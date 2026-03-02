Vallejo endurece el tono previo a cita Boric-Kast por cable chino y acusa intento de instalar una sospecha hacia el gobierno

La ministra secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo, endureció el tono por el polémico proyecto de cable subacuático de transmisión de datos de la empresa China Mobile, previo a la cita de este martes entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast.

En la habitual vocería de los lunes, la portavoz del Ejecutivo abordó el encuentro entre La Moneda saliente y el gobierno entrante, en que -entre otras materias- se profundizará en el flanco diplomático abierto con Estados Unidos.

La ira de la Casa Blanca derivó en el retiro de visas de tres funcionarios de la actual administración, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

“Desde el día uno hemos dicho como gobierno de manera muy categórica que el proyecto de cable a China está en evaluación. Hemos sido totalmente honestos y transparentes en decir que está en evaluación”, dijo.

En esa misma línea, afirmó que el gobierno ha sido especialmente prudente, y que “ha solicitado más informes y antecedentes para evaluar el proyecto en función de las legítimas preocupaciones y aprensiones que se le han presentado y han puesto sobre la mesa”.

Y luego agregó: “El resto es pura intencionalidad de poner un manto de duda y sospecha en el gobierno en vez de condenar sanciones, unas actividades unilaterales y arbitrarias de un gobierno extranjero contra un ministro de Estado”.

“Hay una construcción de relato sumamente fuerte por parte de los sectores interesados en esconder que el problema central está en que estamos recibiendo sanciones arbitrarias y que esas sanciones arbitrarias quieren poner en jaque nuestra soberanía y nuestra capacidad de decidir soberanamente sobre proyectos de inversión y quizá mañana sobre qué otra materia. Ese es el punto de fondo. Y yo llamaría nuevamente a tener una reflexión crítica a la ciudadanía respecto a cómo se está dando este debate”, remarcó.

Vallejo apuntó que “lo que se está haciendo, lamentablemente, por algunos sectores de la oposición, es no cuestionar las presiones y la amenaza de un gobierno extranjero, pero sí cuestionar si un ministro de Estado se reunió con una autoridad u otro gobierno, con una empresa de uno de nuestros principales socios comerciales. O sea, yo creo que lo que aquí es básicamente la construcción de un relato para eludir lo poco patriota que terminan siendo algunos, que se dicen patriotas”.

Casi en paralelo a la vocería de la secretaria de Estado, se dio a conocer un adelanto de una entrevista que Boric concedió a Meganoticias en su visita a Juan Fernández, en la que reveló que conversó sobre el cable chino con el mandatario electo, José Antonio Kast, previo a que estallara la polémica.

“Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas”, dijo.

El Mandatario agregó sobre ese diálogo con su sucesor: “Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y es una decisión de largo aliento que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno. Me parecía importante conversarla con él”.