Casinos Online en Chile Confiables 2026: Los Mejores Para el Mundial

Los mejores casinos online chile para el Mundial 2026: plataformas verificadas con bonos activos, métodos de pago locales y apuestas en vivo. Análisis actualizado a junio 2026.

Comparativa Rápida

Los 5 Mejores Casinos Online Chile para el Mundial 2026

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1. Vegasino ⭐⭐⭐⭐⭐ — Elección del Editor

10.000+ juegos, casa de apuestas propia, app Android y transmisión de partidos en vivo. El casino más completo para vivir el Mundial. Según esta guía de los casinos más confiables en Chile , Vegasino cumple todos los criterios de confianza.

Bono: 100% hasta $500.000 CLP + 200 FS. Wagering 35x. Acepta Webpay y Khipu.

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2. Megawin ⭐⭐⭐⭐⭐ — Mejor Bono del Mercado

El paquete de bienvenida más grande de este listado: hasta $1.800.000 CLP en 3 depositos. soporte por WhatsApp todos los días.

Bono: Hasta $1.800.000 CLP + 150 FS

Acepta Webpay y CuentaRUT.

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3. Rojabet ⭐⭐⭐⭐⭐ — Mejor Casino para Apuestas Deportivas

Apuestas deportivas y casino en un solo lugar. Cobertura completa del Mundial 2026, cuotas competitivas y casino en vivo con dealers en español.

Bono: 300% + 50 FS

Acepta Webpay, CuentaRUT y MACH.

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4. Funbet ⭐⭐⭐⭐ — Mayor Catálogo de Juegos

17.000+ juegos, apuestas deportivas, depósito desde $2.500 CLP y soporte cripto con 10+ monedas. El programa VIP escala los retiros hasta $1.500.000 CLP/dia.

Bono: 100% hasta $425.000 CLP + 200 FS.

Acepta Webpay, CuentaRUT y criptomonedas.

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5. Playzee ⭐⭐⭐⭐⭐ — Mejor Casino en Vivo

Licencia MGA de Malta + certificacion eCOGRA. Dealers en español 24/7 y el programa de lealtad Club Zee.

Bono: Hasta $1.500.000 CLP + 150 FS + 500.000 Zee Points. Wagering 35x. Acepta Webpay, CuentaRUT y MACH.

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Los cuatro casinos de esta lista están verificados y aceptan métodos de pago locales en Chile .