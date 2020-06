Vocera asegura que Chile está “entre los países con mayor estándar de entrega de información” pero reconoce que se han cometido “errores”

Ayer sábado 20 de junio, el gobierno hizo público el informe epidemiológico de su Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Se trata de una información que será entregada de forma semanal y de manera paralela al resporte diario del Minsal, que comunica diariamente sobre las defunciones inscritas en el Registro Civil, reflejando así los decesos con PCR positivo por coronavirus.

A diferencia de éste último, el informe del DEIS incluirá los casos probables de muertes por Covid-19 sin el citado examen de PCR. Es decir, incluyendo casos sospechosos. De esa manera, el reporte del Departamento de Estadísticas e Información de Salud reveló ayer un total de 7.144 fallecidos al Covid-19. Según la explicación que entregó el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, las cifras del DEIS señalan que se trata de 4.075 decesos ratificados por laboratorio y 3.069 sospechosas por coronavirus.

El informe diario del Minsal, en tanto, abordaba 4.295 defunciones inscritas en el Registro Civil, confirmadas con coronavirus.

Luego de anunciar la eliminación de la preexistencia en Isapres para enfermedades o condiciones de salud desarrolladas antes del nacimiento, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, abordó este domingo la nueva entrega de cifras. Al ser consultada sobre si había algún mea culpa del gobierno -considerando la cifra de 7 mil fallecidos con el nuevo reporte-, defendió la estrategia de gobierno.

“Efectivamente ayer hemos entregado la información del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, que es quien certifica las causas reales que tienen las personas en este país cuando fallecen. Es un trabajo que habitualmete se demoraba años y por un complemento y un esfuerzo mayor que ha realizado este departamento, hemos podido realizar lo que se determinan los caos probables de fallecimiento por Covid”, dijo.

En esa línea, aseguró que la Organización Mundial de la Salud publica en sus páginas web le pide a los países que informen los casos de personas fallecidas que cumplen con el estándar de tener un examen PCR positivo (...) muchos países solo tienen ese estándar (...) No obstante, la OMS, entendiendo que hay otros praíses que no tiene capacidad de testeo, recomienda también informar los fallecimientos que pudiesen ser atribuibles a Covid a pesar de que no tengan un PCR positivo. Nosotros hemos querido hacer ese esfuerzo mayor que no realizan todos los países”.

Según la vocera, esa trabajo se realizó “porque queremos transparentar de la mejor manera posible lo que está pasando con el Covid en nuestro país”. De acuerdo a la ministra, “hay casos en el mundo donde hoy se está dando ese debate sobre si informar o no informar los casos probables, hay muchos países que tienen muchos menos casos de los que se dice que tienen si consideraran los casos probables. Nosotros, a partir de ayer, entramos entre los países que tienen el mayor estándar de entrega de información de lo que está pasando, incluyendo los casos probables de contagios activos, incluyendo los casos probables de fallecimiento asociado al Covid”.

El objetivo de esto, dijo Rubilar, es que ese “trabajo profundo pueda ser lo mas fidedigno a la realidad” y “nos va a permitir ver la magnitud de la enfermedad” .

Con todo, y pese a la defensa a la gestión del gobierno, la portavoz de La Moneda hizo también una autocrítica sobre otros aspectos de la estrategia liderada por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia: trazabilidad y aislamiento, asumiendo que se han cometido “errores”.

“Si bien es extremandamente duro dar a conocer que 7 mil compatriotas han fallecido o podrían haber fallecido por el Covid, también es cierto que es la única manera de entender la magnitud, la gravedad del fenomeno y lo que tenemos que seguir haciendo para adelante. Nosotros hemos tomado las mejores medidas que podemos como país dede el primer minuto, hemos tratado de realizar la mayor estrategia posible pero también hemos reconocido que hemos comentido errores y lo ha dicho el ministro (de Salud, Enrique) Paris”, dijo.

Al respecto, planteó que probablemente hicimos una gran labor en materia de testeo; somos un país que testea muchísismo y por eso tenemos más contagios y también podemos informar a mayor certeza quiénes fallecen por Covid al tener PCR positivo (...) Pero probablemente no lo hemos hecho tan bien, como dijo el ministro, en tazabilidad y asilamiento, en identificar rapidamente a todos los contactos estrechos y asilamiento, si no tenían las condiciones de hacer el asilamiento, la cuarentena preventina. Eso lo estamos mejorando, hemos implementado distintos sistemas de trazabilidad”, concluyó.

