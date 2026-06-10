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    DIRECTV y DGO ofrecerán la mejor experiencia del Mundial, con la transmisión de todos los partidos por DSPORTS

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    DIRECTV y DGO ofrecerán la mejor experiencia del Mundial, con la transmisión de todos los partidos por DSPORTS

    DIRECTV y la plataforma de streaming y TV en vivo DGO ofrecerán en Chile la máxima experiencia de la Copa Mundial de la FIFA con la cobertura de DSPORTS, la señal deportiva líder de Latinoamérica, que será la única en transmitir los 104 partidos del torneo.

    En DIRECTV y DGO se podrán disfrutar de más de mil horas de producciones originales, múltiples opciones de audio y herramientas como el mosaico multipantalla que permitirá seleccionar diferentes imágenes durante la transmisión de un partido para enriquecer la experiencia de los consumidores.

    La variada grilla de programación diaria de la señal deportiva en “modo mundial” contará con noticieros para desarrollar la información de las 48 selecciones y las 16 sedes de los 3 países, programas de análisis y debates futboleros con los mejores especialistas. Todo el contenido estará disponible en DSPORTS, DSPORTS 2, DSPORTS + del servicio de TV satelital y en la plataforma de streaming DGO.

    “Internet Mundialero”, un plan adaptado para los hinchas del fútbol

    Junto con el inicio de uno de los torneos más relevantes a nivel global, como lo es la Copa Mundial de la FIFA, DIRECTV anunció el lanzamiento de “Internet Mundialero”. Se trata de una propuesta que integra planes de fibra óptica con acceso gratuito a la cobertura completa del torneo a través de su plataforma digital DGO y la señal deportiva DSPORTS.

    Con “Internet Mundialero”, los clientes del servicio de internet de DIRECTV y aquellos nuevos usuarios que contraten planes de fibra óptica de 500, 800 y 940 Mbps accederán sin costo adicional a DGO, con las señales de DSPORTS incluidas. Esta propuesta además, les permitirá ver todos los partidos del Mundial desde múltiples dispositivos.

    De esta forma, la compañía busca acompañar la evolución de la industria y acercar eventos de escala global como la Copa Mundial de la FIFA 2026 a más hogares en Chile, mediante una propuesta que combina tecnología, contenido y accesibilidad.

    Más sobre:DIRECTVMundialMundial 2026brande-eldeportivo

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