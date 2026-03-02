Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

“Acá no hay nada oculto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes”.

Así de taxativo fue este lunes el Presidente Gabriel Boric para descartar opacidad de parte de su administración en la controversia por el proyecto del cable submarino de China Mobile, que desató un flanco diplomático con Estados Unidos.

Pero no solo eso. El Mandatario además afirmó que conversó del asunto con el presidente electo José Antonio Kast previo a que estallara la polémica el pasado viernes 20 de febrero, jornada en que se conoció la sanción en contra de tres funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

“Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas”, dijo en una entrevista que dio a Meganoticias en su visita al archipiélago Juan Fernández y que será transmitida de manera íntegra este lunes en horario prime.

En el adelanto dado a conocer, Boric agrega sobre ese diálogo con su sucesor: “Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y es una decisión de largo aliento que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno. Me parecía importante conversarla con él”.

Las palabras del Presidente se dan en la antesala de la cita que sostendrá mañana martes, a las 8.00 horas, con Kast en La Moneda, justamente para abordar la crisis derivada del proyecto chino.

Desde la administración actual han insistido en que la iniciativa se mantiene en evaluación -que no ha sido aprobada ni desechada-, mientras que desde el gobierno electo han cuestionado las salidas comunicacionales de los ministros de Boric, falta de información y poca claridad sobre el estado del proyecto.