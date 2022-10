Halloween: once dulces y chocolates que no pueden faltar en tu bolsa

La recolección de dulces de casa en casa es una de las actividades más esperadas del año para los niños. Cómo no va a serlo, si además de recibir golosinas gratis, andan disfrazados corriendo por la calle junto a familiares o amigos. Por eso, cada vez se convierte en una fiesta más popular, disputándole el favoritismo incluso a la Navidad.

Los protagonistas, además de los niños y sus disfraces, son los dulces: para que Halloween sea un éxito debe contar con gran variedad de productos, desde masticables y gomitas hasta chocolates, chicles y paletas. La oferta es amplia, pero si no sabes bien por cuál decidirte —o no tienes ánimo de arriesgarte por algo que no has probado—, encuestamos a todo el equipo Práctico —que incluye a padres, madres y adultos sin hijos pero fanáticos del azúcar— para que nos dijeran sus golosinas favoritas.

1. Chocolate de leche Trencito 24 g

El Trencito es uno de los chocolates de leche más icónicos en Chile. Según explican en su sitio, está compuesto por un 25% de leche, cacao y vainilla natural, sin saborizantes artificiales. Esta pequeña barrita puede ser considerada como un pequeño tesoro si es que te llega a salir, sobre todo si tu niña o niño es muy pequeño aún para saborearlo. Matanga.

2. Sunny 1 kg

El Sunny es el favorito indiscutido favorito del equipo de Práctico. Estas minicalugas de manjar con textura blanda tienen un excelente volumen, apropiado para hacer un mix en un bol, ya que son pequeños pero cundidores. La porción nutricional máxima recomendada es de tres Sunny, un numero justo para la salud pero claramente insuficiente para saciar el deseo.

3. Chubi 528 g

“Que emoción, delicioso, el sabor tiene color caramelo chocolate Chuuuuubi Chuuuubi”, dice la canción del jingle del año 1989 con la que promocionaban estos ricos sobres con mini chocolates de colores. Son crujientes y muy prácticos, ya que al venir en un mini sobre puedes llevarlos a todas partes sin riesgo a que se caigan o se rompan. La única advertencia es en los días de calor, ya que si los expones demasiado al sol pueden derretirse y perder su forma. Aunque comerlos en forma de pasta tampoco es mala idea.

4. Gomitas Frugelé 130 g

Estas es otra opción para darle volumen al bol de dulces. Los Frugelé son un clásico que se niega a desaparecer: de aromas frutales y colores intensos, es muy raro encontrar a personas que no les gusten. Suaves, dulces y fáciles de masticar, es muy difícil resistirse a su sintético sabor.

5. Chocolate Halloween Lovers Reese’s (75 unidades)

Estos deliciosos chocolates tienen la particularidad de estar rellenos de mantequilla de maní. Como no son extremadamente dulces resultan muy peligrosos, porque de seguro vas a querer comerte más de uno. Una bomba calórica muy estimulante, son una delicia que reúne lo mejor de dos mundos: el dulzor del chocolate y la textura del maní. Incluye tres variedades: chocolate de leche, Frankencups y crema blanca.

6. Chupetín Pico Dulce (24 unidades)

A pesar de su nombre —o gracias a él, depende de cada persona— este chupete es una buena alternativa en cuanto a precio-calidad. Al ser voluminosos, rellenan con mucha eficiencia el bol de dulces a regalar. Al tener palito, además, será siempre muy bien recibido. Es multicolor y de un agradable sabor frutal.

7. Caramelos Old England Toffee 450 g

Esta puede ser una alternativa controversial, pero es a favor del equilibrio. Estos deliciosos caramelos de toffee suelen tener un sabor más fuerte —como el de coco o menta—, por lo que no siempre son del agrado de todos los niños. Pero su consistencia y característico color café con leche siguen siendo un clásico: la infancia chilena no termina si una de estas calugas no queda pegada en tu muela. La principal advertencia de estos dulces es que pueden contener trazas de maní, almendras, otros granos, gluten, leche, soya, proteína de huevo, sulfitos, por lo que las personas con alergia alimentaria es aconsejable que se mantengan alejados.

8. Gomitas ácidas Loop Halloween 216 g

Si consideras que a tu bol de dulces le falta ese toque ácido, una buena alternativa son estas gomitas de gelatina con forma de aro. Son los típicos Loop, con su adictivo golpe cítrico en la boca, pero en formato individual y en dos tonalidades: morado con naranjo y morado con verde.

9. Bombones Bon o Bon 270 g

El Bon o Bon ya no es ese bombón casi premium de los 90, que solo se guardaba para momentos especiales. La globalización y la amplia oferta lo transformaron en una opción más, aunque siempre irresistible. Es uno de esos dulces que le gusta tanto a los grandes como a los chicos, con un relleno de pasta de maní para chuparse los dedos.

10. Gomitas Black Forest Organic Gummy Bears (65 unidades)

Esta alternativa es recomendada para quienes busquen opciones sin gluten y de origen orgánico. Las Gomitas Ositos Black Forest están hechas con ingredientes naturales, son jugosas, no tienen grasa y vienen en una variedad de sabores como cereza, piña, limón, naranja, manzana y frutilla. Este pack incluye 65 unidades de pequeños sobres de 22 gramos.

11. Caluga Kegol 153 g

Para comerte un Kegol tienes dos opciones: o lo partes de a poco o te lo metes de inmediato a tu boca. Masticarlo completo es todo un desafío, sobre todo porque puede pegarse en los paladares, sean grandes o pequeños. En caso de que tu hijo tenga kegoles en su bolsa de Halloween, comparte esta sabiduría con él, sobre todo si es un o una pequeña en crecimiento. Será una experiencia que marcará su infancia.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 28 de octubre de 2022. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.