Casinos online legales en Chile 2025 - Guía de sitios seguros

¿Quieres jugar al casino en línea y relajarte porque sabes que juegas en sitios seguros?

Humberto Páramo, experto en casinos, comparte sus opiniones sobre cómo elegir un casino seguro teniendo en cuenta la regulación vigente y el estado de la industria en Chile.

Ranking de los 8 mejores casinos online legales en Chile 2025

20Bet 🥇 – 100.000 CLP + 120 giros gratis en el primer depósito

✅ Aplicación para Android y iOS

✅ Códigos de bonificación fáciles de conseguir

❌ Solo ofrece un bono para casino

Este operador se destaca entre las opciones de casinos seguros online gracias a su amplia variedad de juegos y a que es uno de los pocos con un sitio dedicado exclusivamente al público chileno.

Licencia: 8048/JAZ2017-067 Autoridad del Juego de Curaçao

Atención al cliente: chat en vivo, correo electrónico support@20bet.com y complaints@20bet.com

Métodos de pago: tarjetas Visa, Webpay+, MACH, criptomonedas (BTC, ETH, USD, DOGE y más), ETPay, transferencias bancarias, incluyendo la CuentaRUT

Juegos: +7000 slots y juegos rápidos, así como casi 1.000 mesas con crupier en vivo para blackjack, ruleta, bingo, póker y más

KYC: ✅

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “La sola variedad de juegos hace que 20Bet obtenga una puntuación 10/10. Pero es que, además, destaca también por la variedad de métodos de depósito y retiro, por tener una app fácil de usar, un chat en vivo con rápida atención y por preferir las tragamonedas con múltiples formas de ganar.”

TonyBet 🥈 – Bonos de bienvenida hasta 275% + 150 giros gratis

✅ Programa VIP de casino con 30 niveles

✅ Alrededor de 30 métodos de pago disponibles

❌ Altos requisitos de apuesta para cobrar los bonos (de 8x a 50x)

Además de tener una amplia oferta de juegos, TonyBet se esfuerza por mantener felices a sus clientes más fieles, por eso cuenta con programas y mesas VIP en juegos con crupier en vivo.

Licencia: #902 Comisión de Juegos de Kahnawake.

Atención al cliente: chat en vivo, correo electrónico info@tonybet.com y formulario de contacto

Métodos de pago: Webpay+, MACH, ETpay, BancoEstado, e-wallets como Neteller y Skrill y variedad de criptomonedas.

Juegos: casi 8.000 tragamonedas y crash games, además de +900 opciones blackjack, ruleta, pachinko, póker, teen patti y otros juegos en vivo, incluyendo más de 100 mesas VIP.

KYC: ✅

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Con 9.000 opciones de juego y una de las licencias más reconocidas de la industria, el casino TonyBet se gana un 10/10 en atención a los jugadores chilenos. Su programa VIP y el generoso bono de bienvenida que incluye los dos primeros depósitos son su oportunidad para mantener a gusto a su público.”

JugaBet 🥉– Bono de +275% y hasta 375 giros gratis

✅ Destacada sección de casino en vivo

✅ Buena selección de métodos de pago, incluidas todas las principales criptomonedas

❌ Solo tiene 2 bonos para casino

Con una gran variedad de juegos para elegir, el casino JugaBet se hace con un lugar de honor en la lista de los mejores para los jugadores chilenos. Además, cuenta con beneficios VIP y un programa de lealtad para satisfacer las necesidades de high rollers y clientes frecuentes.

Licencia: OGL/2024/1329/0629 de la Curaçao Gaming Authority

Atención al cliente: chat en vivo y correo electrónico support@jugabet.cl

Métodos de pago: WebPay, Tarjeta débito/crédito, Mach, Banco Estado, Banco de Chile, Banco BCI, Banco Falabella, Itaú, Khipu, Skrill, Neteller y diversas criptomonedas.

Juegos: +10.000 tragamonedas y juegos de mesa, así como y +1.100 juegos en vivo, incluyendo ruletas, mesas de blackjack y póker, sic bo y variedad de game shows.

KYC: ✅

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Gracias a su variado catálogo de juegos, JugaBet casino se gana un 9.5 en esta calificación. Aunque tiene una licencia con regulación no muy estricta, tiene un apartado dedicado a la transparencia, generadores de números aleatorios y pruebas de equidad.”

1RedBet 🏆– Hasta 155 giros gratis los fines de semana

✅ Sin comisiones por depósito o retiro

✅ Catálogo de juegos de más de 90 proveedores

❌ Pocos canales de atención al cliente

1RedBet se distingue de otros proveedores de casinos con miles de tragamonedas y videojuegos de casi 100 proveedores. También ofrece bonos poco convencionales, como el Manía de la suerte del miércoles, que atrae a quienes buscan bonos más allá de su primer depósito.

