SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Vallejo endurece el tono previo a cita Boric-Kast por cable chino y acusa intento de instalar una sospecha hacia el gobierno

    La portavoz del Ejecutivo apuntó a la actual oposición de “básicamente la construcción de un relato para eludir lo poco patriota que terminan siendo algunos, que se dicen patriotas”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Camila Vallejo, ministra vocera de gobierno. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    La ministra secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo, endureció el tono por el polémico proyecto de cable subacuático de transmisión de datos de la empresa China Mobile, previo a la cita de este martes entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast.

    En la habitual vocería de los lunes, la portavoz del Ejecutivo abordó el encuentro entre La Moneda saliente y el gobierno entrante, en que -entre otras materias- se profundizará en el flanco diplomático abierto con Estados Unidos.

    La ira de la Casa Blanca derivó en el retiro de visas de tres funcionarios de la actual administración, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

    “Desde el día uno hemos dicho como gobierno de manera muy categórica que el proyecto de cable a China está en evaluación. Hemos sido totalmente honestos y transparentes en decir que está en evaluación”, dijo.

    En esa misma línea, afirmó que el gobierno ha sido especialmente prudente, y que “ha solicitado más informes y antecedentes para evaluar el proyecto en función de las legítimas preocupaciones y aprensiones que se le han presentado y han puesto sobre la mesa”.

    Y luego agregó: “El resto es pura intencionalidad de poner un manto de duda y sospecha en el gobierno en vez de condenar sanciones, unas actividades unilaterales y arbitrarias de un gobierno extranjero contra un ministro de Estado”.

    “Hay una construcción de relato sumamente fuerte por parte de los sectores interesados en esconder que el problema central está en que estamos recibiendo sanciones arbitrarias y que esas sanciones arbitrarias quieren poner en jaque nuestra soberanía y nuestra capacidad de decidir soberanamente sobre proyectos de inversión y quizá mañana sobre qué otra materia. Ese es el punto de fondo. Y yo llamaría nuevamente a tener una reflexión crítica a la ciudadanía respecto a cómo se está dando este debate”, remarcó.

    Vallejo apuntó que “lo que se está haciendo, lamentablemente, por algunos sectores de la oposición, es no cuestionar las presiones y la amenaza de un gobierno extranjero, pero sí cuestionar si un ministro de Estado se reunió con una autoridad u otro gobierno, con una empresa de uno de nuestros principales socios comerciales. O sea, yo creo que lo que aquí es básicamente la construcción de un relato para eludir lo poco patriota que terminan siendo algunos, que se dicen patriotas”.

    Casi en paralelo a la vocería de la secretaria de Estado, se dio a conocer un adelanto de una entrevista que Boric concedió a Meganoticias en su visita a Juan Fernández, en la que reveló que conversó sobre el cable chino con el mandatario electo, José Antonio Kast, previo a que estallara la polémica.

    “Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas”, dijo.

    El Mandatario agregó sobre ese diálogo con su sucesor: “Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y es una decisión de largo aliento que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno. Me parecía importante conversarla con él”.

    Más sobre:Cable chinoGabriel BoricJosé Antonio KastCamila VallejoGobiernoEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan homicidio de reo al interior de cárcel de Arica: fue atacado con un arma cortante

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Muñoz aborda proyecto de cable chino ante comisión de la Cámara de Diputados y explica que sigue en trámite

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas

    Lo más leído

    1.
    Lula confirma asistencia al cambio de mando en medio de definición de Kast por apoyo a Bachelet

    Lula confirma asistencia al cambio de mando en medio de definición de Kast por apoyo a Bachelet

    2.
    El cable que terminó por dinamitar las confianzas entre Kast y Boric

    El cable que terminó por dinamitar las confianzas entre Kast y Boric

    3.
    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    4.
    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    5.
    Carmona llama a su sector a tener “una reacción más potente” ante escalada militar en Medio Oriente

    Carmona llama a su sector a tener “una reacción más potente” ante escalada militar en Medio Oriente

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Investigan homicidio de reo al interior de cárcel de Arica: fue atacado con un arma cortante
    Chile

    Investigan homicidio de reo al interior de cárcel de Arica: fue atacado con un arma cortante

    Muñoz aborda proyecto de cable chino ante comisión de la Cámara de Diputados y explica que sigue en trámite

    Vallejo endurece el tono previo a cita Boric-Kast por cable chino y acusa intento de instalar una sospecha hacia el gobierno

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas
    Negocios

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas

    JPMorgan pone paños fríos al Imacec de enero y mantiene sus proyecciones para 2026 por índices de confianza

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado
    Tendencias

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense
    El Deportivo

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000
    Tecnología

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?
    Cultura y entretención

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán
    Mundo

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras