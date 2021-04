Los mejores audífonos para correr y hacer ejercicio (según gente que corre y hace ejercicio)

Amanece en Santiago y mientras muchos seguimos abrazados a las sábanas ,rogando porque el despertador no suene nunca, otros tantos están en las calles, parques y cerros, aprovechando el único espacio que hay de libertad para correr y ejercitarse, sin necesidad de permisos.

La franja deportiva, establecida por el Gobierno para las comunas en cuarentena, y que va entre 6 y 9 de la mañana, ha tenido una alta convocatoria e, incluso, desde algunos sectores, se ha propuesto sumar otros horarios para tales efectos. Una idea que no despierta mucho entusiasmo en el Ejecutivo, dada la alta tasa de contagios y casos de gravedad que se han registrado en el último mes. “Es bastante complejo”, dijo al respecto esta mañana la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Como sea, los especialistas en salud sostienen que quienes salen a trotar —y quienes se ejercitan también en casa— no sólo fortalecen sus músculos, sino que también botan el estrés y la ansiedad, se activan cognitivamente para el resto del día y generan una gran cantidad de endorfinas que, como se sabe, influyen en la sensación de bienestar, del placer e, incluso, la euforia. No es raro, entonces, que la música aparezca como el mejor acompañante a la hora de vestirse de corto y salir a transpirar.

Eso sí, no todos los audífonos o auriculares sirven al momento de encontrar un balance entre la calidad sonora, la comodidad y la usabilidad. Por ello, te dejamos algunas recomendaciones, basadas en la experiencia de algunos usuarios que hace rato superaron la barrera del “mañana sí que hago ejercicio”.

LG Tone Free FN6: cómodos y buen sonido

Es el hijo de quien recibiera el apodo del “blanco más rápido del mundo” y que, según los especialistas, continúa siendo el más veloz en la historia de Chile. Hablamos del retirado atleta y hoy diputado, Sebastián Keitel, cuyo primogénito, Sebastián Keitel Rondón (24) tiene también su propio palmarés, como haber ganado el Mundial Escolar de Atletismo de 2015, disputado en China.

Corrió competitivamente desde los 10 años, y aunque los mundiales han quedado atrás, hoy se mantiene físicamente activo, aprovechando a diario la franja deportiva de las mañanas. Y el acompañamiento musical no puede faltar: “Trotar sin música es muy fome”, dice entre risas.

Cuenta que, al igual que su padre, sufre del mal de las orejas chicas, lo que le ha llevado a probar un sinfín de audífonos, hasta que encontró unos que cumplen con sus exigencias, que no son pocas: “Que sean lo más ligeros posibles, que no molesten al correr, que tengan buena calidad de sonido, y que entren en mis orejas”.

Los ganadores de esa competencia son los LG Tone Free FN6, unos auriculares in-ear, inalámbricos, con tecnología Meridian de alta resolución, la que ofrece un sonido “más natural y tridimensional”, lo que hace que la experiencia de escucha sea más inmersiva. Cuentan con una cobertura de silicona e hipoalergénica, con ajuste para oídos de distintos tamaños, 6 horas de autonomía para la reproducción de audio —más otras 12 extra en el cargador, que además es UVNano, permitiendo eliminar el 99% las bacterias que pueden adherirse al dispositivo durante su uso. Asimismo, son resistentes al agua, lo que en el caso de Sebastián, “es muy bueno porque transpiro mucho cuando corro”.

LG Tone Free FN6

Sennheiser Momentum 3: gama alta y pintosos

Desde hace unos tres años que el músico Cote Foncea (45), baterista de Lucybell, De Kiruza y otras tantas reconocidas bandas chilenas, entrena boxeo. Una disciplina que exige la acción permanente del cuerpo, ya sea dando saltitos cortos o aplicando potencia y velocidad al momento de lanzar golpes y esquivarlos. Qué mejor ejemplo que el momento en que Muhammed Ali, arrinconado en una esquina del cuadrilátero, eludió más de 20 golpes lanzados por Michael Dockes durante apenas diez segundos, para terminar dando un bailecito de caderas como broche de oro a su peripecia. Como le decían a Rocky, ¡los golpes hay que esquivarlos, no comérselos!

Pero como a todos, la pandemia le ha impedido a Fonce acudir al gimnasio. Sin embargo, continúa haciendo sus rutinas en casa, apoyado por su entrenador. Y como hacer ejercicio le parece una “locura” si no lo acompaña con música, tiene como parte esencial de su indumentaria deportiva unos audífonos regalones : los Sennheiser Momentum 3.

“Ocupo harto el living, mientras los niños están en horario de clases. Para no molestarlos, uso los audífonos”, cuenta Cote que, dependiendo de su estado de ánimo, acude a la artillería pesada, como —Pantera, Megadeth o Metallica—, o sino al rock latino tipo Soda Stereo. “La música me tira la energía, tiene que ver con la inspiración, la motivación que te da. Y en estos audífonos se escucha muy rica”, agrega sobre este modelo de alta gamade la reconocida marca alemana.

Los Momentum 3 operan con sistema Bluetooth 5.—”aunque también uno puede ocuparlo con cable”, asegura el baterista— y ofrecen un sistema de cancelación activa del ruido ambiente. Dice Fonce que esto último es clave, porque en su hogar “tienen el sueño liviano y, a veces, me toca trabajar tarde. Pero los audífonos son tan herméticos que no entra ni sale ruido”. La carga de la batería, además, le da una autonomía de hasta 17 horas.

Aunque se suele preferir audífonos in-ear a la hora de hacer deporte, Cote asegura que los Momentum 3 —que son de diadema, es decir, se sostienen sobre la cabeza, y over ear— son “súper cómodos y no se caen. Incluso los he ocupado para ensayar con Lucybell y Alain Johannes Trío. Aparte con su estilo vintage tienen toda la pinta”.

Sennheiser Momentum 3.0 Wireless

Apple Earpods y Huawei Freebuds 3i: mantenlo simple

El sentimiento de comunidad que se genera en el mundo del running, en especial entre mujeres, inspiró a la periodista Daniela Carrasco a crear en 2018, Amigas que corren, un blog, podcast y comunidad donde comparte consejos para quienes recién se están iniciando en la actividad. También hay datos para las no tan principiantes, así como historias motivacionales, recomendaciones de productos, planes de entrenamiento, entre muchos otros contenidos.

“Encontraba que faltaban consejos para gente normal, como yo, que corre y después se va a la pega, que se inscribe en carreras con su propia plata. No como el atleta, que además está preocupado todo el rato del ritmo o de hacer tanto tiempo en la carrera. Y me motivó mucho ver cómo las mujeres se apoyan, dan ánimo y aconsejan”, comenta la periodista.

Daniela dice que corre ininterrumpidamente desde hace siete años. Y hace cuatro que participa de maratones completas, que consisten en circuitos de 42 kilómetros. Hoy aprovecha la franja matutina de deporte para entrenar cuatro a cinco veces a la semana. “Dos días hago entrenamiento de rapidez y, los otros tres, corro unos diez kilómetros. Los sábados, en general, entreno más largo y hago 20 kilómetros”.

Y para correr no puede faltar la música. “Es lo más parecido al disfrute de bailar, ahora que uno no puede salir ni nada”, afirma. Así es como acompaña sus entrenamientos con playlists de reguetón, y para ello, asegura, no ha encontrado nada mejor que los audífonos clásicos del iPhone. “Más encima tengo los antiguos, con cable”, cuenta riendo.

“Estoy demasiado acostumbrada. He tenido dos experiencias con los de Bluetooth. Una muy buena, con los Huawei Freebuds 3i, que me los pasaron para probarlos y son bacanes. Los recomiendo porque no se caen, que es un clásico miedo de la gente. Pero no es tan práctico, porque, por lo menos a mí, me gusta ir cambiando las canciones mientras corro. Con los audífonos de cable es súper fácil hacerlo, pero con los de Bluetooth, hay que darle dos toquecitos a tu oreja, pero a veces se te pasa la canción, se te activa Siri… es complicado. Pero hay mucha gente que corre con este tipo de audífonos y les resulta bien”.

Apple Earpods Lighting

Los Freebuds 3i poseen cancelación activa de ruido, propiciando una experiencia acústica inmersiva, y tienen adaptadores de silicona de cuatro tamaños, y un sistema de tres micrófonos. Su capacidad de carga permite 3,5 horas de autonomía, mientras que su estuche ofrece una recarga de 14.5 más.

Huawei Freebuds 3i

La segunda experiencia de Daniela con audífonos inalámbricos se dio cuando compró los NoxPods 2.0, “que son mucho más baratos que los Huawei”, dice. “Los uso a veces, cuando tengo corridas más cortas, de 8 kilómetros”, explica.

Según la descripción del modelo, su batería es de larga duración, ofreciendo 3,5 horas de escucha con una sola carga. Además cuenta con Bluetooth 5.0, un case inalámbrico de carga —que permite tres a cinco ciclos de recarga en 24 horas,— y un rango de transmisión de 10 metros. También tienen un sensor de detección de oído que pausa la reproducción al quitarse uno de los auriculares.

Para Carrasco, esta función en particular le resulta problemática porque, cuando se activa, los audífonos se desincronizan de su celular. Y para volver a sincronizarlos, “se necesita el case, que queda en la casa”.

NoxPods 2.0

“No recomiendo correr con los audífonos grandes, porque pesan y no escuchas nada del ambiente. Si bien es rico escuchar música, la idea es tener noción de las cosas que están pasando a tu alrededor para evitar accidentes”, cierra.

