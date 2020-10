“Unid@s en la Constituyente”: Alcaldes de oposición emplazan a su sector a trabajar unidos de cara a la elección de la convención constitucional

Recordando lo que fue el trabajo de la consulta municipal de 2019 y el trabajo realizado en las distintas comunas del país tras el estallido social del 18 de octubre del mismo año, un grupo de alcaldes de oposición se reunieron para realizar un llamado a su sector a unirse para los futuros pasos del proceso constituyente.

Es así como cerca de 15 jefes comunales de todo el país, un día después del histórico plebiscito en que los chilenos por una abrumadora mayoría (78,27%) decidieron dar el paso para que se redactara una nueva constitución, se juntaron en el frontis del Museo de Bellas Artes para hacer un gesto y un emplazamiento para unir fuerzas de cara a la elección de los convencionales constituyentes.

Claudio Castro (Renca), Gonzalo Durán (Independencia), Daniel Jadue (Recoleta), Claudia Pizarro La Pintana), Carolina Leitao (Peñalolén), Sadi Melo (El Bosque), Maximiliano Rios (Lo Prado), además de otras 10 autoridades comunales firmaron un documento titulado “Unid@s en la Constituyente” que busca alinear al sector para seguir trabajando en las demandas de los ciudadanos.

“Sabemos que las diferencias de las fuerzas políticas de cambio existen, pero por nuestra experiencia de trabajo mancomunado, sabemos también que no son impedimento para unirnos frente a la oportunidad histórica que ha abierto la ciudadanía para escribir con su propia mano una nueva Constitución para Chile”, se sostuvo en el documento.

Y se agregó que “debemos propiciar la unidad de todas las fuerzas de cambio, con especial énfasis en organizaciones sociales, candidatas y candidatos independientes, para enfrentar juntos los desafíos electorales que vienen y poder ofrecer una alternativa a una derecha ciega y sorda ante las demandas que la sociedad ha levantado”.

“No hay espacio para el cálculo mezquino, las pequeñas identidades y la defensa del propio metro cuadrado. Se lo debemos al pueblo de Chile”, cerró el texto.

Reacciones

Una vez finalizado el encuentro los distintos jefes comunales reiteraron el llamado a la unidad del sector y que el triunfo electoral de ayer era de la ciudadanía y no de un sector político.

“Los alcaldes y alcaldesas, representado el trabajo territorial hemos tenido un rol muy importante en todo este proceso. Desde aquel momento en que el gobierno y el Parlamento estaban inmovilizados después del 18 de octubre de 2019, nos reunimos y propusimos que íbamos a hacer una consulta nacional que se iba a desarrollar en todas las municipalidades del país para consultarle a los vecinos si querían o no una nueva Constitución. Esa declaración, ese esfuerzo unitario desencadenó el proceso constituyente que tenemos hoy”, sostuvo el alcalde de Renca, Claudio Castro.

Su par de La Pintana, Claudia Pizarro, declaró que "este es un día glorioso para Chile, glorioso para todos. Aquí estamos los progresistas, aquí estamos los que corrimos el cerco, aquí estamos los que vamos a seguir luchando con los pies en la calle por un Chile Más justo. Aquí estamos y estaremos para ganar la constituyente con nuestros candidatos. Queremos unidad como el pueblo chileno quiere. Y eso va a seguir haciéndose con alcaldes y alcaldesas de todo el país”.

El jefe comunal de Valparaíso, Jorge Sharp, aseguró, en tanto, que “la victoria electoral del 25 de octubre es una victoria de millones que durante, no solamente el 18 de octubre de 2019, sino que durante muchísimos años lucharon para poder precisamente decir este 26 de octubre de 2020 que se acabó la Constitución de Pinochet”.

Agregó que “hay que abrir el proceso constituyente a la participación de la gente, por eso desde el mundo del municipalismo y la oposición tenemos una tremenda responsabilidad. Tenemos que abrir desde abajo el proceso constituyente, tenemos que salir a organizar en los territorios cabildos constituyentes, que permitan que esta participación expresada ayer no se vaya para la casa”.

Por lo mismo, aseguró que “este triunfo, si bien no es de un sector político en particular ni de un liderazgo en particular, sin lugar a ninguna duda no es del gobierno”. Aún así fue claro en señalar que “me parecería un error que algún dirigente de cualquier partido quiera arrogarse el triunfo electoral del pueblo el día de ayer. Esa es de las patudeces más grandes que alguien podría atribuirse. El triunfo es de la gente, de los millones que se han movilizado por muchos años”.

Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, manifestó, en tanto, que “este es un triunfo del pueblo de chile, de todos los Gustavo Gatica, de todas las Fabiola Campillay y de todos los Marcelo Catrillanca y de todos aquellos que se han movilizado por tanto tiempo”.

Así mismo emplazó a los parlamentarios a asegurar que la convención constituyente asegure escaños reservados para pueblos indígenas y brinde facilidades para los independientes.

“Si esta convención constitucionalidad llega a ser electa sin escaños protegidos, vamos a poner un traspié que no necesitamos hoy. Si esta convención constitucional no le da facilidad para que los independientes participen en mejores condiciones vamos a tener un obstáculo que no necesitamos hoy”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de que se logre acordar una sola lista opositora de cara a esta elección, Jadue aseguró que “hoy la oposición está mucho más unidad que el gobierno y Chile Vamos. Ellos estaban divididos en votar Rechazo, Apruebo y en quedarse en la casa los que estaban tan deprimidos porque sabían que iban a perder. Nosotros, toda la oposición salimos a votar por el Apruebo y la convención constitucional, por lo tanto, estamos llegando al tiempo de la unidad que no tengo duda que va a llegar”.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a "mantenerse movilizada pacíficamente, a aislar y condenar a la violencia, a no dejarse infiltrar para que este proceso termine tan limpio como empezó”.

El jefe comunal de Independencia, Gonzalo Duran, expresó que “vamos a promover la unidad y la participación desde los territorios. Y estos significa reeditar el esfuerzo surgido hace un más de año en torno a los cabildos y asambleas territoriales”.

Mientras que Carolina Leitao, de Peñalolén, aseguró que “lo que vivimos ayer es el comienzo de un tremendo trabajo. Hay que trabajar, hay que unirse para definir cuáles son los temas prioritarios que afectan a nuestras comunidades, para trabajar sobre la equidad, seguridad, infancia y salud”.