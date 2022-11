Black Friday: 10 ofertas de electrodomésticos de cocina con hasta un 60% de descuento

¿Estás cojo de algún electrodoméstico? Además de ser una buena alternativa para comprar regalos de Navidad, los Black Friday también son la oportunidad perfecta para adquirir o renovar ese artefacto que te hace falta o que andas mirando hace un rato. En el siguiente listado encontramos algunos productos que pueden interesarte, sobre todo si eres fan de la optimización de espacio, además de la buena mesa.

1. Freidora de aire FDV Airflow 3,5 litros (30%)

Una cocción uniforme y perfecta es lo que promete la freidora Airflow de FDV, que cuenta con 9 funciones automáticas para alcanzar esa crocancia perfecta sin aceite y un 80% menos de grasa que otras freidoras. Tiene una capacidad de 3,5 litros, pantalla touch, control de temperatura hasta 200ªC y temporizador de 60 minutos. En su panel hay ocho programas predefinidos —papas fritas, camarones, carne, tocino, filete, pescado, pollo y queso al horno (sí, leíste bien)—, que entregan de inmediato la temperatura y el tiempo que estos alimentos necesitan para quedar listos. Precio original: $99.990.

2. Extractor de jugos Ursus Trotter UT-BRONTE150 (35%)

¿Eres fanático de los jugos frescos? Esta puede ser una buena oportunidad para comprar un extractor de jugo. Al ser extraídos y no exprimidos, tanto las frutas como las verduras no pierden la fibra de cada uno de los alimentos que los conforman. Además, gracias a su tecnología de extracción lenta, las frutas y verduras son prensadas en frío, que significa que la oxidación disminuye y a su vez, la cantidad de espuma…¿Te imaginas haciendo unos jugos de Pera, menta y acelga o haciendo jugos con más picardía y grados de alcohol? Esta puede ser tu oportunidad. Precio normal: $99.990.

3. Freidora de aire Philips Airfryer Essential XL HD9270/91 - 25%

Práctica, espaciosa y con muy buenos resultados a la hora de cocinar: así definió nuestro columnista Álvaro Peralta a esta freidora de aire Philips, la que resultó un agrado de probar. Si les cabe en la cocina, realmente vale la pena tenerla. Sus 6,2 litros de capacidad garantizan un gran volumen de comida y también un inmenso ahorro en aceite. Por estos días figura con un 25% de descuento. Precio normal: $169.990.

4. Horno microondas Samsung Hot Blast 32 L - 53%

Un microondas, que a su vez funciona como horno eléctrico, ese es el concepto de este modelo de Samsung. “Encuentro que eso ya es perfecto: tiene todas las bondades del microondas pero además lo rico del horno eléctrico y en un solo aparato, sin que necesites una cocina tan grande como para que te quepan ambos”, aseguraba Connie Achurra en un artículo pasado sobre horno eléctrico vs microondas. Tiene funcionalidad grill y de horno de convección. Otra novedad es que tiene la función fermentación, para proteger la masa de un pan o preparar yogurts naturales sin artefactos adicionales. En Samsung detallan que puedes desactivar el plato giratorio para aprovechar cada centímetro del espacio interior y acomodar platos cuadrados grandes, por lo que puedes calentar grandes platos o pyrex con comida. Precio original: $279.990.

5. Cafetera Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS - 28%

deal para un hogar con una o dos personas, ya que este modelo de Nespresso cabe en cualquier rincón o mesón de la cocina. Mide solo 30 cm de alto, 29 de ancho y 18 de profundidad. “Excelente cafetera, buen precio para una persona. Lo único que extrañé fue las medidas automáticas, tienes que estar contando los segundos para el café, pero por el precio estoy dispuesto a ello”, escribe un comprador anónimo en Mercado Libre, mientras que otro dice que ese problema de los segundos, puede ser solucionado con una app. Precio normal: $79.990.

6. Súper Freidora de aire Tefal 9 en 1 (11 litros) - 66%

Compacta y fácil de operar, aparte de freír sin aceite, es capaz de hornear, asar y deshidratar con muy buenos resultados. En un review de este producto, nuestro experto Álvaro Peralta la comparaba con un equipo reproductor de música integrado, porque es un artefacto que tiene multifunción, al igual que estos reproductores de los noventa. “Colabora con la reducción del volumen de artefactos de cocina, al fusionar la freidora con el horno eléctrico. Lo segundo destacable es su fácil operación, lo que permite adoptar este aparato a las labores diarias de una cocina rápidamente. Y lo tercero, pero igual muy importante, es que los resultados obtenidos de cada preparación fueron muy satisfactorios, incluyendo su modalidad grill”, escribió. Precio normal: $179.990.

7. Picadora Moulinex 1,2,3 750 W - 40%

Esta picadora es un clásico en la cocina de varios entusiastas de la buena mesa. Según especialistas con los que hablamos sobre en un artículo pasado, si estás buscando triturar o picar muy finamente, este es el electrodoméstico indicado para esas funciones (y no una licuadora). Es capaz de triturar en segundos lo que se te ocurra, así que mucho cuidado con apretarla sin la tapa de seguridad. Tiene un sistema de tres velocidades que es simple de utilizar y sus accesorios son desmontables, por lo que no es difícil de limpiar. Precio anterior: $39.990.

8. Cafetera de vapor espesso y cappuccino Oster BVSTECMP65 - 46%

Para quienes sean cafeteros acérrimos, este modelo puede ser lo que necesitabas para tener un café aún más sofisticado. Es fácil de usar y sus 19 bares de presión permiten una extracción óptima del sabor y más crema en los espressos. Una innovación es que tiene dos porta-filtros: uno para usar con café molido y el otro que es compatible con cápsulas. El tubo de vapor con boquilla produce gran espuma para que tus lattes y capuchinos tengan la consistencia perfecta. Precio normal: $129.990.

9. Licuadora Oster 4126R 1,25 litros - 42%

Esta puede que sea la licuadora que toda soa desea: de modelo minimalista y silueta refinada, tiene tres velocidades, además de una función de pulso. La jarra es de vidrio templado, con 1,25 litros de capacidad, y las cuchillas son de acero inoxidable. El motor de 700W asegura gran potencia y efectividad. Precio anterior: $69.990.

10. Sandwichera Ursus Trotter UT-STULK1000 1000W (33%)

Una sandwichera es un electrodoméstico que no puede faltar en la casa, sobre todo si en ella hay fanáticos de los pancitos con queso derretido. Lo práctico de este modelo es que permite apretar el sandwich con tu mano, por lo que puedes observar y controlar el resultado, de además de grillar emparedados con distintos contenidos sin quemarlos. Además, no estás obligado a usar solo pan de molde: como su nombre lo dice, este modelo también funciona para paninis —con panes chapata—, pero si prefieres una marraqueta, una hallulla o unos croissants no hay problema. Incluso, si vives solo, esta maravilla te saca de aprietos y sirve como parrilla para carnes vuelta y vuelta o un pollo deshuesado a la plancha. Su capacidad es de dos panes, tiene luz de encendido y una potencia 1000W. Precio original: $29.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 25 de noviembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar, sobretodo en un evento Black Friday.