Sony WH-CH500: ligeros y funcionales

Cuando a Andrea Aguilera le detectaron lupus, en 2016, le dijeron que debía ajustar su estilo de vida. Principalmente en lo referente a la alimentación y a salir del sedentarismo. “Por suerte, desde chica que era buena para el deporte”, dice la abogada de profesión.

Andrea se lo tomó en serio: contrató a un personal trainer y comenzó a participar de competiciones de trail running, actividad que consiste en correr en plena naturaleza. “Una pareja de amigos se inscribió en una corrida en los cerros de Valdivia, en pleno invierno, que se llamaba “Torrencial”. Así, tal cual. Y yo me metí también”, cuenta.

De los 13 kilómetros de distancia que hizo en Valdivia, en 2017, pasó a los 17 kilómetros en un nuevo trail en Cochrane, al año siguiente. 12 meses después, estaba corriendo 23 kilómetros en medio de Huilo Huilo.

Su última carrera en competición fue en el Rock and Roll Half Marathon, que se hizo en Santiago el año pasado, justo antes de que se desatara la pandemia. Ahora, con el confinamiento, no le queda más que aprovechar la franja deportiva de las mañanas con las que se saca trote: hace 66 kilómetros semanales.

“Tengo que cantar cuando corro, pero cantar fuerte, así heavy”, cuenta Andrea, que imita los tonos de Dua Lipa o Karol G, según el tema que suene en el momento. Por eso, los audífonos que ocupa al ejercitarse son fundamentales.

“He probado un montón, entre ellos uno cinco inalámbricos que no servían para nada”, asegura. “No te puedes distraer mientras estás entrenando, entonces los audífonos no te pueden molestar”. El tema, dice, es que transpira mucho cuando corre, por lo que auriculares como los del iPhone se le resbalan. “Compré unos JBL que van bien metidos en la oreja, pero el audio perdía calidad mientras corría”.

La solución apareció de la mano —o de la cabeza, más bien— de su marido. “Ocupa uno de esos grandes, tipo Zoom Deportivo, como yo les digo”, relata. Se tratan de unos Sony WH-CH 500, audífonos inalámbricos y on-ears —o supraaurales—, con diafragmas de 30 cm, de peso ligero, conexión Bluetooth y una batería que garantiza 20 horas de autonomía.

“No se me caen, la calidad del audio es buena y no se escucha el jadeo del que va corriendo a tu lado”, resume Andrea.

Sony WH-CH500

Airpods inalámbricos: como llevar nada

Dos maratones de Santiago, una de Berlín, además de medio Ironman de Pucón “y varios 21K” figuran en el historial de Manuel Maira, periodista de cultura con flirteos en el mundo deportivo. Aunque en su momento consideraba “una lata” correr largas distancias, “me terminé enganchando”, dice. “Me fui dando cuenta de que podía hacer cada vez más kilómetros, fue algo de superación personal. Pero también me daba energía para hacer otras cosas durante el día, como ir a trabajar. Además es un descanso mental, como una especie de meditación. Es un momento para ti”.

El running sacó a Manuel del sedentarismo en el que se mantuvo por 15 años, luego de una niñez y adolescencia cargada al deporte. Ahora sale a correr religiosamente al menos tres veces a la semana, junto a su perra. “Hacemos 8 kilómetros, con subidas y bajadas. Más que nada me estoy manteniendo porque no hay competencias enfrente que me motiven a hacer algo más metódico”, explica.

Manuel cuenta que suele mezclar música y silencio durante sus entrenamientos y competiciones. “Sobre todo en las más largas. Es rico escuchar nada o tu respiración”. Pero reconoce que escuchar música electrónica, o bandas como LCD Soundsystem, le ayuda a la motivación o a sacar más fuerzas cuando lo necesita. “Cada vez estoy escuchando más podcasts, o salgo escuchando las conferencias de prensa de Bielsa”, agrega.

Así es como ha probado diversos formatos de audífonos, como los Philips SHB8850NC/00, tipo over ears, inalámbricos y con reducción de ruido. “Me acomodaban mucho, porque tenían unas almohadillas bien ricas. Ahí claramente me importaba más tener calidad de sonido, porque son un poco más pesados de los que se recomienda para running”.

Esos auriculares, eso sí, se encuentran hoy descontinuados, pero después de otros ensayos y errores, Manuel llegó a los AirPods inalámbricos, con acceso a Siri activado por voz y carga inalámbrica. “Son súper cómodos, es como no llevar nada. Se pueden cambiar las canciones o responder el teléfono con un solo toque. Aparte no transpiro mucho cuando corro, entonces, no es que me tenga que preocupar por cuidarlos del agua”.

Los AirPods, además, garantizan hasta 5 horas de autonomía y más de 24 con el estuche de carga. Y le bastan 15 minutos de recarga para conseguir 3 horas más de batería.

Apple Airpods (2a generación)

Como se aprecia, audífonos hay para todos los gustos. Y gustos para todos los audífonos. Una excusa menos para no salir a correr.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 13 de abril de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.