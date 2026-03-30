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    Cómo elegir el SOAP Moto sin pagar de más: consejos antes de comprar

    En marzo se debe renovar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) para motociclistas, uno de los requisitos para circular según la Ley del Tránsito.

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    Cómo elegir el SOAP Moto sin pagar de más: consejos antes de comprar

    Marzo no solo marca el fin del verano y la vuelta a la rutina. Para miles de motociclistas, además, es sinónimo de uno de los trámites más relevantes: contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) para renovar el Permiso de Circulación.

    Aunque se trata de un requisito conocido, cada año surge la misma duda: cómo elegir una alternativa conveniente sin terminar pagando de más.

    La pregunta no es menor, especialmente si se considera que en los últimos años, el uso de motocicletas ha crecido de forma sostenida en el país, consolidándose como una opción más frecuente para moverse por la ciudad.

    En 2025, la industria registró un alza de 5,3% respecto de 2024, con 28.594 unidades vendidas a nivel nacional, según cifras de la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM).

    Este escenario no solo se traduce en más motos en circulación, sino que también plantea desafíos en materia de seguridad vial, ya que, a diferencia de los automóviles, las motocicletas no cuentan con una estructura que proteja al conductor, lo que aumenta la exposición a accidentes y el riesgo de sufrir lesiones graves.

    En ese contexto, cumplir con las exigencias legales y mantener la documentación al día se vuelve clave para evitar problemas, y ahí es donde el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP Moto) toma un rol central.

    ¿Qué es el SOAP moto?

    El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) de motos es una póliza exigida por la Ley N° 18.490, conocida como Ley del Tránsito. Su objetivo es proteger a las personas en caso de fallecimiento, incapacidad permanente —total o parcial—, además de cubrir gastos médicos derivados de un accidente en el que participe el vehículo asegurado.

    En Chile, este seguro es obligatorio para todos los propietarios de vehículos motorizados, incluidos automóviles, motocicletas, camionetas, casas rodantes, carros de arrastre y remolques, entre otros.

    Contar con el SOAP vigente es indispensable para circular de forma legal y también constituye un requisito para renovar el Permiso de Circulación cada año, trámite que se realiza cada marzo.

    ¿A quiénes cubre el SOAP moto?

    El SOAP de motocicletas protege a las personas involucradas en un accidente de tránsito en el que participe la moto asegurada. Esto incluye al conductor, a eventuales acompañantes y también a terceros afectados, como peatones o ciclistas.

    Un punto importante es que este seguro no contempla daños materiales, sino que se enfoca exclusivamente en las personas.

    ¿Qué pasa si no se contrata el SOAP Moto?

    No tener el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales de moto es calificado por la Ley de Tránsito como una infracción grave, lo cual es sancionado con una multa de 1 a 1,5 Unidad Tributaria Mensual (UTM).

    Además, se corre el riesgo de que Carabineros de Chile retire la moto, no permita su circulación y la ponga a disposición del Juzgado de Policía Local correspondiente.

    ¿Cuándo se debe pagar el SOAP moto?

    Esta póliza debe renovarse anualmente antes del 31 de marzo. Esta fecha es clave, ya que sin el SOAP vigente no es posible obtener el Permiso de Circulación, un requisito indispensable para transitar legalmente.

    La cobertura del seguro comienza el 1 de abril y se extiende hasta el 31 de marzo del año siguiente.

    ¿Cómo elegir el SOAP Moto sin pagar de más?

    Las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) son las mismas en todos los casos. Así lo establece la normativa definida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Ley de Tránsito, que fijan de forma estándar el contenido de esta póliza, sin importar la aseguradora.

    Las diferencias, entonces, no están en la protección, sino en el precio y en los beneficios adicionales que cada compañía pueda ofrecer como valor agregado.

    En ese escenario, comparar precios entre distintas aseguradoras es una de las formas más efectivas de ahorrar al contratar el SOAP Moto, y para hacerlo, puedes revisar los valores directamente en los sitios web de las compañías y contrastarlos entre sí.

    Aunque se trata del mismo producto, los precios pueden variar según la empresa e incluso el momento en que realices la compra. Por eso, dedicar unos minutos a cotizar distintas alternativas puede traducirse en un ahorro concreto.

    Una alternativa es contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales directamente con una compañía de seguros, como hdi.cl. Este canal permite resolver dudas, recibir orientación y acceder a ofertas disponibles. Además, a través del sitio web podrás contratar el seguro en pocos pasos.

    No postergues el trámite

    Dejar este trámite para última hora suele jugar en contra. Durante marzo, la demanda aumenta y es importante no dejar la compra del SOAP ni la renovación del Permiso de Circulación para el final, con el fin de evitar contratiempos.

    Además, anticiparse permite comparar con más calma, acceder a mejores precios y evitar decisiones apresuradas.

    Al momento de contratar, también es clave revisar que todos los datos ingresados sean correctos. Información como la patente, tipo de vehículo, marca, modelo, año, número de motor, además del nombre y RUT del propietario, debe coincidir con lo registrado en el padrón.

    Dentro de las opciones del mercado, HDI Seguros tiene el SOAP más barato del mercado con un precio $56.790.

    Por último, asegúrate de ingresar bien el correo electrónico, ya que ahí recibirás la póliza del SOAP Moto como adjunto en PDF. Este respaldo te permitirá descargar el documento nuevamente en caso de extravío.

    Más sobre:SOAP MOTOConsejosSOAP 2026SOAPVehículosbranded-tendencias

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