Licencia: #997 de la Kahnawake Gaming Commission

Atención al cliente: chat en vivo y correo electrónico support@1redbet.com

Métodos de pago: WebPay, Khipu, transferencia bancaria, Pago46 y diversas criptomonedas como USDT, BNB y ETH.

Juegos: +5000 tragamonedas y juegos de mesa con buen RTP, así como y +700 ruletas, mesas de blackjack, póker y demás juegos con crupier en vivo.

KYC: ✅

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “La plataforma ofrece una buena selección de juegos, proveedores y opciones de pago. Los términos y condiciones de los bonos son razonables. Además, puedes disfrutar de los giros gratis del fin de semana activándolos con un depósito de tan solo CLP 7000. Este casino recibe una calificación de 9/10.”

Slottica – Bono de bienvenida de 300% + 275 giros gratis

✅ Sorteos, bonos y promociones generosos

✅ App para Android y iOS

❌ Oportunidad de tener solo una ventana activa a la vez

El casino Slottica se destaca como uno de los más generosos entre las opciones de casino de Chile. Su sección de promociones está plagada de sorteos diarios y semanales, así como concursos y jackpots de proveedores; esto aparte de los típicos bonos y promociones de bienvenida o depósito. Su atención al cliente es también de primera.

Licencia: OGL/2024/1060/0472 de la Autoridad del Juego de Curaçao.

Atención al cliente: chat en línea, correo electrónico es_support@slotica.email y llamadas +56-2-2570-8421

Métodos de pago: aCuenta, SafetyPay, P46, MACH, transferencia bancaria, aCuenta, SafetyPay, P46, MACH, transferencia bancaria, casino online Chile CuentaRUT /BancoEstado, Khipu, Webpay+, criptomonedas y Visa/Mastercard.

Juegos: Se desconoce el número exacto de juegos. La biblioteca incluye tragamonedas, videojuegos de mesa, minijuegos o juegos de choque, así como una variedad de ruleta, blackjack, póker y otros juegos con crupier en vivo.

KYC: ✅

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Con una calificación de 8.5/10, Slottica es uno de los mejores casinos online en Chile. Aunque su catálogo de juegos no es el más amplio (excluyendo las tragamonedas), esto compensa con variedad de bonos, promociones, concursos y jackpots.”

SapphireBet – Bonos de bienvenida hasta el 4to depósito + 150 giros gratis

✅ Variedad en póker y otros juegos de mesa

✅ Bono de bienvenida de fácil cobro con apenas 5x de apuesta

❌ Bonos y promociones no aplican para depósitos hechos en criptomonedas

SapphireBet destaca entre los mejores casinos online en Chile gracias a su plataforma única que facilita la búsqueda de juegos según el proveedor o el tipo de juego. Sus bonos son variados y con requisitos más asequibles que en la mayoría de los casinos

Licencia: ALSI-202505019-FI1 de la Anjouan Betting and Gaming Board

Atención al cliente: chat en vivo, correo electrónico support-es@sapphirebet.com, formulario de contacto y llamadas al 443305330479.

Métodos de pago: Astro Pay, Jeton Wallet, transferencia bancaria (Itaú, Santander, cuentaRUT y más), Visa, Mastercard, Binance Pay, USDT, TRON, Bitcoin y otras criptomonedas.

Juegos: +5.000 juegos entre baccarat, blackjack, dragon tiger, póker, ruleta, sic-bo, game shows y slots con diversas mecánicas como jackpot conjunto, Drop & Wins y más.

KYC: ✅

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Lo que hace a SapphireBet merecedor de una calificación de 8/10 es la variedad de canales de comunicación. La he probado de primera mano y, aunque es lenta, es diligente para responder dudas y solucionar cualquier inconveniente.”

Novibet – Promo de giros gratis todos los lunes

✅ Livestreaming disponible

✅ Noviladies, sección especial de juegos para el público femenino

❌ No tiene app para iOS

Aunque el casino Novibet destaca más en el mundo de las apuestas deportivas, también es un casino online seguro en el cual los jugadores encontrarán diversión y variedad. Dada su licencia tan estricta, tienen gran variedad de juegos de los mejores proveedores del mundo.

Licencia: MGA/CRP/186/2010 Malta Gaming Authority

Atención al cliente: chat en vivo (mixto con robot y agentes), correo electrónico support@cl.novibet.com, Facebook Messenger y Telegram.

Métodos de pago: tarjeta de crédito, débito o prepago, Webpay, AstroPay, depósito bancario, Neteller, Skrill y Skrill 1, pago en efectivo en Lider, aCuenta y similares.

Juegos: +5.000 opciones de tragamonedas de todas las temáticas, póquer, baccarat, blackjack ruletas en distintas modalidades, y shows de juegos de Pragmatic Play, Evolution, Palytech y más.

