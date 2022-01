UDI entrega firmas para apoyar a carta de RN para vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional

Los convencionales de la UDI, Republicanos e Independientes, acordaron durante esta jornada apoyar a la carta que defina RN para llegar a la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional.

Luego de días de conversaciones al interior de Vamos Por Chile para zanjar el nombre que integrará la mesa, este martes el sector logró acordar los 24 apoyos necesarios para que uno de sus integrantes llegue a la mesa del órgano.

Así lo confirmó a La Tercera el convencional UDI, Rodrigo Álvarez: “La directiva de RN, nos ha informado que cuenta con 21 de los 24 patrocinios necesarios para asumir una vicepresidencia de la Convención Constitucional”.

“Si bien la forma en que ellos condujeron las negociaciones no nos pareció adecuada, como un signo de generosidad y unidad, convencionales de la UDI, Republicanos e independientes, hemos decidido apoyar con 4 firmas la postulación de un un militante de Renovación Nacional a la mesa de la Convención Constitucional”, agregó.

De esta manera, los convencionales gremialistas que brindarán su apoyo a la carta de RN serán Marcela cubillos, Alfredo Moreno, Ruth hurtado y el mismo Álvarez.

Respecto al nombre que será respaldado por la derecha aún no hay acuerdo. Al respecto el convencional RN, Raúl Celis, explicó a La Tercera que “en cuanto a la definición del nombre, no está hoy día 100% definido. Hay tres posibilidades, que son Roberto Vega, Cozzi y yo. Falta por afinar algunos detalles, por ejemplo si vamos a contar o no con el patrocinio de las cinco firmas de la Lista del Apruebo, que es un detalle importante”.

Justamente, las firmas de la Lista del Apruebo son fundamentales para que el bloque tenga los 24 respaldos. Ya que en caso de que se resten, serían necesarias más firmas de parte del gremialismo para lograr los 24 respaldos, lo que generaría un nudo adicional.

“Lo que pasa es que esas firmas fueron entregadas inicialmente de la base de que el candidato era Cristián Monckeberg, entonces nosotros no podemos utilizarlas o recurrir a ellas sin antes preguntarles si tienen algún inconveniente en que sean destinadas a otro candidato”, complementó Celis respecto de dichos respaldos.

Respecto de las firmas de la UDI, Celis confirmó que son para respaldar su postulación, por lo cual es necesario que Evópoli confirme que también apoyarán su postulación para concretar la inscripción de la vicepresidencia.

“Lo que me comentó Rodrigo Álvarez que nos daban las cuatro firmas pensando en el nombre mío, pero yo también necesito poner en conocimiento a Evópoli de esto y escuchar qué es lo que tienen que decir ellos y RN”, indicó Celis.

Conflicto en Vamos por Chile

El apoyo de la UDI, Republicanos e independientes se da luego de varias jornadas de incertidumbre en el bloque, donde no había existido consenso respecto de la persona que los representará en una de las siete vicepresidencias adjuntas del órgano encargado de redactar una nueva Constitución.

Las tratativas entre la UDI, Republicanos e Independientes con Independientes, RN-Evópoli se tensionaron pues desde el primer colectivo acusaron a sus pares de ir a negociar primero con sectores de centroizquierda para obtener la vicepresidencia, lo que finalmente no resultó. En tanto, desde el bloque acusado dijeron que se les está intentando imponer un nombre y que ellos querían que el expresidente de RN Cristián Monckeberg sea quien ocupe ese cargo.

Todo se tensionó aún más cuando durante este lunes en la mañana desde el colectivo gremialista-republicano transmitieron que tenían todo listo para apoyar a Hernán Larraín Matte (Evópoli), quien forma parte del mismo grupo que Monckeberg. Una opción que Larraín Matte habría mirado con buenos ojos y que generó que desde la fuerza que apoyaba al exministro advirtieran que si el extimonel de Evópoli aceptaba se podría poner en jaque el colectivo de Independientes RN-Evópoli y que, incluso, podía significar un quiebre y una profundización mayor de las diferencias en el sector.