SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Van Klaveren destaca “pendientes” en materia de política exterior para cita de traspaso en Cancillería

    “La Cancillería siempre se ha guiado por una política de Estado y obviamente estamos absolutamente dispuestos a pasar toda la información necesaria", dijo el ministro de RR.EE.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Canciller Alberto van Klaveren. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El canciller Alberto van Klaveren se refirió este martes al proceso de traspaso a su sucesor, Francisco Pérez Mackenna, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    El secretario de Estado dio estas declaraciones desde La Moneda, en un punto de prensa luego de entregar al Presidente Gabriel Boric la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, junto a la ministra de Minería, Aurora Williams; el biministro de Economía, y Energía, Álvaro García; la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán; y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, entre otros integrantes del Comité Consultivo de Alto Nivel para la Estrategia Nacional de Minerales Críticos.

    En titular de Relaciones Exteriores afirmó que desde su cartera están “absolutamente disponibles” para que el traspaso sea exitoso.

    “La Cancillería siempre se ha guiado por una política de Estado y obviamente estamos absolutamente dispuestos a pasar toda la información necesaria, sobre todo de los temas que están pendientes en materia de política exterior”, dijo.

    Van Klaveren, además, confirmó que ya ha mantenido contacto con Pérez Mackenna mediante mensajería y anunció una próxima cita bilateral.

    “Yo he estado en contacto a través de mensajes con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y aparte de eso vamos a sostener una reunión de acuerdo a la agenda de ambos. Así que tenemos la mejor disposición, y tenemos relaciones que son muy positivas también”, zanjó.

    Las palabras del canciller se dan luego que ayer lunes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se reunió en Palacio con su sucesor, Claudio Alvarado, siendo el puntapié de una serie de encuentros que sostendrán los integrantes del gabinete del Presidente Gabriel Boric con los futuros titulares de las carteras que asumirán el 11 de marzo, en la administración de José Antonio Kast.

    Más sobre:Alberto van KlaverenGobiernoCancilleríaFrancisco Pérez Mackenna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast asegura que contacto con Steinert fue en “los días previos” a su designación como ministra

    Carabineros detiene a extranjero que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió al bebé

    Abogado de Codelco afirma que “antecedentes son más que suficientes” para que Ángela Vivanco quede en prisión preventiva

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    The Lumineers regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Lo más leído

    1.
    Nominación de Steinert: Elizalde valora que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    Nominación de Steinert: Elizalde valora que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?
    Chile

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Carabineros detiene a extranjero que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió al bebé

    Abogado de Codelco afirma que “antecedentes son más que suficientes” para que Ángela Vivanco quede en prisión preventiva

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte
    Negocios

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    Aviva invertirá más de US$5 millones para expandir parque acuático en Maipú

    Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay generaron la mayor recaudación por nuevo IVA a compras internacionales

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    La nueva lesión que complica la continuidad de Marcelino Núñez en Ipswich Town
    El Deportivo

    La nueva lesión que complica la continuidad de Marcelino Núñez en Ipswich Town

    “La puerta quedó abierta”: Conmebol reconoce la idea de que el Inter Miami de Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

    Ni su técnico se salvó: el momento de furia de Coco Gauff tras ser eliminada del Australian Open en menos de una hora

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026
    Cultura y entretención

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026

    The Lumineers regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Sigue aquí la transmisión de la entrega del XXIX Premio Alfaguara de Novela

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump
    Mundo

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Italia: Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′