KYC: ✅

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Novibet se gana un 7.5/10 en mi escala. A pesar de que tiene una de las licencias de juego más estrictas y difíciles de conseguir, su oferta de juegos no es tan variada como la de otros operadores, pero lo compensa con juegos de calidad.”

Granawin – Programa VIP con hasta 90.000.000 CLP en premios

✅ Catálogo de juegos variado

✅ Premios y bonos secretos semanales

❌ Da 7 días para cumplir con los requisitos de los bonos

Granawin es uno de los casinos online más conocidos de Chile gracias a que tiene una de las ofertas de juegos más variadas, además de tener una plataforma amigable y ordenada, en la que es muy sencillo encontrar el juego que busquez.

Licencia: 8048/JAZ2017-067 Autoridad del Juego de Curaçao

Atención al cliente: chat en vivo (español, inglés y portugués), correo electrónico support@granawin.com y formulario de contacto.

Métodos de pago: tarjetas Visa, Webpay+, MACH, criptomonedas, transferencias bancarias, CuentaRUT.

Juegos: +11.000 tragamonedas, +1.200 juegos rápidos, +1.200 juegos de mesa en vivo como póker, juegos de dados, sic bo, baccarat, la ruleta y blackjack, así como game shows y más.

KYC: ✅

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Granawin recibe un 7/10 para los jugadores chilenos. Su licencia es confiable, aunque no es la más destacada. Se echan de menos otros métodos de pago nacionales y bonos y promociones más variados.”

¿Son legales los juegos en línea en Chile?

Si bien se espera que pronto se apruebe y publique una nueva ley al respecto, mientras que esto no ocurra, los casinos online seguirán operando en una zona gris.

Chile cuenta con una ley vigente, la Ley 19.995 , que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, pero no contempla los juegos en línea.

Sobre la nueva ley de casinos online de Chile

En agosto de 2025, las Comisiones de Economía y de Hacienda del Senado chileno aprobaron el nuevo proyecto de ley para regular los casinos y apuestas online.

Dicho borrador de la ley propone cambios importantes como que la Superintendencia de Casinos de Juego pase a llamarse Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar para regular y supervisar esta normativa especial para medios digitales.

Casinos con licencias internacionales

A falta de una regulación autóctona, los jugadores de casino chileno se deciden por plataformas que cuenten con licencias internacionales. Estas son las más populares entre los chilenos:

Malta Gaming Authority

Es el organismo regulador de la isla de Malta, la cual hace parte de la Unión Europea. Es una de las licencias más estrictas y seguras, cualquier casino con esta licencia se considera confiable.

Casinos que regula

✅ Novibet - Licencia MGA/CRP/186/2010

Curaçao Gaming Authority

Es posiblemente la licencia más común a nivel internacional. Aplica para los mejores casinos online que quieren operar en o desde la isla caribeña. Tiene la particularidad de que da el mismo número de licencia a varios casinos pertenecientes al mismo grupo, por eso.

Casinos que regula

✅ 20Bet - Licencia 8048/JAZ2017-067

✅ JugaBet - Licencia OGL/2024/1329/0629

✅ Slottica - Licencia OGL/2024/1060/0472

✅ Granawin - Licencia 8048/JAZ2017-067

Kahnawake Gaming Commission

Kahnawake es un territorio mohicano dentro de Quebec, Canadá. Como parte del principio de autodeterminación de los pueblos, pueden establecer sus propias leyes, así es como nace esta regulación que cada vez buscan los casinos más populares.

Casinos que regula

✅ TonyBet - Licencia #902

✅ 1RedBet - Licencia #997

Anjouan Betting and Gaming Board

Es el ente regulador de Anjouan,​ también conocida como Ndzuwani o Nzwani, una isla en las Comoras que se ubica en el océano Pacífico. Es una licencia offshore flexible que no está entre las más reconocidas.

Casinos que regula

✅ SapphireBet - Licencia ALSI-202505019-FI1

Organizaciones importantes relacionadas a los casinos

A continuación, algunos de los entes más relevantes que regulan o influyen en la esfera de los mejores casinos online en Chile.

Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)

Es el ente gubernamental que regula los casinos legales en el país; es posible acudir a ella para resolver cualquier duda o disputa con un casino. Con la aprobación de la nueva ley, cambiará de nombre y de facultades.

-Dirección: Morandé 360, piso 11, Santiago, Chile Código Postal: 834-0456 RUT: 61.976.100-6

-Teléfono: 2 2589 3000

-Correo de contacto: ❌

-Página web: https://www.scj.gob.cl/

Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ)

Es el máximo gremio de casino en Chile, un lugar ideal para encontrar información sobre el estado de la industria en el país. También es una plataforma para conocer desarrollos que pronto llegarán a los casinos chilenos.

