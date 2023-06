10 grandes ofertas de esta semana: Nintendo Switch, smartphones y calefactores con hasta 60% de descuento

Termoventilador Airolite HT Retro 2000 W - 35%

Se hizo esperar, pero el frío —como siempre— finalmente llegó. Con temperaturas que bajan de los 0º en la zona central, se hace inevitable el encendido de estufas, calefactores, boscas, aires acondicionados o lo que se tenga a mano para caldear el ambiente. Para espacios pequeños, escritorios, baños o piezas de niños, una idea económica y útil son los termoventiladores eléctricos, que no contaminan el aire, tampoco hacen ruido y consiguen que los pies no se congelen. Este de Airolite es pequeño —30x30 cm—, tiene dos niveles de potencia, resistencia a la humedad y un 35% de descuento. Precio normal: $45.990.

Parrilla a gas Perfect Grill 4 quemadores - 51%

Aunque no suele ser la época más tradicional para los asados, sí es la mejor para comprar parrillas: en invierno casi siempre están con alguna rebaja que vale la pena aprovechar. En este caso, encontramos una a gas Perfect Grill, que cuenta con tapa, cuatro quemadores, termómetro interno, dos rejillas a distinta altura, ganchos para colgar herramientas, dos mesas laterales para apoyar y trabajar, además de dos ruedas para transportarla. Está a menos de la mitad de su precio normal: una maravilla para quienes no gustan —o no pueden— prender carbón, una ganga para cualquier parrillero. Precio normal: $259.990.

Vivo V25 Pro 5G 256GB - 17%

Un teléfono móvil que pasó algo desapercibido el año pasado a pesar de su calidad fue el Vivo V25 Pro. Partiendo por su pantalla curva AMOLED de 6,56 pulgadas, con tasa de refresco dinámica que llega a los 120 Hz, una sólida cámara principal de 64MP y un cargador rápido que llega al 50% en solo 15 minutos. Cuenta además con 12GB de RAM, por lo que la velocidad y el rendimiento están asegurados. Y todo, con esta oferta, por menos de 500 mil pesos. Precio anterior: $599.990.

Batidora de mano Oster HeatSoft FPSTHMAMR - 60%

¿Cansado de batir a mano el merengue, la masa para el queque, el batido para los panqueques, la mayonesa o la salsa bechamel? Si lo estás, pero tampoco tienes presupuesto para invertir en una batidora, pues te avisamos que llegó tu hora: este modelo de Oster, que además tiene una función que transmite calor a los ingredientes para temperarlos y cinco velocidades, está con 60% de descuento. A solo 20 luquitas. Precio normal: $49.990.

Parlante inalámbrico Sony SRS-XB23 - 30%

No hemos tenido el gusto de probar este parlante aún, pero según los múltiples comentarios favorables que hay en casi todas las tiendas que lo venden, podemos confiar en que se trata de un gran aparato. Sus dos parlantes internos, sumados a los radiadores pasivos laterales, le dan un sonido definido y potente, que además es compatible con el códec LDAC de alta definición. Se conecta por Bluetooth 5.0, su batería puede llegar a durar 12 horas y es resistente al agua y el polvo. Incluye micrófono para contestar llamadas. Precio normal: $99.990.

Licuadora FDV Blaster YB-S05 1,7 litros -

La marca FDV diseña y fabrica interesantes electrodomésticos, que destacan por sus formas elegantes y modernas como por una materialidad durable y buen funcionamiento. Sus precios, además, no se arrancan demasiado, lo que les da un gran equilibrio entre valor y calidad. Esta licuadora Blaster sigue esa línea, con una jarra de vidrio templado de 1,75 litros, cuerpo y cuchillas de acero inoxidable, un tremendo motor de 1800 W, tres funciones automáticas —picar hielo, batido e intervalos— y nueve velocidades manuales mediante un control LED. Tan distinguida que te darán ganas de remodelar la cocina para estar a su altura. Precio normal: $69.990.

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip4 256GB -

“Un gran plegable con pocas novedades”: así titulamos la reseña que hicimos de este teléfono móvil, la cuarta versión que intenta Samsung para su smartphone “almeja” compacto. No se diferencia mucho de su iteración anterior —el Flip3— pero sí mejora notablemente su bisagra, que hasta ahora no ha reportado grandes problemas, como tampoco su brillante pantalla AMOLED, que no parece sufrir con el plegado. Ideal para quienes echan de menos los celulares pequeños y cómodos, por fin su precio también comienza a comprimirse. Sigue siendo un lujito, pero con esta oferta se vuelve más alcanzable. Precio normal: $809.990.

Convector eléctrico Ursus Trotter MD-10 D - 25%

Seguimos con el frío. Es cierto que estufas a parafina o a gas consiguen producir más calor que las eléctricas, pero también contaminan más el aire del ambiente, lo que en esta época de resfríos, gripes, virus y crisis hospitalaria, no resulta para nada conveniente. Si hablamos de lugares no muy grandes —departamentos estrechos o habitaciones de hasta 23 metros cuadrados—, este convector eléctrico de Ursus Trotter responderá muy bien: tiene hasta 1000W de potencia, no hace ruido y en su panel digital puedes indicar la temperatura a la que quieres llegar. La cuenta de la luz subirá un poco, pero no la del médico. Precio normal: $109.990.

Consola Nintendo Switch Neon - 17%

No están en la canasta básica del INE, pero por qué no pensar que la intensa baja en los precios de las consolas ha ayudado a reducir la inflación. Es que ha sido vertiginoso: aparatos que hace un semestre costaban cerca de un millón de pesos —la PlayStation 5— hoy se acercan a los 500 mil pesos; y otros que rondaban los 500 mil —como la Nintendo Switch— ahora bajan de los 300 mil. Eso es lo que vemos en esta oferta de Zmart, que tiene a la exitosa consola de Super Mario a un precio realmente conveniente. ¿No estás seguro de comprarla? En este análisis tienes todo lo que necesitas saber sobre ella y su catálogo de juegos. Precio normal: $349.990.

Smartphone Samsung Galaxy A33 5G 128GB -

Por último, un buen smartphone que no se lleva las luces de la publicidad ni de los influencers, pero que cumple con creces en casi todos los apartados, especialmente en el del precio. Es el Samsung Galaxy A33, que tiene conexión a las redes 5G, 128GB de almacenamiento, una brillante pantalla Super AMOLED de 6,4″, una cámara principal de 48 megapíxeles (y sensor f/1,8), batería de 5000 mAh y, quizá su punto débil, un procesador Exynos 1280. Pero compensa con los 6GB de RAM, su buena materialidad y el imbatible precio que tiene por estos días en PC Factory. Precio normal: $339.990.

