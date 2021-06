11 útiles regalos para papás que cocinan

Prensa para ajo

Nos encanta el ajo. Comer cosas con él y también prepararlas. Carne al ajillo, por ejemplo, unos camarones a la plancha con mucho ajo o una salsa de tomates para la pasta con bastante ajo. Pero claro, muchas veces no somos todo lo hábiles con el cuchillo como para picarlo bien fino. Además, no son pocos los padres que, luego de picar ajo, se quejan de que no pueden sacarse su aroma de las manos.

Para todo esto es que existen hace ya mucho rato las prensas para ajo. Simples, rápidas y efectivas, permiten tener un ajo picado bien fino y pequeño sin la necesidad de usar el cuchillo. En resumen, un regalo que se agradecerá pero que sobre todo se usará mucho.

Prensa para ajo Good Cook Touch

Tabla para cortar

Seamos honestos: nadie en su casa tiene varias tablas para cortar y de colores distintos, de manera de nunca usar la de la carne para cortar pescado ni la de verdura para el pan. En la inmensa mayoría de las casas hay solo una tabla, por esto es que es muy importante —además de lavarla muy bien después de cada uso— que esta tabla sea resistente y estable, de manera que nos entregue total confianza para trabajar con los cuchillos.

En mi opinión, la de madera sigue siendo superior, ya que gracias a su peso es muy estable y también puede ser usada como base para poner ollas o sartenes calientes. ¿Algo más? Son ideales las que por un lado tienen una superficie completamente lisa y por el otro poseen una canaleta que recepciona los jugos de la carne al momento de cortarla. Así las cosas, una buena tabla siempre se agradece como regalo.

Tabla de madera de mañío Trauko 40 cm

Pechera

Al cocinar, es casi inevitable que algún alimento —sobre todo los líquidos— salpique sobre nuestra ropa. Por esta razón resulta más que conveniente usar una pechera. Idealmente debe ser de un género más o menos grueso, de manera que nos proteja realmente la ropa, pero jamás debe ser de cuero —como algunas que venden para los parrilleros—, porque además de pesar mucho, lo único que hacen es calentarse y por ende hacer transpirar aún más al cocinero. Ni hablar de telas que puedan ser inflamables. ¿Algo más? De preferencia de color oscuro, porque las pecheras blancas terminan pasando más en la lavadora que colgando del cuello. Y ojalá que sean bonitas, mal que mal es la tenida más frecuente para muchos padres en la casa.

Pechera de gabardina con 3 bolsillos

Termómetro para carnes

Otra cosa que a muchos papás de verdad les fascina es cocinar diferentes tipos de carnes, ya sea al horno o la parrilla, siguiendo instrucciones que aparecen en YouTube o incluso la televisión. El problema es que muchas veces estos instructivos indican hacer tal o cual cosa cuando la carne llega a cierta temperatura. Si se quiere tener éxito en estas preparaciones, no queda otra que hacerse de uno de estos termómetros. Los hay desde los más simples, que se pinchan en la pieza que se está cocinando y entregan el valor, hasta los que se pueden dejar conectados durante toda la cocción y se monitorean con la ayuda de un teléfono inteligente. Un pequeño chiche que todos quieren tener y que de seguro sorprenderá y alegrará.

Termómetro Weber iGrill Mini (con conexión Bluetooth)

Hervidor de huevos

Huevos duros y firmes para comer fríos. Huevos con la yema levemente líquida para cortarlos y bañar con su humedad otros ingredientes. Huevos a la copa para comer con unas migas de pan y un toque de aceite de oliva. Las opciones son variadas y a todos los padres nos gustan, ya sea para el desayuno o bien tarde en la noche. En realidad, a modo de snack a cualquier hora del día. Ahora, si podemos tener un dispositivo que nos permita darle los minutos exactos a los huevos y que no requiera que estemos a su lado haciéndoles guardia, todo será mucho mejor. Y si nos lo pueden regalar en nuestro día, la cosa ya es perfecta.

Hervidor de huevos FDV

Coctelera

Si se cocina y se come, también se bebe y se preparan tragos para abrir los fuegos de cada evento. Y para este fin, nada mejor que tener una coctelera de acero igualita a la de los profesionales. Sours, martinis, pichunchos y más pueden salir de una buena coctelera, mostrando de paso las habilidades de este barman casero. Más todavía si adquirimos uno de estos sets que venden ahora, que también incluyen colador, cuchara revolvedora y más. ¿Habrá algún papá al que no le haga ilusión tener una coctelera en casa? Yo creo que no. Y por lo mismo, es un regalazo.

Coctelera de acero Lugano Manhattan Pro (6 piezas)

Olla de fierro

Hacer un guiso o estofado en una buena olla de fierro, con fondo grueso, es un real placer. En ollas de estas características es posible cocinar realmente lento y relajado, apreciando el cambio que experimentan los ingredientes durante su cocción. Además, son bonitas, como para terminar llevando la misma olla a la mesa al momento de servir. Otro artículo más que dudo que algún padre lo reciba de mala gana.

Olla de hierro fundido esmaltado Le Creuset 20 cm

Balanza de cocina

No somos pocos los padres que odiamos la balanza que tenemos en el baño, que cada lunes por la mañana nos manda a comenzar esa dieta que se suele acabar tipo miércoles o jueves. Sin embargo, existen otras balanzas que sí nos gustan: son las de alimentos, que sirven mucho en la cocina para seguir al pie de la letra recetas de masas, pastelería y más. No ocupan mucho espacio, no son caras y son fáciles de manejar. Pero lo mejor es que nos permiten usar la cantidad exacta de harina, aceite o mantequilla sin pasarnos siquiera en un gramo, no como en la otra balanza, donde siempre nos excedemos. Por todo lo anterior, no hay duda de que será muy bien recibida.

Balanza digital de cocina Simple Cook Valonia

Extractor de jugo

Apio, manzana verde, kale y jengibre. Betarraga y pepino. Zanahoria y plátano. Pera, menta y acelga. Los jugos elaborados en base a mezclas de frutas y verduras son espectaculares y una gran forma de partir cada mañana. Es que al ser extraídos y no exprimidos, no pierden la fibra de cada uno de los alimentos que los conforman. Por todo esto, un extractor de jugo es un gran regalo para los padres. Y claro, por las mañanas sirve para un saludable jugo, pero para las noches o el fin de semana puede servir también para jugos con más picardía y grados de alcohol. ¿Qué mejor?

Extractor de jugo Sindelen Naturezza III (500 ml)

Navaja

Todo papá sueña con tener una buena navaja. Ya sea para llevarla en la guantera del auto, tenerla en la caja de herramientas o en la mochila para un fin de semana de camping. Es que una buena hoja hará la diferencia cuando tengamos que cortar algo de emergencia o cuando nos tentemos con una fruta, un trocito de queso o una pata de jamón. Con la navaja estamos siempre listos, ya sea para la aventura, para maestrear en casa o simplemente darnos un repentino gusto culinario. Si la llevan de regalo, no fallarán.

Navaja de acero al carbono Opinel N°8

Bonus Track: Crema hidratante para manos

A los padres nos gusta cocinar, pero también nos toca lavar platos, así que las manos se resienten. Por lo mismo, créanme que a nadie le parecerá mal recibir una crema para manos como regalo. Sobre todo teniendo en cuenta que actualmente se encuentran en el mercado cremas de muy rápida absorción y además con fragancias bien lejanas a las más bien florales que conocimos por nuestras madres y parejas. Así que no teman: este artículo también es ad-hoc para los padres.

Crema de manos The Body Shop Argan 30 ml

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 8 de junio de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.