El anillo inteligente Oura debuta en Chile con venta exclusiva en Falabella

Reconocido globalmente por su tecnología de monitoreo continuo y su creciente popularidad internacional, Oura Ring 4 comienza su venta oficial en Chile con exclusividad a través de Falabella, disponible en 19 tiendas del país y en falabella.com.

Con más de 5,5 millones de unidades vendidas y una valorización cercana a los US$11 mil millones, Oura se incorpora ahora al mercado chileno dentro de su estrategia de expansión internacional.

El auge global del anillo inteligente

En los últimos años, el anillo inteligente ha ganado espacio como alternativa más discreta frente a los relojes tradicionales, impulsado por el interés creciente en el monitoreo continuo del sueño, el estrés y la recuperación. La categoría ha ido consolidándose dentro del mercado de tecnología aplicada a la salud.

Oura Ring, en particular, ha tenido un rol protagónico en esa expansión. Personalidades como Jennifer Aniston, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo y el príncipe Harry han sido vinculadas a su uso, contribuyendo a su visibilidad internacional.

Su llegada al país se enmarca en la estrategia de Falabella de incorporar categorías emergentes y marcas con posicionamiento global dentro de su portafolio de tecnología y bienestar. En esa línea, Claudio Sancy, Product Manager de la empresa señaló: “Ser el retail exclusivo de Oura Ring en Chile refleja nuestro compromiso por traer al país lo último en innovación y las marcas que están liderando el mercado global. Este lanzamiento introduce formalmente la categoría smart ring en Chile y fortalece nuestra propuesta de especialización en tecnología y bienestar”.

Tecnología avanzada en formato minimalista

Oura Ring 4 llega al país en sus ediciones Titanio y Ceramic, combinando diseño refinado con sensores de grado de investigación en un formato liviano, 2,55 milímetros de grosor y entre 4 y 6 gramos de peso, que permite monitoreo continuo durante el día y la noche.

Impulsado por su tecnología Smart Sensing, el anillo se adapta dinámicamente a la fisiología de cada usuario, ofreciendo información personalizada a través de su aplicación móvil.

Entre sus principales funciones destacan:

Monitoreo avanzado del sueño (REM, profundo y calidad de descanso)

Medición de estrés fisiológico

Frecuencia cardíaca y variabilidad cardíaca 24/7

Niveles de oxígeno en sangre

Tendencias de temperatura corporal

Seguimiento de actividad diaria

Batería de hasta 7–8 días

Resistencia al agua hasta 100 metros

Compatibilidad con iOS, Android, Apple Health y Google Fit

¿Dónde lo puedo encontrar?

Oura Ring 4 está disponible desde el lunes 23 de febrero en 19 tiendas Falabella, entre ellas Costanera Center, Parque Arauco, Alto Las Condes, Plaza Oeste, Plaza Norte, Vespucio, Arauco Maipú, Centro, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Rancagua, El Trébol, Concepción Centro, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

Además de falabella.com, donde los clientes podrán acceder a asesoría especializada y una experiencia de compra integrada entre tiendas físicas y canales digitales. Los precios en Chile comienzan desde los $419.000, dependiendo del modelo y terminación.