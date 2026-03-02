SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    El Jefe de Estado, en la antesala de la reunión que sostendrá con su sucesor este martes en La Moneda, dijo que en ese diálogo anterior le anticipó su postura sobre el proyecto de transmisión subacuática.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    “Acá no hay nada oculto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes”.

    Así de taxativo fue este lunes el Presidente Gabriel Boric para descartar opacidad de parte de su administración en la controversia por el proyecto del cable submarino de China Mobile, que desató un flanco diplomático con Estados Unidos.

    Pero no solo eso. El Mandatario además afirmó que conversó del asunto con el presidente electo José Antonio Kast previo a que estallara la polémica el pasado viernes 20 de febrero, jornada en que se conoció la sanción en contra de tres funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

    “Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas”, dijo en una entrevista que dio a Meganoticias en su visita al archipiélago Juan Fernández y que será transmitida de manera íntegra este lunes en horario prime.

    En el adelanto dado a conocer, Boric agrega sobre ese diálogo con su sucesor: “Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y es una decisión de largo aliento que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno. Me parecía importante conversarla con él”.

    Las palabras del Presidente se dan en la antesala de la cita que sostendrá mañana martes, a las 8.00 horas, con Kast en La Moneda, justamente para abordar la crisis derivada del proyecto chino.

    Desde la administración actual han insistido en que la iniciativa se mantiene en evaluación -que no ha sido aprobada ni desechada-, mientras que desde el gobierno electo han cuestionado las salidas comunicacionales de los ministros de Boric, falta de información y poca claridad sobre el estado del proyecto.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastCable chinoEstados UnidosGobiernoSanciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Lo más leído

    1.
    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    2.
    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    3.
    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    4.
    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    5.
    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio
    Chile

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio

    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento
    Negocios

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

    Incendios en Ñuble y Biobío: más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?
    Cultura y entretención

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers