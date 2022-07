10 grandes ofertas de esta semana: estufas, audífonos y smartphones

Cafetera espresso Oster PrimaLatte BVSTEM6603R - 44% en La Polar

El sueño del espresso en casa se acerca a pasos agigantados con este descuento que hace La Polar. Un modelo de Oster confiable, que normalmente cuesta cerca de 200 mil pesos, se encuentra ahora casi a la mitad de su balor. Con hasta 15 bares de presión, es capaz de preparar espressos, cappuccinos y lattes, ya que cuenta con espumador de leche. ¿Algo más? Funciona con café molido y también con cápsulas. Precio normal: $179.990.

Estufa eléctrica Ursus Trotter HMC-2000 - 37% en Abcdin

Después del temporal, el frío se viene con todo. Menos mal que a la vez que bajan las temperaturas también lo hacen los precios de los calefactores y estufas. Como esta de Ursus Trotter, ideal para habitaciones o espacios pequeños, que al ser eléctrica no hace ruido ni emite contaminación alguna. Tiene termoestato e indicador de temperatura ambiental. Precio normal: $79.990.

Audífonos gamer Lenovo Legion H300 - 40% en París

Parte esencial de la experiencia gamer está en el audio: tanto en el sonido o la música de los videojuegos como también, cuando es online, en la comunicación con otros jugadores a través de un buen micrófono. Este popular modelo Logitech —con cable trenzado de 1,85 m, cascos acolchados de cuero y solo 320g de peso— se encuentra en su precio histórico más bajo y cuenta con entrada única y doble, para computadores antiguos y nuevos. Precio normal: $44.990.

Estufa infrarroja Würden GD9315BCP-1 - 37% en Falabella

Otra estufa con amplio descuento. Es un modelo infrarrojo de Würden, con tres niveles de potencia, termoestato y temporizador, cuya potencia de 5100 BTU permite calefaccionar silenciosa y limpiamente una habitación mediana. Es pequeña —solo 40cm— y tiene ruedas. Precio normal: $109.990.

Horno eléctrico Easyways Pizza Oven - 50% en La Polar

Después de la pelea sobre si se puede hacer con piña o no, una de las principales complicaciones al momento de hacer pizzas en casa es el calor del horno. En las cocinas profesionales, estos llegan a más de 500º, mientras que uno con suerte puede superar los 250º. Con eso, la masa demora más en cocinarse, el queso se derrite más de la cuenta y los resultados no son los mismos. Como una nave espacial, este pequeño hornito eléctrico pareció llegar de otro planeta para resolver ese problema: con sus piedras refractarias llega a los 400º y cocina pizzas de hasta 30 cm con más rapidez y más parecida a la de tu restorán favorito. Precio normal: $119.990.

Audífonos inalámbricos Samsung Galaxy Buds Pro - 34% en Iprotech

Cancelación de ruido, inalámbricos, batería con alta autonomía y detección de voz: todo eso tienen los Smasung Galaxy Buds Pro, los audífonos bandera de la marca coreana. Tiene todo lo que su competencia y más: con una gran durabilidad y ergonomía, son cómodos y muy fáciles de enlazar y utilizar. Hoy por fin bajan de los $100 mil. Precio normal: $149.990.

Termoventilador Calma T2000 1800 W - 25% en Abcdin

Seguimos con calefactores en oferta, pero esta vez más pequeños, perfectos para entibiar los pies durante el trabajo o para temperar la pieza de los niños a la hora de dormir. Coqueto, este modelo de la marca española Calma parece una radio y cabe en casi cualquier rincón. Está diseñado para soportar humedad, por lo que sirve para temperar baños o logias. Precio normal: $39.990.

Refrigerador Midea MRFS-2260S294FWEN 222 litros - 21% en La Polar

Midea es una de las marcas que más modelos logró instalar en nuestro ranking de los mejores refrigeradores del mercado según las reseñas de sus usuarios. No alcanzó a estar este, muy pequeño y no tan comprado, pero no por eso es menos atractivo. Con 222 litros es ideal para una o dos personas, cabe en cualquier cocina y cuenta con tecnología no frost, por lo que la escarcha está descartada. Precio normal: $279.990.

Parlante inalámbrico UE Megaboom 3 - 25% en Falabella

Uno de los mejores parlantes inalámbricos del mundo es el UE Wonderboom 3. En la revista especializada PC Mag, al menos, le dieron 4 estrellas, lo que no es poco para sus exigentes estándares. Su batería es contundente —dura hasta 20 horas de una sola carga—, tiene un sonido muy bien definido y resiste agua, golpes y polvo. Su única desventaja es que no cuenta con entrada para cables. Precio anterior: $119.990.

Smartphone Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB - 26% en Falabella

Si el Samsung Galaxy S22 Ultra nos pareció el mejor teléfono Android del mercado, entonces su hermano S22+ no se encuentra muy lejos en el ranking. Cuenta con 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento, capacidad de conexión 5G, una pantalla AMOLED 2x que brilla incluso al sol y una cámara principal con 50MP. ¿Qué más se puede pedir? Un 26% de descuento. Precio normal: $1.149.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 11 de julio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.