Dirección: Augusto Leguía Sur 160, Of. 101, Las Condes

Teléfono: (56) 2 2203 6630

Correo de contacto: contacto@accj.cl

Página web: https://accj.cl/

Agrupación de Jugadores en Terapia (AJUTER)

Una reconocida fundación sin fines de lucro que acompaña a personas que enfrentan la ludopatía y juego patológico o problemático. Ha hecho grandes esfuerzos para visualizar los problemas relacionados con las apuestas.

En su web encontrarás recursos relacionados con esta adicción, incluyendo tests autoaplicables.

-Dirección: Villanelo 261, Viña del Mar - Pje. Vaticano 3577, casa B, Las Condes

-Teléfono: ❌

-Correo de contacto: ajuterchile@gmail.com

-Página web: https://ajuter.org/

GamCare

Es posiblemente la organización de protección a los jugadores más reconocida del mundo. Nació en el Reino Unido y ofrece una cantidad de recursos para detectar el juego problemático y hablarlo como lo que es: un problema familiar y social. No está disponible en español, pero no por ello deja de ser relevante.

-Dirección: Unit 751-760, Salisbury House, 29 Finsbury Circus, London, EC2M 5SQ

-Teléfono: 0808 8020133

-Correo de contacto: help@gamcare.org.uk

-Página web: https://www.gamcare.org.uk/

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Por suerte para los jugadores chilenos, la Superintendencia de Casinos de Juego es muy activa en su rol de cuidar de los jugadores.Sin embargo, la regulación tiene para aprender de los organismos colombianos (Coljuegos) y españoles (DGOJ), que son vistos como banderas de la innovación.”

De cualquier manera, la mejor medida de seguridad es buscar entre los casinos online chilenos una opción que cuente con una licencia confiable y verificada, además de jugar siempre de forma responsable.

¿Cómo saber si un casino es legal y seguro en Chile?

Técnicamente, en Chile incluso los casinos online seguros y fiables no son legales, pero tampoco son ilegales. Al no existir una regulación, las plataformas de juego en línea existen en una especie de limbo legal.

Ante esta realidad, son los jugadores los primeros que deben tomar medidas para proteger su dinero, su información y finalmente a sí mismos. Estas son algunas características de los casinos riesgosos o fraudulentos.

Sus licencias son dudosas o falsas: si una licencia viene de una jurisdicción flexible o directamente es falsa, es muy posible que este casino no responda en caso de alguna reclamación.

Su página web no es segura: esto significa que piratas informáticos podrían interceptar tu información personal o tus datos de pago en cualquier momento.

No muestra certificados estándar de seguridad o auditorías independientes: si no tiene logos como los de eCogra, GLI, BMM Testlabs o iTechLabs (entre otros), significa que sus juegos pueden estar programados para desfavorecer al jugador, quien tiene menos posibilidades de ganar.

Solo acepta pagos en criptomonedas: ya todos los casinos las aceptan, pero en conjunto con los medios de pago tradicionales como tarjetas de crédito, transferencias bancarias y monederos electrónicos. Que solo acepte criptomonedas es una mala señal, ya que estas transacciones no son reembolsables.

Tiene malas reseñas: si otros jugadores no recibieron sus retiros, nos pudieron reclamar sus bonos o sus dudas no fueron atendidas, es probable que te ocurra lo mismo.

¿Cómo reconocer los casinos online en Chile más seguros?

1️⃣ Asegurate de que la página web sea segura: esto lo puedes ver en la barra de búsqueda del navegador. Si la página web inicia con el protocolo https://, significa que la información transmitida está cifrada.

2️⃣ Mira la licencia del casino: en el pie de página de su web verás dónde está registrada la empresa, cuál es la licencia con la cuenta y el número de la misma. Por seguridad, no te quedes solo con esto, sino que ve a la web de la autoridad reguladora y revisa que la licencia sí pertenezca a dicha empresa.

3️⃣ Revisa las auditorías independientes: estas empresas se toman su trabajo en serio y no dan los certificados ISO/ IEC o similares si no se cumple con altos estándares de ciberseguridad y transparencia.

4️⃣ Compara lo que otros piensan de la plataforma: al conocer las reseñas de jugadores que ya estuvieron en el casino de dicha plataforma, verás si se preocupan por sus jugadores o no.

Siguiendo con el ejemplo de Novibet, entrando rápidamente en su página web es posible ver que cumple con todos los puntos para considerarse segura. Al tope se puede ver que el sitio es seguro y en el pie de página se muestran los logos de la licencia (junto con el número en la leyenda superior), así como los auditores independientes que verifican sus juegos y sitio web.

