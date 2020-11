Ximena Rincón Senadora, exministra y precandidata presidencial DC: “Soy mujer y de región, y esas cosas cuentan hoy”

Las próximas primarias presidenciales de la Democracia Cristiana serán la segunda oportunidad en que la senadora Ximena Rincón intentará convertirse en la abanderada de su partido. “La Ximena Rincón de hace ocho años atrás no es la misma de hoy”, dice la exministra de Segpres, respecto de la carrera que perdió a principios de 2013 contra el exintendente y hoy candidato a gobernador regional, Claudio Orrego.

Ahora, cuenta la legisladora por el Maule, tiene una ventaja que la ayudaría a imponerse frente al exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga: que ha ganado elecciones, su experiencia en el gobierno de Michelle Bachelet y que es mujer.

¿Qué desafíos se abren para el sector tras el plebiscito?

Lo que ocurrió el domingo es gracias a la ciudadanía y a la cordura de los partidos que posibilitaron el acuerdo el 15 de noviembre. Eso hay que decirlo. El desafío para los partidos que viene hacia adelante es tremendo y es cómo elegir a 155 constituyentes que tengan un doble rol, por un lado, una alta representación social, conectados con la ciudadanía, y dos, que tengan la capacidad de sentarse a negociar el texto constitucional.

¿Alcanzar la unidad es parte de eso?

Sin unidad va a ser muy difícil lograr esto.

Considerando la experiencia de gobierno anterior, ¿no es voluntarista impulsar la unidad de toda la izquierda?

Si nos ponemos de acuerdo en los objetivos no debiera ser voluntarista, porque, y lo digo habiendo estado casi dos años en el gobierno de la Presidenta Bachelet, lo que faltó tener era claridad de los objetivos.

¿Cuál es su fortaleza o diferencia frente al exministro Undurraga?

Mi principal fortaleza tiene que ver con que en mis elecciones senatoriales he ganado bien. Que soy mujer y de región, y esas cosas cuentan hoy. El sentir el territorio, saber lo que es nacer, crecer y vivir en región en un país que tiene una inequidad territorial brutal es parte de las rabias de la ciudadanía.

Pero ya enfrentó una primaria en la DC y perdió. ¿Por qué podría imponerse ahora?

Porque la Ximena Rincón de hace ocho años atrás no es la misma de hoy. He trabajado en el gobierno, con los territorios y en esa época no tenía la red de alcaldes que tenía Orrego. Tengo hoy, no solo un currículum, sino una conexión con el país, con distintos sectores que dan cuenta de lo que soy y de las peleas que estoy dispuesta a dar.

¿Cuáles serán los énfasis de su programa de gobierno?

Lo que hemos hecho es levantar plataformas que nos permitan recoger los énfasis, las esperanzas, las demandas de la ciudadanía a lo largo del país. Hemos armado ya equipos en todas las regiones y la idea es hacer un trabajo con la ciudadanía. Voy a poner como eje prioritario el tema de la infancia y el desarrollo de la niñez. También ha salido mucho en las conversaciones que hemos tenido el tema de la paridad real y efectiva y la presencia de la mujer en el Poder Judicial, en el Parlamento, en el mundo privado.

¿Por qué la centroizquierda elegiría una figura de centro, siendo que los líderes más populares hoy están más a la izquierda?

Hasta ahora no había hecho campaña ni había estado a la palestra en el tema presidencial y, por lo tanto, la ciudadanía no tenía por qué pensar en mí como una alternativa, a diferencia del alcalde del PC, Daniel Jadue.

¿Pero sería más favorable para el sector elegir un candidato DC?

Cuando uno mira las encuestas, un alto porcentaje de la ciudadanía no se siente representada por las figuras que están hoy. De hecho, más del 40% no responde esa alternativa, y esa ciudadanía es más bien moderada, busca equilibrios. Espero que opten por esa alternativa de centro como alternativa de gobierno.

¿Y ve espacio para que la centroizquierda se ponga detrás de un DC, de alguien de centro?

Absolutamente. He trabajado con ese sector sin ningún tipo de problemas en el gobierno de la Presidenta Bachelet y en el Parlamento y con los alcaldes. No creo que haya ningún problema ni inconveniente.

¿La Unidad Constituyente puede ser la base para una coalición de gobierno?

Sí puede ser la base de un futuro de gobierno. Lo importante es construir una mirada común.

¿Usted le puede ganar a Lavín?

Absolutamente. Lavín ha competido tres veces y no ha logrado llegar a la casa de gobierno. Si trabajamos una propuesta que recoja el sentir de la ciudadanía podemos llegar a La Moneda sin ninguna duda.

¿Se imagina en una primaria con Daniel Jadue?

Voy a ir a una primaria con todos los que estén dispuestos a competir en una primaria, y previo a ello concordar una propuesta al país. Eso es superimportante, si queremos construir unidad, tenemos que construirla con objetivos.

¿Podría votar por él?

Yo voy a votar por Ximena Rincón porque voy a estar en la papeleta y porque ellos no representan a la inmensa mayoría de nuestro país