “Yo veo con mucha frecuencia en mi ejercicio profesional (doctor) a personas que hasta los 30 años mantienen una conducta de adolescencia. De tal forma, que es un buen argumento el exigir al menos la mitad de la vida, o sea los 40 años, para ostentar a un cargo tan complejo, exigente y de tanta responsabilidad como ser Presidente de la República”, dijo el consejero.

Solar siguió su discurso y fue enfático en recalcar que “respondiendo a algunas de las críticas que hemos recibido, queremos aclarar que esta disposición no está dirigida a ninguna persona en particular, es más va unida a una norma transitoria para no afectar el mandato del Presidente Gabriel Boric, quien asumió el cargo con 36 años de edad”.