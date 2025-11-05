Vallejo por video de Matthei donde critica a Boric: “Los ataques personales reflejan la ausencia de ideas y propuestas”

“Sobre el video, la verdad, sin comentarios”.

Con esas palabras la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al último video de campaña que compartió la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, donde emana críticas hacia el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En la capsula audiovisual, la candidata aparece junto a jóvenes que bailan a su alrededor, acompañados de una canción que mezcla música urbana con líricas de campaña.

En una estrofa, la canción relata: “Los chilenos de rodillas frente al crimen organizado, el país quebrado, pero hasta con casa propia, se va el niño descarado”, aludiendo al Presidente Boric.

Sobre ese punto fue consultada la ministra Vallejo, quien señaló que “ l as ofensas, los ataques personales reflejan la ausencia de ideas y pr opuestas “.

“Cuando se llega a los ataques personales, a las descalificaciones, más a una institucionalidad que es sumamente importante y respetada en nuestro país como la institución presidencial, lo único que da cuenta es de la degradación del debate y de la pobreza de las ideas. Y no queremos eso para nuestro país", sostuvo.

La ministra recalcó que “estamos a punto de ejercer una jornada importante para el destino de nuestra patria y los chilenos y chilenas merecemos un debate con mayor altura”.

En ese sentido, señaló que, “más allá del video, creo que el llamado que hemos hecho como gobierno hace bastante rato es afrontar el debate electoral, el debate público, democrático, de la manera más respetuosa posible, con un nivel mayor”.

“No merecemos que las alternativas, candidatos o no, lleguen al nivel más bajo de lo que se puede llegar en el debate público que es la descalificación y menos a una institucionalidad", indicó.

La ministra además, subrayó que todos los candidatos “aspiran a la presidencia de la República y yo creo que no quisieran tampoco recibir ese tipo de descalificaciones”.