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Casi todos los problemas se dan en casinos regulados en jurisdicciones poco transparentes. Para ello es necesario chequear en la página del regular el número de licencia que se encuentra en el pie de página de la web. Con esto resuelto, luego se deben evaluar elementos como los bonos y sus requisitos, así como los métodos de depósito y retiro que aceptan.”

¿Qué juegos son populares en los casinos online chilenos?

La mayoría de los casinos en línea tienen una oferta de más de 5.000 juegos; algunos incluso tienen más de 10.000 juegos. Si bien la mayoría son slots, también existe una variedad de juegos de mesa de azar importantes.

En Chile se tiene una cultura destacada de naipes, un entretenimiento que está presente en las escuelas y en los hogares. Por eso juegos como el póker o el blackjack siempre tienen oportunidad de ser entretenidos. Entre los juegos más populares en los mejores casinos online seguros de Chile están:

Slots o tragamonedas

Juegos rápidos o crash (similares a las tragamonedas)

Póker

Blackjack

Ruleta

Sic Bo

Dragon Tiger

Matca

Baccarat

Game shows en vivo (como Monopoly, Time Money, Mega Wheel o Sweet Bonanza)

Antes de jugar cualquiera de estos juegos en un casino en línea, es necesario saber cómo se desarrollan los mismos y cuáles son algunas señales que podrían indicar que el juego ha sido manipulado para perder.

Juego Descripción Signos de alerta Tragamonedas Una máquina virtual con al menos tres carretes llenos de símbolos. La idea es alinear símbolos que hacen juego para ganar premios. ❌ Consistentemente fallas un premio por apenas un carrete.

❌ No es desarrollada por una empresa reconocida.

❌ El juego no fue revisado por un auditor independiente. Ruleta Una bola cae en uno de los 37 o 38 números de una ruleta giratoria mientras los apostadores eligen en qué casilla caerá. ❌ Largas secuencias en las que se favorece un tipo de apuesta (ejemplo: negro, impar, primer tercio), especialmente cuando tu apuesta en contraria.

❌ No es desarrollada por una empresa reconocida.

❌ El juego no fue revisado por un auditor independiente. Póker (y póker en vivo) juego de cartas donde los jugadores apuestan fichas para ganar un bote que consiste en las apuestas de todos los jugadores, incluyendo la casa. En la modalidad Texas Hold’em, la más popular, gana el que tenga la mejor combinación de hasta 5 cartas. ❌ Un crupier en especial está presente en manos de muy baja probabilidad.

❌ Oponentes con tiempo de respuesta veloz y perfecta teoría del juego

❌ No es desarrollado por una empresa reconocida.

❌ El juego no fue revisado por un auditor independiente. Blackjack (y póker en vivo) juego de cartas que consiste en sumar un valor lo más próximo a 21 sin pasarse. ❌ Uso continuo de máquinas para barajar cartas.

❌ Tener solo variaciones que desfavorecen al jugador, como Switch, Player’s Edge o Super Fun 21.

❌ Mesas con jugadores contra intuitivos (por ejemplo, dividen 10 o pagan seguros constantemente).

❌ No es desarrollado por una empresa reconocida.

❌ El juego no fue revisado por un auditor independiente.

¿Son legales las máquinas tragamonedas en Chile en casinos online?

Sí, es completamente legal que los mejores casinos online en Chile ofrezcan máquinas tragamonedas.

RTP: desde el 95%

Bonos disponibles: giros gratis como regalo en el primer depósito + bonos y promociones con giros gratis semanales

Limitaciones: los giros gratis solo se pueden utilizar en ciertas máquinas

Ventajas: hay tragamonedas de muchas temáticas y mecánicas, las rondas son rápidas, las animaciones hacen juego entretenido y hay múltiples líneas de pago o formas de ganar

Desventajas: no se puede aplicar ninguna estrategia para ganar, todo es suerte.

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Las tragamonedas son los juegos a los que más deben estar atentos los jugadores, ya que son fácilmente manipulables. Al elegir un casino con una licencia confiable, se disminuye ese riesgo casi a cero.”

Mejores casinos online en Chile para jugar tragamonedas

✅JugaBet: +10.000 slots para elegir

✅TonyBet: bono Monday Free Spins bono de 100 giros gratis todos los lunes

✅1RedBet: 100 giros gratis sin depósito

¿Son legales los juegos en vivo en Chile?

Las modalidades en vivo están entre los mejores juegos en línea para ganar dinero. Son legales.

RTP: desde 94%

Bonos disponibles: no es común ver bonos en este tipo de juegos

Limitaciones: la oferta se limita a pocas mesas en cada casino

Ventajas: más confianza y transparencia, así como la posibilidad de interactuar con otros jugadores

Desventajas: son manos más lentas que en el casino online regular

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Los juegos de casino en vivo son una oportunidad, ya que están entre los más seguros a los cuales se puede acceder. De cualquier manera, lo mejor es preferir mesas donde el crupier rote cada cierto tiempo, además de siempre mirar el nombre del desarrollador.”

