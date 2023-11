Que és Dolby Atmos y cómo aprovechar el audio inmersivo en casa.

Una consola que integre Dolby Atmos en su sistema. Actualmente, la XBox One y las series X y S, cuentan con la tecnología.

Títulos de videojuegos diseñados de esta manera, que se indica por la etiqueta en sus portadas. Fernández recomienda hacer la prueba con el Marvel‘s Guardians of The Galaxy, el Forza Horizon 5 o el Uncharted: Legacy of Thieves Collection.