Van Klaveren destaca “pendientes” en materia de política exterior para cita de traspaso en Cancillería

El canciller Alberto van Klaveren se refirió este martes al proceso de traspaso a su sucesor, Francisco Pérez Mackenna, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El secretario de Estado dio estas declaraciones desde La Moneda, en un punto de prensa luego de entregar al Presidente Gabriel Boric la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, junto a la ministra de Minería, Aurora Williams; el biministro de Economía, y Energía, Álvaro García; la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán; y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, entre otros integrantes del Comité Consultivo de Alto Nivel para la Estrategia Nacional de Minerales Críticos.

En titular de Relaciones Exteriores afirmó que desde su cartera están “absolutamente disponibles” para que el traspaso sea exitoso.

“La Cancillería siempre se ha guiado por una política de Estado y obviamente estamos absolutamente dispuestos a pasar toda la información necesaria, sobre todo de los temas que están pendientes en materia de política exterior”, dijo.

Van Klaveren, además, confirmó que ya ha mantenido contacto con Pérez Mackenna mediante mensajería y anunció una próxima cita bilateral.

“Yo he estado en contacto a través de mensajes con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y aparte de eso vamos a sostener una reunión de acuerdo a la agenda de ambos. Así que tenemos la mejor disposición, y tenemos relaciones que son muy positivas también”, zanjó.

Las palabras del canciller se dan luego que ayer lunes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se reunió en Palacio con su sucesor, Claudio Alvarado, siendo el puntapié de una serie de encuentros que sostendrán los integrantes del gabinete del Presidente Gabriel Boric con los futuros titulares de las carteras que asumirán el 11 de marzo, en la administración de José Antonio Kast.