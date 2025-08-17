UDI insistirá con indicación que exime del pago de contribuciones a beneficiarios de la PGU

Ante el caso de Marina Latorre -escritora de 100 años que denunció verse impedida de pagar las contribuciones de su vivienda- la bancada de diputados UDI anunció este domingo que en la discusión de la Ley de Presupuestos 2026 repondrán una indicación que exime a los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) del pago de este impuesto.

La también periodista, según reveló Mega esta semana, cumplía con casi todos los requisitos para acceder a la rebaja del 50% o el 100% de las contribuciones por su vivienda. El requisito del avalúo fiscal, que establece que los inmuebles no superen los $215 millones, le impidió obtener este beneficio, debido a que el hogar que heredó de su esposo está avaluado en $297 millones.

Latorre argumentó que debido a su avanzada edad y a enfermedades de base se ve imposibilitada de pagar la totalidad del monto exigido -$500 mil de manera trimestral- y recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, que remitió los antecedentes al Tribunal Constitucional. En esta última instancia, la mujer -que subsiste de la PGU- no tuvo éxito.

Los diputados gremialistas Cristhian Moreira, Flor Weisse y Cristóbal Martínez argumentaron que es de “sentido común” que quienes reciban la PGU, que entre sus requisitos tiene no pertenecer al 10% más rico del país, no paguen contribuciones independientemente del avalúo fiscal de su primera vivienda.

Por ello, los parlamentarios insistirán con una indicación que presentaron en la tramitación de la Ley de Presupuestos del 2025 -y que luego fue impugnada en el TC- que eximía del pago de este impuesto territorial a los beneficiarios de la PGU.

“Lo lógico es que mientras más edad tengan las personas, sea el Estado el que los apoye de manera económica. Pero lo que estamos viendo con este y muchos casos es que los adultos mayores siguen siendo explotados por el fisco, lo que es completamente injusto y una falta de empatía”, sostuvieron los legisladores.