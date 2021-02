Consejos y productos para eliminar las pulgas

La estudiante Claudia Camiruaga (24) adoptó un gato el año 2015. Encontró una foto del felino en su Facebook y se enamoró inmediatamente. “Se le veían sus ojos gigantes y su carita de pena. Fui al tiro por él”. Pomelo tenía 3 meses cuando llegó a la casa pero estaba infestado de pulgas.

“Uno podía ver cómo le saltaban y le caminaban por el cuerpo. Yo además tenía piso alfombrado, y empecé a buscar en internet qué hacer para terminar con la plaga. Encontré una receta milagrosa”.

En una olla pequeña, hirvió la cáscara de cuatro limones durante 20 minutos. Esperó a que el líquido se enfriara y lo puso en un pulverizador, con el cual roció a su gato y a la alfombra. “Las pulgas se cayeron; se despulgó”, cuenta.

Camila Ossandón (28) vivió algo parecido el año pasado, en plena pandemia. Salió un sábado temprano a comprar verduras y se encontró en el camino con un perro. Ella dice que afuera de la verdulería, en la entrada, vio al cachorro asomándose detrás de una caja, mirándola directamente.

“Fue como si me estuviera llamando”, recuerda. No sabía si acercarse o no, ni si podía tomarlo con sus manos. A pesar de que en esos meses usaba guantes de látex como medida de precaución, “justo en ese tiempo había leído lo que después resultó ser una fake news: que las mascotas contagian el coronavirus. Estuve como cinco minutos parada pensando, hasta que lo tomé y me lo llevé para la casa”, dice.

El cachorro estaba lleno de pulgas y ella, con un algodón y vinagre blanco, lo limpió. “Mi abuela es del campo y siempre dice que ese remedio funciona”. Según ella, todo salió bien y el lunes llevó al animal a un especialista para hacerle el chequeo completo. “Pero no le quedó ni una pulga ese día, pudo dormir tranquilo”, recuerda.

Lidiar con pulgas es mucho más complejo de lo que parece. Estos insectos y sus huevos pueden hospedarse hasta por dos años en nuestras alfombras, pisos de madera, baldosas y cerámicas, incluso en el hormigón, además de los muebles de la casa. Los humanos también podemos funcionar como sus portadores, llevándolas en nuestros zapatos y ropa. El médico veterinario Christian Arredondo no desmiente los relatos de nuestras entrevistadas, pero dice que “el nivel de eficacia de estas recetas caseras es bajísimo”.

Daniela Araya, veterinaria creadora de @terapiaanimal, advierte que “tampoco hay que confiar en los mitos de internet: el uso de la parafina, que muchos promueven para eliminar las pulgas, está prohibido”, agrega Daniela Araya.

Además, nadie se salva. “Uno puede tener pulgas en la casa sin tener animales”, dice Arredondo. “Si un gato pasa cerca de mi casa y la pulga pone huevos, esos huevos van a caer, o la misma pulga puede saltar a mi hogar. Y si me encuentra, se va a alimentar de mí e intentará encontrar su hospedero natural”, dice Arredondo.

Por eso, si crees que tienes picadas y no sabes si son de zancudo o de pulga, la médico veterinario Daniela Araya dice que lo mejor es ir a un especialista, porque aunque en internet explican cómo se puede identificar, según ella las mordidas son muy parecidas.

“La garrapata es una especie específica para el perro, pero si el humano cree que puede tener una picada de pulga, lo mejor es que se vea con un dermatólogo. Visualmente ambas son parecidas y su evolución depende de las condiciones ambientales. No es para tomárselo a la ligera, se pueden formar edemas (acumulación de líquidos) y eso solo se trata con corticoides”, asegura.

Si descubres que tu mascota se transformó en una toma de pulgas, ambos especialistas recomiendan los collares Seresto y las soluciones Bravecto como dos productos eficaces y confiables a la hora de hacer un tratamiento en perros y gatos.

Collar antiparasitario Seresto (para perros y gatos de menos de 8 kg)

Tanto los collares Seresto como los comprimidos y pipetas Bravecto están indicados a partir del peso y el tamaño de los animales y su efecto puede durar hasta 6 meses.

Comprimidos Bravecto 250 mg (para perros entre 4,5 y 10 kg)

El New York Times hizo una lista de consejos que, además de un tratamiento adecuado, tampoco están de más. El primero es pasar un peine con jabón por el pelaje de la mascota, y sacudirlo en un recipiente con agua. Kaitlyn Wells, columnista y especialista en temas de mascotas, aconseja bañar a los perros y gatos con un champú de avena y aloe. Si no hay presupuesto, puede ser con uno clásico para guaguas. El Hartz de avena es libre de parabenos, posee un efecto calmante y está dentro de los más económicos del mercado.

Champú Hartz de avena

Para evitar que las pulgas queden por ahí dando vueltas, y que piquen a otros miembros de la familia, Daniela Araya sugiere tener una aspiradora a vapor para asegurarse de que los insectos sean fulminados y no queden en ningún rincón.

Limpiador a vapor Karcher SC2 EF

La clave, como se ve, no es solo desparasitar a nuestras mascotas por dentro y por fuera, sino mantener nuestros espacios limpios y aspirados. Nunca se sabe cuándo una pulga oportunista y okupa pueda caer por allí y armar su casa en nuestro hogar, incluso aunque no tengamos animales. No hay que alarmarse, sólo ordenarse.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 21 de febrero de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.