Mejores casinos para juegos en vivo

✅ Granawin : +700 mesas de blackjack y +200 ruletas

✅ 1RedBet: +300 juegos de Pragmatic Play, el proveedor más reconocido de juegos en vivo

✅ TonyBet : selección de juegos VIP en vivo

¿Son legales los juegos de mesa en los casinos online en Chile?

Los juegos que antes mencionamos, como el póker, blackjack, baccarat, dragon tiger, sic bo y la ruleta, también tienen modalidades típicas del casino, determinadas por máquinas y algoritmos.

RTP: desde 94%

Bonos disponibles: fichas gratis en póker o blackjack

Limitaciones: no es posible interactuar con otros jugadores

Ventajas: manos rápidas, opciones de apuestas automáticas y mayor variedad de juegos

Desventajas: dependen completamente de RNGs (Random Number Generators)

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “En Chile los juegos de mesa no son los más populares, pero son un excelente complemento para muchos jugadores. Sin embargo, sí que existe una cultura de juego de cartas o naipes que se extiende desde el truco y el cachipún hasta el póker y el blackjack. Lo más importante es conocer el juego para moderar las apuestas.”

Mejores casinos para juegos de mesa

✅ Novibet : casi 200 juegos de cartas en versión de video

✅ JugaBet : +1.000 juegos de mesa a elegir

✅ 20bet : decenas de opciones de video póker y blackjack con diversas temáticas

¿Cómo hacer depósitos y retiros en los casinos en línea de Chile?

El proceso de depósitar y retirar dinero de los casinos de Chile es simple y fácil de seguir. Este es el paso a paso:

Accede a tu cuenta en el casino

Ve a la sección “Cajero”, “Depósito” o “Retiros” según sea el caso

Elige el método que prefieras

Ingresa la cantidad que quiere depositar o retirar

Considera que muchos casinos solamente te dejarán retirar dinero usando el mismo método por el cual depositaste inicialmente. Además, la verificación de identidad podría ser necesaria en cada método utilizado.

Depósitos

A continuación, los métodos de depósito más comunes en los casinos chilenos, junto con las comisiones que cobran y otros elementos a tener en cuenta:

Método <b>Comisiones</b> <b>Limitaciones</b> Casinos que lo aceptan Visa / Mastercard entre 0% y 2% Comisiones que varían según el casino ✅ 20Bet

✅ JugaBet

✅ Slottica

✅ SapphireBet

✅ Novibet

✅ Granawin WebPay / WebPay+ 0 CLP Solo aplica para depósitos ✅ 20Bet

✅ TonyBet

✅ JugaBet

✅ 1RedBet

✅ Slottica

✅ SapphireBet

✅ Novibet

✅ Granawin MACH 0 CLP N/A ✅ 20Bet

✅ TonyBet

✅ JugaBet

✅ Slottica

✅ Granawin Pago46 / P46 0 CLP N/A ✅ 1RedBet

✅ Slottica Khipu 0 CLP ✅ JugaBet

✅ 1RedBet

✅ Slottica Transferencia bancaria 300 CLP o 0.60% de la transacción Las transacciones pueden tardar más, en comparación con otros métodos de pago, hasta 5 días hábiles ✅ 20Bet

✅ JugaBet

✅ 1RedBet

✅ Slottica

✅ SapphireBet

✅ Novibet

✅ Granawin Neteller 0 CLP Este método de pago suele no ser elegible para bonos de bienvenida ✅ TonyBet

✅ JugaBet

✅ Novibet Skrill 0 CLP Este método de pago suele no ser elegible para bonos de bienvenida ✅ TonyBet

✅ JugaBet

✅ Novibet Criptomonedas (BTC, ETH, USDT, DOGE, etc.) Solo la comisión de la red N/A ✅ 20Bet

✅ TonyBet

✅ JugaBet

✅ 1RedBet

✅ Slottica

✅ SapphireBet

✅ Granawin AstroPay 0 CLP Historial de dificultades en reembolsos y disputas ✅ SapphireBet

✅ Novibet Jeton Wallet 2% Desde 2% por conversión de monedas ✅ SapphireBet Binance Pay 0 CLP N/A ✅ SapphireBet Depósito en efectivo (Lider, aCuenta y similares) 0 CLP N/A ✅ Novibet

✅ 1RedBet

✅ Slottica



Retiros

Siempre suele ser más tardado que el depósito. Por ejemplo, los retiros en tarjeta pueden demorar hasta una semana en reflejarse en tu saldo.

Además, para cumplir con las políticas anti-lavado de dinero, los casinos solo permiten hacer retiros usando métodos por los cuales ya hayas efectuado algún depósito.

Si lo que quieres es hacer el retiro de un bono, entonces deberás considerar el rollover, que es la cantidad de veces que se debe apostar el monto de un bono para retirar las ganancias.

Típicamente, el rollover va de 8x a 50x dependiendo del tipo de bono y el monto. Es posible calcularlo siguiente esta fórmula:

(Depósito + Valor del bono (no %, sino en CLP) ) x Multiplicador

por ejemplo, si tu depósito inicial es de 5.000 CLP y el bono es del 100% con un roll over de 25x, la fórmula para retirar el bono sería:

(1.000 + 1.000) x 25 = 50.000

Es decir, tendrías que jugar el equivalente a 50.000 CLP para retirar las ganancias obtenidas con ese bono del 100%.

Impuestos a las ganancias de casino

Según el artículo n.º 20, n.º 5 de la LIR, las ganancias en los casinos pertenecen al Impuesto de Primera Categoría e Impuesto Global Complementario o Adicional. El pago corresponde al 25% de las ganancias netas.

La forma de declararlo es a través del formulario n.º 50 (“Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos”), específicamente en la línea n.º 61, dedicada a las “Rentas esporádicas afectas al Impuesto de Primera Categoría o al Impuesto Global Complementario, Artículo 69 N°3 LIR”; allí simplemente se expresa la base imponible y el impuesto a pagar.

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Mi recomendación para los jugadores chilenos es que siempre elijan métodos con los que estén familiarizados y que utilicen con frecuencia, así se minimizarán posibles errores en los pagos y será posible solucionar rápidamente cualquier controversia.”

Así es como te registras en los mejores casinos online de Chile

Sigue estos pasos para registrarte en los casinos en línea. Los operadores tienen un proceso casi estandarizado, lo que significa que, por mucho que varíe, los pasos a seguir son prácticamente los mismos.

Elige un casino: fíjate en la licencia del casino y verifica que recibe auditorías independientes y que su sitio web es confiable. Haz clic en el botón de registro: desde la página web oficial del casino, busca el botón “registrarse” o similar, el cual suele encontrarse arriba a la derecha. Crea tu cuenta: para ellos necesitarás un correo electrónico y una clave. Luego, deberás llenar un formulario con tu información personal. Selecciona los bonos y usa los códigos: en algunos casinos hay varios bonos, así que deberás seleccionar alguno o, si no quieres, ninguno. Hay casinos que te piden marcar una casilla para disfrutar del bono, debes estar muy atento. Si tienes algún código promocional, seguramente verás el campo para introducirlo. Haz tu primer depósito: selecciona un método de pago y el monto por el cual quieres hacer tu primer depósito para comenzar a jugar.

Ten en cuenta que, si no lo haces al registrate, en algún momento tendrás que cumplir con las políticas KYC de verificación de identidad; esta es una práctica estándar en la industria. Los mejores casinos online legales en Chile te dan entre 7 y 30 días para compartir los siguientes documentos:

Documento de identidad

Prueba de dirección (factura de servicio público, recibo de pago de impuestos o similar)

Foto, pantallazo o documento que pruebe que el método de pago utilizado te pertenece

¿Qué innovaciones hacen a un casino online seguro?

Entre los cambios tecnológicos y las innovaciones más significativas en seguridad en el mundo de los casinos en Chile se incluyen las siguientes medidas:

Políticas de juego responsable: para evitar los problemas con los juegos de azar, se da la posibilidad de que el usuario pueda tomar medidas para protegerse. Por ejemplo, en TonyBet casino es posible establecer límites, tiempos fuera y autoexcluirse de forma permanente, además de conectar con especialistas de la salud.

Autenticación de dos factores (2FA): adicional a la contraseña, se requiere de otra clave especial para ingresar al casino o hacer un depósito. Esta puede recibida en el correo, vía SMS o venir de una app de autenticación.

Devoluciones o reembolsos: en casinos como Slottica o Granawin dispones de 24 horas luego de la transacción para reclamar de vuelta tu dinero.

Cifrado y encriptación de datos: los datos personales y de pago de los jugadores están protegidos para evitar que sean robados o interceptados en la web. Para ello se aplican estándares internacionales como el ISO 27001 con el que cuenta Sapphirebet.

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Con la regulación de la industria se dará una estandarización de nuevas tecnologías y protocolos para mejorar la seguridad de los casinos en línea en el país. En la región y en el mundo se aplican por ley medidas de autenticación de dos y hasta tres factores, soporte telefónico y chat obligatorio con agentes reales, auditorías independientes y hasta blockchain.”

¿Cómo tener más posibilidades de ganar?

Seguro has escuchado eso de que “la casa siempre gana”. En los casinos online seguros Chile tendrás más posibilidades de ganar siempre que se apliquen las estrategias adecuadas y se tenga el conocimiento correcto, y el control para respetar el presupuesto y seguir adelante con el plan de juego. Estas son las más reconocidas.

Ir por los bonos pequeños: sabiendo que para cobrar los bonos suelen pedir apostar una gran cantidad de veces su valor (entre 20x y 50x) y que suele existir un valor de apuesta mínimo; mientras más bajo sea el bono, estarás más cerca de llegar al mismo siguiendo la apuesta mínima.

El sistema D’Alembert: implica progresar una unidad en la apuesta tras perder una ronda. Al principio 100 CLP, luego 200, después 300 y así sucesivamente.

Martingala: se aplica más que nada en la ruleta y consiste en duplicar la apuesta tras una ronda perdida, para así recuperar las posibles pérdidas en una misma ronda.

El sistema Paroli: es lo contrario a la martingala; con el objetivo de aprovechar buenas rachas, se duplica al ganar y no al perder.

Respetar el presupuesto: esta es posiblemente la mejor estrategia. Si respetas el presupuesto del mes, del día, del juego o de la ronda, jugarás más y tendrás más posibilidades de ganar.

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Lo más importante es elegir un casino legal y seguro. Apostar dentro de una plataforma no regulada implica el jugar con algoritmos viciados, arreglados o manipulados. En un casino seguro es posible aplicar estrategias como la martingala o el sistema D’Alembert con mayores probabilidades de éxito.”

Preguntas frecuentes sobre los casinos online legales en Chile

¿Son legales los casinos online en Chile en 2025?

Sí, los mejores casinos online son plataformas legales. Se espera que pronto se apruebe y publique la ley que los regula de forma específica, ya que la Ley 19.995 vigente no habla de plataformas en línea.

¿Son legales las máquinas tragamonedas en Chile?

Las máquinas tragamonedas o slots son legales en Chile. Con la salida de la nueva ley en la materia, se crearán regulaciones específicas sobre los Random Number Generator (RNG) y auditorías de dichos sistemas para hacerlos más confiables.

¿Cuántos casinos online legales existen en Chile?

Al no tener una regulación, técnicamente cualquier casino online es legal en Chile. Sin embargo, no todos gozan de la misma reputación ni tampoco cuentan con las mismas licencias en otros países.

¿Los casinos con licencias internacionales son seguros para jugadores en Chile?

Si bien no son regulaciones pensadas específicamente para la realidad de los jugadores chilenos, jugar en un casino que cuenta con una licencia reconocida es una buena forma de protegerse.

¿Puedo jugar desde mi celular en un casino legal?

Sí, puedes jugar al casino desde tu teléfono, incluyendo juegos en vivo. Solo asegúrate de descargar la app desde las tiendas oficiales.

¿Qué autoridad regula los casinos en Chile?

De momento, no existe regulación específica sobre los casinos online seguros en Chile. Sin embargo, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) pronto pasará a ser la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar (SCAJA) para incluirlos bajo su tutela.

¿Existen bonos y promociones sin depósito en casinos online en Chile?

¡Sí! Por ejemplo, el casino 1RedBet ofrece un bono de 100 giros gratis que se activa durante el registro.

¿Cómo retirar dinero de un casino legal?

Solo ingresa a tu casino, ve a la opción de retiro, selecciona el método e ingresa tus datos y el monto que deseas retirar. Considera que algunos casinos solo permiten usar el mismo método elegido para el depósito.

¿Es seguro dar mis datos personales a un casino online?

Los casinos online de Chile necesitan estos datos para sus registros de clientes para cumplir con las prácticas contra el lavado de dinero. Es algo que solicitan todos los casinos legales.

¿Qué hacer si tengo un problema con un casino online?

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) invita a los jugadores a hacer un reclamo ante ellos como segunda instancia. La primera forma de solucionarlos es hablar directamente con el casino.

¿Cómo evitar caer en un casino fraudulento?

Siempre elige casinos con licencias reconocidas y verifica la información por ti mismo. Además, busca su reputación en foros, redes sociales y páginas web especializadas.

Entonces… ¿Si puedo ganar dinero real en los casinos online seguros y confiables?

Juega en un casino con una regulación reconocida y buena reputación para que la estrategia y la suerte sean lo único que determina tus posibilidades de ganar.

Cuando la nueva ley de casinos online en Chile sea aprobada y publicada, será mucho más fácil elegir entre plataformas completamente reguladas para los jugadores chilenos.

⭐Opinión de experto

Humberto Páramo: “Elegir casinos que no son legales es abrirle la puerta al engaño y las estafas. Se estima que 72% de chilenos que participa en juegos de azar, así que somos un mercado atractivo. Ante la falta de regulación, que pronto llegará, lo mejor es ser responsable tomar medidas para protegerse, incluyendo limites de tiempo y dinero. ¡Elige la plataforma responsablemente y disfruta jugando!”