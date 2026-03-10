Vicesecretario de Estado de EE.UU. ad portas de viajar a Chile por cambio de mando: “Es un honor iniciar una nueva etapa en nuestra relación”

A través de la cuenta de X de la embajada de Estados Unidos en Chile, el vicesecretario de ese país, Christopher Landau, abordó su participación en el cambio de mando en el que José Antonio Kast asumirá la Presidencia.

“Hoy me dirijo a Santiago como jefe de la delegación estadounidense para la toma de posesión del presidente electo Kast, del 10 al 12 de marzo”, comienza el mensaje.

“Es un viaje especialmente emotivo para mí, ya que mi familia vivió allí entre 1977 y 1982, cuando mi padre era embajador de Estados Unidos en Chile”, continúa.

“Es un honor para mí regresar más de cuarenta años después para representar al Presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) y al secretario Marco Rubio, e iniciar una nueva etapa en nuestra relación bilateral, caracterizada por fuertes lazos comerciales y de seguridad” , destacó.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la delegación sostendrá reuniones con el mismo aún presidente electo, enfocadas principalmente en seguridad.