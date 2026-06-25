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    Política

    “Vamos a ver si le hace caso al Presidente”: Vodanovic emplaza a Quiroz para abrir el diálogo por megaproyecto

    La timonel socialista destacó que las propuestas que entregó la oposición al Ejecutivo recogen lo planteado por expertos, centros de estudios, economistas y organismos como el Consejo Fiscal Autónomo y el Banco Central.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abrir el diálogo en la tramitación legislativa del articulado del proyecto de reconstrucción que impulsa el Ejecutivo.

    La legisladora hizo un llamado al jefe de la billetera fiscal para que recoja las palabras del Presidente José Antonio Kast y se allane a un mayor entendimiento con la oposición.

    “Vamos a ver si el ministro Quiroz le hace caso al Presidente. Yo escuché que dijo que se abrían al diálogo, así es que ojalá que exista, que el ministro esté disponible a escuchar y a tomar las propuestas”, dijo.

    La parlamentaria, además, recalcó que las observaciones realizadas durante la tramitación no responden a una mera postura de la oposición, sino a los antecedentes entregados por quienes expusieron ante la comisión.

    “Las propuestas no son de la oposición, son hechas en función de lo que han dicho las 49 personas que expusieron ante la comisión, tanto centros de estudios como economistas, transversales y de distintos sectores políticos”, afirmó.

    Vodanovic advirtió que existe una coincidencia respecto de los problemas que presenta la iniciativa. “Todos coinciden en que el proyecto tiene un problema en el financiamiento. También lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo y también se ha pronunciado el Banco Central”, puntualizó.

    La senadora también cuestionó el enfoque planteado por el ministro de Hacienda respecto del rol del Estado. “El Estado no está para hacer un clima para las empresas. El Estado está para darle seguridad ciudadana a las personas, seguridad económica y seguridad social”, sostuvo.

    Frente a la posibilidad de que el gobierno dé por suficiente la aprobación del proyecto por un estrecho margen, la timonel socialista aseguró que “la democracia no es un acto formal” y que el Parlamento existe “para dialogar y buscar mejorar los proyectos”.

    Más sobre:Paulina VodanovicMegarreformaReconstrucción NacionalJorge QuirozJosé Antonio Kast

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