    Política

    Vallejo refuta acusación del futuro jefe de gabinete de Kast sobre “apitutamiento” en ministerios previo a salida de Boric

    La portavoz del Ejecutivo insistió en que el gobierno entregó un instructivo “suficientemente claro” sobre la salida de todos los cargos de confianza a partir del 11 de marzo y que dichos cuestionamientos “no se condicen con la realidad”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Camila Vallejo, ministra vocera de gobierno.

    La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, refutó este miércoles las declaraciones del futuro titular de Interior del próximo gobierno, Claudio Alvarado, quien acusó a la actual administración de nepotismo.

    El jefe de gabinete de la futura administración de José Antonio Kast, en diálogo con radio Bío Bío, dijo que "en los últimos días, hay muchos llamados a concursos, se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas” en ministerios y que eso "genera una dificultad y un problema, porque a veces son cargos de primer nivel".

    Desde La Moneda, en esta jornada la portavoz del Ejecutivo descartó esta acusación de “apitutamiento” e insistió en que el gobierno entregó un instructivo “suficientemente claro” sobre la salida de todos los cargos de confianza a partir del 11 de marzo.

    “Quiero reiterar algo que hemos dicho públicamente, que es de público conocimiento: nosotros tenemos un instructivo que es suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van, así de simple. Entonces, volver a instalar como el manto de duda, de una especie de apitutamiento no se condice con la realidad”.

    Respecto a los nuevos empleos públicos, Vallejo sostuvo que la mayoría corresponden a puestos en municipalidades, “y los que respectan al nivel central del Estado son porque pasan de las escuelas municipales a los servicios de educación o porque son contrataciones del sistema de salud, que son muchos, muy necesarios, para seguir acortando los tiempos de la lista de espera y el adecuado funcionamiento del sistema de salud”.

    Y luego reforzó: “El Presidente, a través del Ministerio del Interior, ha establecido una instrucción clara, que es que junto con la retirada de los ministros, subsecretarios, ningún cargo de confianza permanece en el gobierno después del 11 de marzo”.

